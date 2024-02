Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Styret i Helse Nord har utnevnt hvem som skal sitte i styrene i helseforetakene i regionen.

Av 29 styreledere og styremedlemmer holder 10 av dem til utenfor Nord-Norge.

Styrelederne i alle fire helseforetakene bor i Oslo-regionen.

Tidligere styreleder i Helse Nord, Bjørn Kaldhol, reagerer på at alle styrelederne i helseforetakene i nord er sørfra.

Fylkestingspolitiker Vegard Lind-Jæger (SV) mener det er mer enn nok kompetanse i Nord-Norge til å bekle vervene som styreledere i helseforetakene.

Eierdirektør i Helse Nord, Hilde Rolandsen, sier at det ikke er et bevisst valg at de fire styrelederne for sykehusforetakene bor i Oslo. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Onsdag utnevnte styret i Helse Nord hvem som skal sitte i styrene i helseforetakene i regionen:

Noen fortsetter i styrene, mens andre medlemmer er helt nye.

NRK har sett på hvordan fordelingen av styremedlemmer nå er i de fire foretakene som bestemmer over sykehusene.

Av 29 styreledere og styremedlemmer holder 10 av dem til utenfor Nord-Norge.

Og styrelederne i alle fire helseforetakene bor i Oslo-regionen.

Slik er de nye styrene i helseforetakene Ekspander/minimer faktaboks Finnmarkssykehuset: 2 av 7 fra Østlandet (Styreleder og nestleder) Styreleder: Lena Nymo Helli, Nittedal

Nestleder: Andreas Moan, Oslo (ny rolle)

Jostein Tørstad, Kirkenes

Gunn Hætta, Kautokeino

Johnny Leo Jernsletten, Vestre Jakobselv

Gunnar Alskog, Tromsø (ny)

Line Krane, Tromsø (ny) UNN: 2 av 8 fra Østlandet, inkludert styreleder. 1 fra Trøndelag Styreleder: Anders Frafjord, Oslo (ny)

Nestleder: Gunbjørg Svineng, Tromsø (ny rolle)

Beate Rakha Knutsen, Hamarøy

Øyvind Bakke, Oslo (ny)

Vidar Bjørnås, Bardufoss (ny)

Rigmor Abel, Tromsø (ny)

Toril Nagelhus Hernes, Trondheim (ny)

Rolf Eigil Bygdnes, Tromsø (ny) Nordlandsykehuset: 1 av 7 fra Østlandet, inkludert styreleder. 1 fra Vestlandet (nestleder) Styreleder: Jan Frich, Oslo (ny)

Nestleder: Olav Godtfred Klausen, Haugesund (ny)

Ellen Kalstad, Karasjok

Ellen Beate Lundberg, Fauske (ny)

Jonne Kalstad, Bodø (ny)

Gunnar Jan Olsen, Andenes (ny)

Liina Veerme, Fauske (ny) Helgelandssykehuset: 3 av 7 Østlandet, inkludert styreleder Styreleder: Arne Benjaminsen, Oslo

Nestleder: Andrine Solli Oppegård, Sømna

Ole Henrik Bjørkmo Lifjell, Bleikvassli

Laila Brunvold, Sandnessjøen

Maiken Bjørkan, Mo i Rana

Geir Stene-Larsen, Oslo (ny)

Roger Jenssen, Hamar (ny) PS: NRK har valgt å se bort fra styrene i Sykehusapotek Nord og Helse Nord IKT, selv om disse også drives som egne foretak under Helse Nord RHF.

Innrykket av styreledere og medlemmer fra sørfra vekker reaksjoner nordpå.

Én av de som reagerer er tidligere styreleder i Helse Nord, Bjørn Kaldhol.

– Jeg reagerer på at alle styrelederne i helseforetakene i nord er sørfra. Hva i all verden er bakgrunnen for det? sier den pensjonerte styrelederen til NRK.

Bjørn Kaldhol er kritisk til at alle styrelederne i de fire sykehusstyrene er fra osloregionen. Foto: Torbjørn Brovold / NRK

Kaldhol vet litt av hvert om styrearbeid i Nord-Norge.

