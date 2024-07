Påstand: «Det er ingen konkurranse, det er den samme aktøren som er ansvarlig for ulike serveringssteder.»

Svar fra Joachim Lupnaav Johnsen: «Det er riktig at det på mindre lufthavner er mindre konkurranse enn på de større. Likevel stiller vi de samme kravene til sammenlignbarhet når det gjelder pris for våre partnere, uavhengig av konkurransesituasjonen på lufthavnen. Dette betyr at prisene skal være sammenlignbare med tilsvarende konsept «på land», uansett hvor mange aktører som opererer på flyplassen. En kiosk skal derfor sammenliknes mot en kiosk og ikke mot en dagligvarebutikk.»

Påstand: «Jeg synes ikke serveringstilbud skal utlyses som pakker, det må heller være mulighet for ulike aktører å tilby sine tjenester på flyplassene.»

Svar fra Joachim Lupnaav Johnsen: «Vi må ta flere hensyn enn de rent prisrelaterte når vi setter sammen tilbudet på den enkelte flyplass. Ved å kombinere ulike driftskonsepter sikrer vi et bredt tilbud til de reisende. Uten denne tilnærmingen vil det i mange tilfeller være vanskelig å opprettholde et tilfredsstillende tilbud, fordi vi i noen tilfeller ikke ville være i stand til å finne drivere uten å slå sammen konseptene. Det handler om å sikre kvalitet og variasjon for alle reisende, noe som igjen øker verdien for kundene.»

Påstand: «Avinor har jo en interesse av at aktørene skal tilby så høye priser som mulig for da kan de betale høyest mulig leie til Avinor. Avinor og monopolprisene på norske flyplasser har en felles interesse av å snyte de flyreisende.»

Svar fra Joachim Lupnaav Johnsen: «Dette er helt feil, da vi lever av den samlede omsetningen på lufthavnen. Det betyr at vi er avhengige av at så mange som mulig handler, og hva hver enkelt reisende legger igjen i sum (handlekurv). Våre priser og tilbud er derfor tilpasset for å tiltrekke flest mulig kunder, på samme måte som i annen varehandel. Målet er å tilby god kvalitet til konkurransedyktige priser som gjør at de reisende velger å handle hos oss.»

Påstand: «Det er påfallende at det jeg skrev for ti år siden er like gyldig i dag som den gangen.»

Svar fra Joachim Lupnaav Johnsen: «Vi ser at mer enn 6,5 av 10 reisende handler når de er ute og reiser. Dette viser at de fleste finner god verdi i det tilbudet de finner på våre lufthavner. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre og tilpasse våre tilbud for å møte kundenes behov og forventninger.»