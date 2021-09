16. januar i år omkom fem personer da en hytte brant ned på Risøyhamn i Andøy kommune.

Nå har politiet besluttet å avslutte etterforskningen uten å ha funnet brannårsaken, melder Nordland politidistrikt i en pressemelding. De vet hverken hva som startet brannen eller hvor den startet.

– Politiet har sammen med Kripos gjort hva vi kan for å finne svar på hva som var årsaken til brannen som krevde fem menneskeliv, men vi har dessverre ikke klart å finne svar, sier politiadvokat Kay Rønning-Nyvold.

Han er tydelig på at det lokale politiet og Kripos har gjort det som er mulig for å finne årsaken til brannen, men det har vært krevende.

– Stedet var så skadet av varme at vi klarer ikke konkludere med noen brannårsak, sier han til NRK.

– Det har vært jobba grundig hvor man har gått nøye gjennom og jobbet ut fra ulike hypoteser på hva som kan ha forårsaket brannen.

– Hvilke hypoteser?

– I utgangspunktet standard hypoteser om ulike installasjoner i en hytte, som kan medføre brann. Alt fra ildsted til gass til elektriske installasjoner.

Han sier den taktiske etterforskninga har vist at det var røykvarslere og slukkeutstyr i hytta.

Voldsom brann

Den voldsomme brannen lot lite igjen for politiet å jobbe med.

– Vi ønsker at vi hadde kunne gitt de pårørende svar på hva som var grunnen til at brannen startet, men vi har verken funnet svar på det, eller hvor brannen startet, sier Rønning-Nyvold.

Politiet har stor medfølelse med de pårørende og de små samfunnene som har mistet fem av sine. Han sier det er ytterst beklagelig at man ikke har funnet årsaken.

– Vi er i en situasjon hvor vi på tross av langvarig og grundig kriminalteknisk etterforskning dessverre ikke har klart å finne svar. Vi har ikke mer å jobbe med og dermed må vi avslutte saken uten å gi flere svar enn at de fem omkom som følge av brannen, avslutter Rønning-Nyvold.

Rønning-Nyvold sier at politiet ikke har grunn til å tro at dette er noe annet enn en tragisk ulykke.

– Hvordan har det vært for politiet å jobbe med denne saken?

– Det er vanskelig for alle. Naturlig er det mye følelser involvert. Fem mennesker gikk bort i brannen. Man blir påvirket av det. Både politi, brannvesen, ambulanse og frivillige. Ikke minst er det svært vanskelig for de pårørende som sitter igjen.

Fire barn og en kvinne mistet livet

Fire barn og en kvinne mistet livet i den tragiske hyttebrannen i Risøyhamn natt til lørdag 16. januar i år.

Faren til to av barna, som også befant seg i hytta, klarte å komme seg ut, og løp barbeint fire kilometer før han fikk varslet om brannen.

Alle de omkomne var hjemmehørende i Vågan kommune i Lofoten.

Ordfører Frank Johnsen sier til NRK at mangelen på svar er vanskelig.

– De etterlatte hadde nok håpet på et svar. Dette betyr på en måte at de ikke får god nok fred i ettertid.

Ordfører Frank Johnsen om saken Du trenger javascript for å se video.

En overlevde

Lokalt politi i Lofoten og Vesterålen har fått teknisk bistand fra Kripos i arbeidet med å finne brannårsaken.

Hytta som brant ned til grunnen var solgt bare noen måneder før brannen. Den ble solgt gjennom Finn, noe som betyr at det finnes gode bilder og inngående tekniske beskrivelser av hytta.

Totalt seks personer, to voksne og fire barn, var i den avsidesliggende hytta i Kobbedalen på Andøya da det brant natt til lørdag.

Mannen som overlevde er far til to av barna på 12 og 15 år. Mens kvinnen som omkom er mor til de to andre barna på 10 og 15 år.