Fem personer mistet livet i den dramatiske hyttebrannen i Risøyhamn på Andøya i januar.

Fire av dem var barn.

Nå har politiet avsluttet etterforskningen, uten å finne brannårsaken.

Det er ikke et uventet svar, men likevel tungt for familien til de etterlatte.

Onkelen til Henning Christian Bang Johansen, Thomas Brede Johansen, sier at familien hadde et håp om å finne årsaken, for å kunne forhindre gjentakelse.

– Det er selvfølgelig veldig tungt å leve videre med det, for drømmen var å få et svar. Drømmen var at hvis man fant noe, så kunne man dele det med andre sånn at dette ikke gjentok seg.

En stor tragedie

Brannen som tok fem menneskeliv, var den verste dødsbrannen i Norge på 12 år.

Politiet fikk melding om brannen klokken 04:30, lørdag den 16. januar. Da hadde en mann, som var far til to av de som omkom i brannen, løpt flere kilometer for å varsle.

Da nødetatene nådde frem til hytten litt over klokken fem, lørdag morgen, var hytten helt nedbrent.

– Politiet har sammen med Kripos gjort hva vi kan for å finne svar på hva som var årsaken til brannen som krevde fem menneskeliv, men vi har dessverre ikke klart å finne svar, sier politiadvokat Kay Rønning-Nyvold, torsdag formiddag.

Politiet har stor medfølelse med de pårørende og de små samfunnene som har mistet fem av sine. Han sier det er ytterst beklagelig at man ikke har funnet årsaken.

– Vi er i en situasjon hvor vi på tross av langvarig og grundig kriminalteknisk etterforskning dessverre ikke har klart å finne svar. Vi har ikke mer å jobbe med og dermed må vi avslutte saken uten å gi flere svar enn at de fem omkom som følge av brannen, avslutter Rønning-Nyvold.

Thomas Brede Johansen sier at svaret til politiet er forståelig.

– Det var jo ikke uventet. Vi visste at politiet hadde lite å lete i, så det var sånn sett ikke noen stor overraskelse.

– Hvordan har det gått med familien rundt Henning i ettertid?

– Det har gått forholdsvis bra, for støtte fra både kjente og ukjente har vært overveldende. Det vil selvfølgelig aldri dekke over savnet, men det koker ned til at vi som kan, vi må leve videre, sier onkelen.

Blomster og lys som ble lagt ut ved Svolvær skole, der noen av de omkomne barna gikk. Bildet ble tatt Foto: John Inge Johansen / NRK

God oppfølging

Johansen berømmer Vågan kommune for å gjøre en god oppfølgingsjobb i ettertid.

– De har gjort en veldig god jobb, og vi har selvfølgelig tillit til det Politiet og Kripos har gjort i ettertid. Det er godt å ha en grav å gå til, for det var heller ikke gitt ut ifra det som var igjen.

Ordfører Frank Johnsen sier til NRK at mangelen på svar er vanskelig.

– De etterlatte hadde nok håpet på et svar. Dette betyr på en måte at de ikke får god nok fred i ettertid.

– Hvordan har denne saken preget kommunen?

– Det har jo preget lokalsamfunnet betydelig, og ikke minst de som står nærmest og er mest berørt.