Han var styreleder i Helse Nord i 12 år før han ga seg i 2016. Før det var han styreleder i UNN i fire år.

Først fikk innrømte direktør Marit Lind at de brukte for mye penger på administrasjonen. To dager senere ansatte Helse Nord enda en direktør med 1,9 milioner i årslønn.

– Veldig dårlig signal

Han reager også på at mange av sykehusdirektørene også er hentet sørfra.

– Opplevelsen at det skal komme folk sørfra og styre er et veldig dårlig signal. Går man ti år tilbake var det nord-norske ledere stort sett overalt.

– Er ikke det viktigste å få de mest kompetente folkene i slike roller?

– Jo, men hvem sier at de mest kompetente kommer sørfra? Det er slett ikke sikkert.

Bjørn Kaldhol under et styremøte i Helse Nord i 2014. Til venstre for Kaldhol sitter daværende administrerende direktør, Lars Vorland. Foto: Torbjørn Brovold / NRK

Han legger til:

– Jeg sier ikke at det ikke vil fungere. Men det er et forferdelig nederlag for Nord-Norge hvis signalet blir at det ikke finnes folk som kan styre.

– Hvorfor tror du det er sånn?

– Dette er noe som har skjedd de 5–6 siste årene etter hva jeg kan se. Det grunner vel i en tro at kompetansen sitter sørpå.

– Ikke tillitvekkende

Også fra politisk hold reageres det på den geografiske sammensetningen av styrene.

– Jeg mener det er mer enn nok kompetanse i Nord-Norge til å bekle vervene som styreledere i helseforetakene.

Det sier fylkestingspolitiker Vegard Lind-Jæger (SV) til NRK.

Vegard Lind-Jæger sitter på fylkestinget i Nordland for SV. Foto: Privat

– Jeg syns at det er merkelig at det er så stort innslag fra utsiden av landsdelen. Særlig når man vet hvor viktig det er å ha lokalkunnskap og kulturforståelse, og særlig i Nord-Norge når det gjelder helse og sykehus.

– Kan det ikke være en fordel å få styremedlemmer inn som ser saker med friske øyne?

– Absolutt, men her ser det ut som én tredjedel kommer utenfra, og det er litt mye. Når alle styrelederne også er sørfra, syns jeg ikke det tar seg bra ut. Det er ikke tillitvekkende.

Slik har Helse Nord bestemt de nye styrene Ekspander/minimer faktaboks Arbeidet startet i juni 2022 ved at styret satt ned et underutvalg med ansvar for å foreslå den endelige sammensetningen.

Administrasjonen i Helse Nord RHF har bistått med forberedelser til og oppfølging etter til sammen åtte møter i underutvalget.

Sametinget, fylkeskommunene i Nord-Norge og KS Nord-Norge er, som tidligere, invitert til og har foreslått kandidater.

Flere privatpersoner og forbund har meldt inn forslag til aktuelle kandidater. Også de andre regionale helseforetakene, styrets underutvalg, styremedlemmer og administrasjonen har foreslått aktuelle kandidater.

Som en del av arbeidet er det gjennomført personlig intervju med styreledere og styremedlemmer (også de som er valgt av og blant de ansatte), samt med adm. direktør.

Helse Nord har hatt et bredt utvalg av kandidater før den endelige sammensetningen falt på plass.

Helse Nord: – Ikke et bevisst valg

Eierdirektør i Helse Nord, Hilde Rolandsen, skriver i en e-post til NRK at det ikke er et bevisst valg at de fire styrelederne for sykehusforetakene bor i Oslo.

Hilde Rolandsen er eierdirektør i Helse Nord RHF. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– To styreledere hadde på forhånd trukket seg, hvorav den ene var bosatt i Oslo.

– Ved rekruttering av styreledere til UNN og Nordlandssykehuset la styrets underutvalg stor vekt på å finne kandidater med ledererfaring fra høyt nivå i spesialisthelsetjenesten. De nye styrelederne i disse foretakene har lang erfaring fra noe av landets største fagmiljøer, skriver Rolandsen.

Hun legger også til at begge styrelederne i Sykehusapotek Nord og Helse Nord IKT kommer fra Nord-Norge.