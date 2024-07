Dette svarer statssekretær Tom Kalsås:

NRK har en undersøkelse som viser at 8 av 10 ikke har dårlig samvittighet for å reise med fly. Hva mener regjeringen om dette?

Vår oppgave er å bidra til å gjøre det lettere for folk å ta klimakloke valg både i hverdagen og i ferien. Regjeringen ønsker å bidra til å vi nå klimamålene, og at det blir mer attraktivt å reise med alternative transportformer. Vi er likevel nødt til å huske på at Norge er et langstrakt land der flytrafikken i visse deler av landet er å regne som kollektivtrafikk. Vi ønsker likevel å bidra til å senke utslippene fra de flyreisene som er nødvendige.

4 av 10 skal reise med fly på ferie denne sommeren. Hva mener om det?

Det er helt normalt – antall privatreiser er vanligvis høyere om sommeren enn om vinteren. Generelt oppfordrer vi folk til å velge det mest klimavennlige alternativet for hver enkelt reise.

MDG (Sigrid Heiberg) sier at folk bør tenke seg mer om, men også at regjeringa bør satse mer på tog og annet mer miljøvennlig. Kommentar?

Det er flott at folk tenker mer miljøvennlig. Men, mens redusert flytrafikk vil redusere utslippene fra luftfart, avhenger nettoeffekten av hva alternativet er. Reiser som isteden gjennomføres ved bruk av andre transportmidler vil kunne gi utslipp og miljøpåvirkning andre steder. Regjeringens overordnede mål for transportpolitikken er et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i hele landet. Regjeringen har som målsetting at jernbanen skal være et attraktivt og pålitelig framkomstmiddel for alle reisende, og vi bruker allerede store summer på å subsidiere togreiser i Norge. I 2024 vil Staten ved Jernbanedirektoratet kjøpe togtjenester for om lag 5,4 milliarder kroner. Vi bruker også 8,9 milliarder kroner bare i år på å vedlikeholde og fornye infrastrukturen vår.

Syns regjeringa at det er viktig at folk flyr mindre?

Flere steder i Norge er flytrafikken det eneste transporttilbudet som knytter folk til helsetjenester, utdannings- og arbeidsplasser og resten av landet. Luftfarten er derfor helt avgjørende for at vi skal kunne opprettholde verdiskaping og bosetting i hele landet. I denne sammenheng blir det feil hvis politikere skal dele ut flyskam og dårlig samvittighet. Luftfarten må derimot på et tidspunkt bli utslippsfri. Så snart teknologien er moden, vil lav- og nullutslippsfly, sammen med forventet sterk økning i bruk av bærekraftig flydrivstoff, kunne bidra til at luftfarten sannsynligvis blir én av de mest miljøvennlige transportformene i Norge. Det å satse på stadig lavere utslipp per passasjerkilometer vil spare oss både for store utgifter og naturinngrep, og det er derfor regjeringen har prioritert én milliard kroner til grønn luftfart i Nasjonal Transportplan.

Hva kunne dere gjort mer for å hindre utstrakt flytrafikk?

Staten påvirker allerede luftfartsmarkedet ved prising av CO2-utslipp og fastsettelse av ulike avgifter som bidrar til økte billettpriser og lavere etterspørsel etter flyreiser. Eksempelvis vil den planlagte opptrappingen av CO2-kvotesystemet gradvis gjøre det mindre attraktivt å velge transportformer med høye utslipp. Den viktigste effekten av denne politikken er derimot at den skaper incentiver for å få frem nye teknologiske løsninger slik vi har sett i veitrafikken med nullutslippskjøretøy og i maritim sektor der Norge for eksempel har vært verdensledende innen utviklingen av elektriske hurtigbåter og hydrogenferger. Ettersom luftfarten er svært viktig for Norge er det viktigst å redusere utslippene fra luftfarten. Utslipp per flygning kan reduseres gjennom blant annet energieffektivisering og stadig modernisering av flyflåten, mer effektiv bruk av luftrommet, innfasing av bærekraftig flydrivstoff, og på lengre sikt gjennom introduksjon av nye flytyper med energibærere som elektrisitet og hydrogen. Tiltak på lufthavnene som operasjonelle forbedringer er også viktig for å redusere utslipp fra luftfarten samlet sett.

Flyselskapene (Widerøe, Sas og Norwegian) opplyser at de flyr nå omtrent like mange eller flere som før pandemien. Har regjeringa tro på at folk vil ta mer hensyn til miljøet med å fly mindre?

Vi tror nordmenn generelt ønsker å ta klimakloke valg og vi skal som sagt føre en politikk som bidrar til å gjøre det lettere for dem.