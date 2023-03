Opptil halv pris på flyrutene i distrikta

Lågare billettprisar og auka setekapasitet

Billettprisane på FOT-rutene er i dag regulerte gjennom maksimalt tillate billettprisar, full fleksibel éin veg. Desse vert halvert frå 1. april 2024 for rutene betent med fly i Sør-Noreg og Nord-Noreg og for helikopterruta Værøy–Bodø frå 1. august 2024. Dette vil minske avstandskostnadane for både innbyggjarar og næringsliv. For å ta omsyn til ein mogleg vekst i etterspurnad vil krava til setekapasitet aukast der talet på reisande er venta å stige mest.

Betre tilgjengelegheit frå Helgeland og nordover

Det har over fleire år vore eit lokalt ønske om tidlegare landing i Bodø for rutene frå Helgeland, med tanke på moglegheit for dagsreiser til universitetssjukehuset i Tromsø. Regjeringa ønskjer å komme i møte dette for å betre leggje til rette for pasientar og andre brukarar av flyrutetilbodet nordover.

Endra rutestruktur og ny FOT-rute i Finnmark og Nord-Troms

Regjeringa legg opp til å gjennomføre endringar i ruteopplegget i Finnmark og Nord-Troms. Styrkte korrespondansekrav, færre krav til forbindelsar, og ny FOT-rute mellom Kirkenes og Tromsø skal styrkje transporttilbodet mellom Aust-Finnmark og Tromsø. Dette er i tråd med ønska til Troms og Finnmarks fylkeskommune.

Krav til nattparkering ved Røros lufthamn

Det er problem med morgontåke i periodar av året på flyruta Røros–Oslo, noko som har svekt regulariteten på flyruta. Tåke er meir problematisk ved landing enn ved avgang. I den komande konkurransen vil det bli stilt krav om at flyet skal stå nattparkert på Røros lufthamn. Dette er i tråd med lokale ønskjer.

Flyruta Stord–Oslo blir teke inn i FOT-ordninga

I etterkant av pandemien har det kommersielle flyrutetilbodet mellom Stord og Oslo vorte svekt. Dette har medført lokale ønske om at flyruta blir inkludert i FOT-ordninga for å sikre eit føreseieleg flyrutetilbod. Regjeringa har merka seg dette og ruta vil bli ein del av utlysinga med avtaleoppstart 1. april 2024.

Kapasitetskrav på helikopterruta Værøy–Bodø

Når den nye avtalen trer i kraft 1. august 2024 blir maksimal billettpris på helikopterruta Værøy–Bodø halvert. Dette er i tråd med dei andre FOT-rutene. som for dei andre FOT-rutene. I den komande utlysinga vil det også bli stilt krav om minst 15 sete i helikopteret for å sikre at kapasiteten i rutetilbodet blir vidareført på dagens nivå.