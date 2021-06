Bildene som viser en død kråke hengende over fisk til tørk på Værøy er tatt av Dyrebeskyttelsen Norge Bodø.

De la merke til fenomenet da de i mai var på øya for å ta hånd om en kattekoloni ute av kontroll.

– Det innlysende er at det skal være et forsøk på å skremme andre fugler. Det var også høytalere som sprøytet ut lyder. Det verste er at det henger over matproduksjon, sier Vibeke Hakkebo i Dyrebeskyttelsen Norge Bodø.

I etterkant av besøket på Værøy sendte Dyrebeskyttelsen inn bildene til Mattilsynet, som nå har reagert.

– Groteskt

Hakkebo forteller til NRK at de la merke til fuglene ved flere steder på Værøy. De reagerte kraftig på det de observerte.

– Det er usmakelig. I vind og vær skjer det noe med det fugleliket som henger over maten.

Vibeke Hakkebo, leder i Dyrebeskyttelsen i Bodø. Foto: Ola Helness / NRK

Hun presiserer at de ikke reagerer på at kråkene er skutt, da det er skuddpremie på fuglene.

De reagerer utelukkende på at det henger over tørrfisken.

– Det virker som det er helt vanlig praksis. Dette er en stor industri, og at de skal ha døde fugler hengende over maten har jeg vanskelig for å tro er lovlig, sier hun til NRK og legger til:

– I tillegg undrer jeg meg over effekten. Er det virkelig nødvendig å gjøre noe som fremstår så uetisk og groteskt hvis det ikke har en bevist effekt?

– Ikke sunt

Tore Nicolaysen, seniorrådgiver i Mattilsynet, bekrefter at de har mottatt meldinger om døde kråker hengende over tørrfisken.

– Mattilsynet har tidligere fått melding om døde kråker brukt som fugleskremsel over tørrfisk-heng. Dette er fulgt opp med vedtak og kråkene skal være fjernet, sier han i en epost til NRK.

På generelt grunnlag sier han det ikke er greit å henge døde dyr eller fugler over heng der fisk er til tørk.

– Det øker faren for krysskontaminering ved at avføring, fjær osv fra dyrene/fuglene kan renne ned på fisken og kontaminere denne. Det virker altså helt mot sin hensikt å gjøre dette, sier han og understreker:

– Det er ikke sunt å henge døde dyr sammen med mat som skal spises.

Virksomhetene skal i følge Nicolaysen selv være i stand til å vurdere egne farer i egen produksjon.

– Det er en fleksibilitet i regelverket der virksomheten kan finne egne løsninger for beskyttelse. I dag benyttes blant annet netting, kjeledressfigurer/oppblåsbare figurer, lydkanoner med rovdyrlyd med mer.

Vanlig før i tiden

Alf Per Johansen har over mange år drevet med produksjon av tørrfisk. Han forteller at dette er en gammel tradisjon.

– Det var helt vanlig før i tiden. Men det var mest måker da de var lettere å få tak i.

Han har nå sluttet med produksjon, men han forteller at de før hans pensjonstid gikk over til andre alternativer enn døde fugler.

– Vi brukte garn. Det er bedre, da fuglene fort venner seg til døde fugler.

Sverre Johansen i Sjømat Norge. Foto: Sjømat Norge

Sverre Johansen, direktør for industri og handel i Sjømat Norge, sier til NRK at han ikke anser dette som et utbredt fenomen, og at han støtter Mattilsynets tilnærming.

– Vi har ikke inntrykk av at dette er gjengs praksis, og tror at de aller fleste produsenter har lagt bort denne typen skremselsmiddel. Mattilsynets vurdering av dette er noe som vi kan slutte oss til, sier Johansen.

– Hva er vanlig praksis nå for tiden?

– Det er flere forskjellige taktikker, som å bruke nett, men det er også knyttet utfordringer til det. Det beste er å følge med og røkte selv. Enkelte år er det mer utfordringer enn andre.