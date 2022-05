NRK fortalte fredag om Per Bjørnar Jakobsen.

Han bor i Alstahaug og har sett seg lei av all råkjøringa i bygda han bor i.

For å få bilistene til å roe ned, satte han ut en dukke på en trehjulssykkel.

Dukka fikk navnet Anna, og har fungert som et lokalt tiltak for å bedre trafikksikkerheten.

Men Nordland fylkeskommune likte ikke initiativet så godt, selv om de skjønner tanken bak.

De mener slike tiltak i seg selv kan utgjøre en trafikkfare.

Derfor måtte Jakobsen flytte dukka lenger inn på eiendommen.

Saken har siden vekket debatt.

Blant annet har Personskadeforbundet synspunkter rundt dette. De representerer blant andre dem som har blitt rammet av trafikkulykker.

Assisterende generalsekretær heter Per Oretorp. Han synes det er litt merkelig at Anna ikke får være i fred.

– Fra vår side fremstår det som et paradoks at Anna må fjernes, mens det er lov å selge og bruke produkter som varsler om rus- og fartskontroller, sier han.

– Vi kjenner ikke til noen tilfeller der det er sannsynliggjort at «Anna» eller noen av hennes venner har forårsaket ulykker, bemerker Oretorp.

– Må fortsette å melde fra

Han sier han «stusser litt» over det hele, og forteller at det tidligere har blitt plassert ut kunstige elger med samme hensikt.

Oretorp tror Anna og hennes venner kan bidra til at folk kvinker litt til, og blir klar over faren for at det kan komme et barn ut i veibanen.

– Det er ikke Anna og hennes venner som er farlige. Det er du og jeg som er det, når vi ferdes i trafikken.

– Men skal ikke fylket følge loven?

– Når den er slik den er, så er det klart at man må forholde seg til den.

Man kan likevel diskutere om loven er riktig, bemerker han.

Burde "Anna" fått stå i fred? Ja Nei Usikker Vis resultat

UP-sjef Geir Marthinsen uttalte i NRKs forrige sak at denne type lokale initiativ «definitivt ikke en av de utfordringene som står høyt på lista hos oss».

– Jeg tenker det er greit at politiet ikke bruker veldig mye ressurser på å følge opp om Anna står fem eller 12 meter fra veikanten.

Men heller fokuserer på de mange som kjører uforsvarlig og under ruspåvirkning.

Oretorp håper saken om Anna kan minne oss alle på ansvaret som påligger den enkelte.

– Så må man fortsette å melde fra, selv om politiet har begrensede ressurser. Om mange nok melder fra så har vi gjort det vi kan gjøre.

– Det er klart at når fylket har oppdaget brudd på et regelverk, så må man forvente at det følges opp, medgir Oretorp. Han stusser likevel over at reglene er som de er. Foto: Personskadeforbundet LTN

Kom til enighet

Ivar Magne Heggli er gruppeleder for veiforvaltning i Nordland fylkeskommune.

Han sier at målet deres er å redusere faren for trafikkulykker.

– Når det gjelder dukker og annet som plasseres i veikanten, så mener vi at dette trafikksikkerhetsmessig sett kan være uheldig. Det er blikkfang som kan komme brått på, og som kan føre til trafikkfarlige situasjoner som følge av for eksempel bråbremsing fra en sjåfør som skvetter.

I mange år har Anna vært et kjent syn i området. Foto: Nordland fylkeskommune

– Vi er enige i at produkter som varsler om rus- og fartskontroller er en uting. Samtidig ser vi ikke helt sammenhengen mellom lovligheten av denne type produkter og det vi anser som trafikkfarlige blikkfang i veikanten.

I et større bilde er det å ha kontroll på vegens sideterreng et lite, men samtidig meningsfullt bidrag for å unngå ulykker, sier Heggli.

– Det er vanskelig å måle effekten av denne typen oppfølgingstiltak. Men om det kan bidra til at det om så bare blir én ulykke mindre, så er det verdt det.

Han understreker at det ikke er forbudt å ha reklame eller installasjoner i relativ nærhet til en fylkesvei.

Men om noen ønsker å plassere ut noe så setter de pris på å bli kontaktet.

– På den måten kan vi sikre at vi i fellesskap finner fram til løsninger som både får fram budskapet man ønsker å formidle, og som ivaretar trafikksikkerheten på en god måte.

– I saken som handlet om «Anna», så hadde vi en god dialog med grunneier. Dukken ble flyttet noe lenger bak slik at selv om den fortsatt er godt synlig fra fylkesveien, så risikerer vi ikke at bilister skvetter på samme måte som da den sto i veikanten.