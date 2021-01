Oppdatering kl 18:30: Alle fem som har vært savnet etter brannen har blitt funnet omkommet, melder politiet i en pressemelding.

– Det er med tungt hjerte vi nå konstaterer at denne brannen har krevd fem menneskeliv. Politiet er lettet over at vi har klart å finne de som var savnet, men dette er en tung dag for de berørte og lokalsamfunnet, sier leder for politiet i Lofoten og Vesterålen, Per Erik Hagen.

Totalt seks personer var i hytta i Vesterålen da det brant natt til lørdag.

Fire av disse er barn under 16 år.

En mann berget seg ut av hytta. Han er ivaretatt av helsepersonell.

Ingen av de fem er identifisert.

Disse vil bli sendt til Universitetssykehuset i Tromsø for obduksjon og identifisering. Kripos og kriminalteknikere fra politiet arbeider fortsatt på stedet.

– Politiet har fortsatt ingen grunn til å mistenke at brannårsaken er noe annet enn en ulykke, men det jobbes med å avklare mest mulig knyttet til hva som kan ha forårsaket brannen, sier politileder Hagen.

Politiet vil fortsette arbeidet på stedet. Nå som de savnede er funnet vil etterforskningen i branntomten etter hvert dreie over mot å forsøke å avklare hva som er årsaken til at det begynte å brenne.

– Arbeidet på branntomta er omfattende og tidkrevende. De er nå på plass oppe i området, og kommer til å jobbe der oppe så lenge det er nødvendig, sa innsatsleder Jørn Karlsen i Nordland politidistrikt til NRK, tidligere søndag ettermiddag.

ID-gruppa til Kripos er på plass og vil ta seg av det videre identifiseringsarbeidet.

– Har dere tro på at dere skal klare å identifisere alle de som nå er antatt omkomne?

– Ja, det har vi god tro på, sier Karlsen til NRK.

Det er lagt ned blomster på Svolvær skole i Vågan. Skolen her og i Henningsvær holdes også åpen. Foto: John Inge Johansen / NRK

Laster nettmøte, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Lokalsamfunnet i sorg

Samtlige av de seks er hjemmehørende i Vågan kommune i Lofoten.

Lokalsamfunnet er tydelig preget. Kommunen har åpnet skolene og kirkene så de unge kan møtes.

Ungdomslos i Vågan, Stig Arne Gundersen, sier det helt klart er en tøff tid.

– Det ble lagt ned blomster og lys i hele går. Det har fortsatt i dag og sikkert også i natt. Det skal være et godt apparat som ivaretar de unge nå, sier han til NRK.

Ungdomslosens råd: – Vis omtanke Du trenger javascript for å se video.

Også kirkene åpnet for lystenning og samvær.

– Dette er en voldsom hendelse for en liten kommune, sa prost Kristine Sandmæl lørdag.

Oversiktlig åsted

– Det er et oversiktlig åsted, men det tar tid. De må gjøre denne jobben grundig, sa innsatsleder Karlsen til NRK søndag morgen.

– Har dere det mannskapet dere trenger til dette arbeidet?

– Ja, det har vi. Vi jobber for fullt der oppe for å prøve å finne dem som er savnet.

Ingen spor

Hytta brant ned til grunnen natt til søndag. Nødetatene fikk melding klokka 04.30.

Da hadde en av dem som var i hytta sprunget flere kilometer i det han våknet i, for å varsle om brannen.

NRK utsendte på stedet fortalte at sirenene fra utrykningskjøretøyene kunne høres over hele Risøyhamn.

Risøyhamn er et lite tettsted på Andøya i Vesterålen i Nordland, og har rundt 200 innbyggere. Stedet der hytta ligger er et populært turområde.

Da nødetatene kom til stedet var hytta nedbrent. Det gikk heller ingen spor ut av hytta som kunne indikere at de savnede hadde klart å komme seg ut.

Senere på dagen kunne politiet fortelle at fire av de fem som er savnet i brannen er barn under 16 år.

Vågan-ordfører Frank Johnsen forteller at de har etablert kriseteam for de pårørende i Lofoten. Du trenger javascript for å se video. Vågan-ordfører Frank Johnsen forteller at de har etablert kriseteam for de pårørende i Lofoten.

Lørdag ble skolene der de fire barna gikk åpnet for innbyggerne.

– Det har vært veldig tungt, og det har preget personalet her veldig sterkt, sa rektor ved Svolvær skole, Ronnie Maas Pedersen.