Peppes Pizza er et av Norges største pizzakonsern og har servert mat til folk over hele landet siden oppstarten i 1970.

Mandag denne uken så en pizzakunde noe som gjorde at han reagerte med sjokk og vantro.

Et tårn med pizzaer var stablet opp rett ved siden av restavfallet – midt på gulvet.

– Ansatte går forbi der hele tiden og det er skittent på gulvet. I tillegg står de nært restavfallet. Det er ikke særlig renslig, sier mannen, som ønsker å være anonym.

– Er dette første gangen du har opplevd dette?

– Det har sett sånn ut hver gang jeg har vært der. Det virker som det er en konsekvent greie, sier han.

Det kunden reagerer mest på er at avfallet er like ved pizzaene.

– En ting er at gulvet er litt grisete, men det som er mest problematisk er at de kan finne på å kaste søppel rett over pizzaene. Det er ikke bra.

Peppes Pizza har vært et av, om ikke den største pizzakjeden i Norge i mange tiår. Nå legger kjeden seg flat etter et bilde som vitner om dårlig hygiene på en av sine restauranter. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Mat skal skjermes

Mattilsynet har sett bildet fra Peppes Pizza i Bodø. De sier at de ikke kan vurdere en restaurants hygiene spesifikt på bakgrunn av et bilde.

I en e-post viser de til næringsmiddelhygieneforskriften.

Den sier enkelt forklart at mat som er i produksjon, bearbeiding og distribusjon skal beskyttes mot enhver form for forurensing som kan gjøre den uegnet til konsum.

– For å oppfylle dette kravet skal det være et klart skille mellom rent og urent. Mat skal skjermes mot forurensninger, sier kommunikasjonsrådgiver i Mattilsynet, Lars Tore Hestad.

– De skal derfor ikke oppbevares ubeskyttet eller utildekket i nærheten av ikke tildekket søppelcontainer eller andre ting som kan forurense maten.

Det var på denne Peppes-restauranten på Hunstadsenteret i Bodø at kunden observerte pizzaene på gulvet. Foto: Thomas Fredrik Kristensen / NRK

– Svært alvorlig

Driftsdirektør i Peppes Pizza, Håvar Hansen, svarer på vegne av selskapet. Han sier at de vil gjøre tiltak på den aktuelle restauranten.

– Dette tar vi svært alvorlig, og det er et klart brudd på våre prosedyrer og rutiner. Vi har allerede satt i gang tiltak lokalt.

Driftsdirektør i Peppes Pizza, Håvar Hansen. Foto: Pressefoto

Han fortsetter:

– Det er vårt ansvar at dette ikke skal skje, og vi tar ytterligere grep for at det ikke skal skje igjen

Kunden håper restauranten tar tak og gjør tiltak for å unngå at slikt skjer igjen.

– Jeg håper de gjør noen rutineendringer. Det handler også om servicen de gir til folk. Jeg er en tilgivende kunde og vil ikke avskrive plassen helt, sier han.