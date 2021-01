Politiets innsatsleder preget av hyttebrannen: – Største tragedien jeg har opplevd

Lørdag 16. januar klokka 04:30 får politiet melding om brann i ei hytte i Risøyhamn på Andøya. Flere personer skal være savnet og nødetatene sendes umiddelbart.

Jørn Karlsen er innsatsleder og får ansvaret for å koordinere arbeidet på brannstedet. Det blir alt annet enn ei ordinær arbeidshelg.

Intenst arbeid

Jørn Karlsen har lang fartstid i politiet. Etter at han var ferdig utdannet ved politiskolen i 1988, har han jobbet som politi. De fleste av årene hjemme i Vesterålen.

Politiets oppgaver i distriktene er varierte. Det er å håndtere småkriminelle, alvorlige forbrytelser og tragiske hendelser. Etter 33 år har Jørn Karlsen opplevd mye, men ikke noe som dette.

Hyttebrannen på Bjørnskinn i Andøy er en stor tragedie som rammer flere lokalsamfunn.

Totalt seks personer, to voksne og fire barn, var i den avsidesliggende hytta i Kobbedalen på Andøya da det brant natt til lørdag. Fem personer mistet livet, fire av dem var barn under 16 år.

En mann hadde klart å komme seg ut av den brennende hytta, og måtte løpe rundt fire kilometer for å varsle om brannen. Når nødetatene kom til stedet, var hytta allerede helt nedbrent.

– Det er den største tragedien jeg har opplevd, sier Karlsen.

Innsatsleder og ansiktet utad

Politimannen i Vesterålen skjønte tidlig at tragediens omfang ville få nasjonal oppmerksomhet. Da omfanget av branntragedien ble kjent kom det journalister fra hele landet til Andøy.

Alle hadde spørsmål og Jørn Karlsen svarte, tydelig og rolig. Samtidig kunne ingen være i tvil om at den erfarne politimannen at tragedien gikk inn på ham.

Han ble ansiktet utad – en oppgave han besto med glans.

– Etter mange år i tjenesten har man opplevd mye. Man kan forberede seg noe, men aldri 100 prosent, sier politimannen om innsatsen.

For å møte journalistenes spørsmål fikk Jørn Karlsen hjelp av den lokale politiledelsen og kommunikasjonsavdelingen. Samtidig var det viktig at de pårørende kjente til det som ble formidlet.

Karlsen er opptatt av å trekke frem alle, fordi et sånt arbeid handler ikke bare om en person.

Innsatsleder Jørn Karlsen orienterer journalistene samme morgen som den tragiske brannen fant sted. Du trenger javascript for å se video. Innsatsleder Jørn Karlsen orienterer journalistene samme morgen som den tragiske brannen fant sted.

Mange etater jobber sammen på brannstedet

Fra da nødetatene kom frem til brannstedet, pågikk arbeidet uten stans gjennom helgen. Det var et stort apparat, også frivillige mannskaper var involvert.

Rundt 50 personer arbeidet på brannstedet. Det var mannskap fra nødetatene og frivillige fra Sivilforsvaret. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Karlsen forteller at rundt 50 personer var involvert i området rundt branntomta. Deriblant frivillige fra Sivilforsvaret.

– Alle er like viktig under et sånt arbeid, sier han.

Alle de fem som mistet livet i brannen kom fra Vågan. Også der ble politi og krisestab involvert i det tunge arbeidet.

Sterke opplevelser

For politiet handler det om å finne ut hvor brannen startet, og hva som skjedde da hytta i Kobbedalen tok fyr natt til lørdag.

Etterforskningen vil vise hva som skjedde, dersom det lar seg gjøre.

Selv om de er profesjonelle politifolk blir også de berørt av tragediens alvor.

Pårørende ble tatt med til branntomten og tente lys til minne om de som mistet livet i den tragiske brannen. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Vi hadde pårørende med til branntomta søndag etter brannen og la til rette sånn at de skulle få komme så tett på som mulig for å tenne lys. Vi er der for å gjøre en jobb, men vi kjenner jo at vi må svelge litt, sier den erfarne politimannen.

Og legger til:

– Det gikk inn på alle oss som deltok. Vi har selv barn og familier, og er ikke uberørt. Men vi tar vare på hverandre. Er det noen som sliter, så er det rom for å si det.

Jørn Karlsen og de andre mannskapene har gjort sitt arbeid på branntomten. Samtidig pågår etterforskningen. På Kripos sitt laboratorium undersøkes gjenstander og material fra brannstedet.

For innsatslederen er det viktig å ta hverdagen tilbake, forteller han. Og Karlsen møter gjerne på pårørende igjen.

– De har vært utsatt for noe helt forferdelig. Hvis vi kan bidra i sorgarbeidet, gjør vi det gjerne, sier Jørn Karlsen.