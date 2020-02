I 2017 sto han midt i en opprivende konflikt mellom fagmiljøene i Tromsø og Bodø.

Stridens kjerne var om det skulle opprettes et senter for utblokking av tette blodårer i nordlandshovedstaden, på lik linje som i Tromsø.

Som avdelingsleder ved hjertemedisinsk avdeling ved UNN i Tromsø mente Thor Trovik at det var en veldig dårlig ide.

– Vi mener definitivt at landsdelen er best tjent med ett PCI-senter, sa han til NRK i november 2017.

Sammen med flere kollegaer ved UNN skrev han også en pressemelding, hvor budskapet var veldig tydelig.

– Vi mener opprettelsen av et nytt PCI-tilbud i Bodø vil svekke den totale regionale hjertemedisinske beredskapen til befolkningen i Nord-Norge og på Svalbard.

Dette er PCI-saken: Ekspandér faktaboks I dag er det bare Universitetssykehuset i Tromsø som utfører utblokking av tette blodårer til hjertet, såkalt PCI, for pasienter fra hele Nord-Norge.

Derfor må nær 600 akutte hjertepasienter i Nordland hvert år fraktes til Tromsø for avansert undersøkelse og behandling.

Helse-Nord-direktør Lars Vorland gikk på bakgrunn av dette inn for å opprette et PCI-tilbud også i Bodø, i februar.

Han mente at et tilbud om PCI ved Nordlandssykehuset Bodø ville være med på å utjevne forskjellene og forbedre behandlingstilbudet.

– Forskjellene i behandlingstilbudet er i dag for store. Det kan vi ikke leve med, sa Vorland.

Men forslaget er omstridt. Fagfolk i Tromsø mente at et slikt tilbud vil svekke fagmiljøet og tilbudet til hjertepasienter i nord, og ble utsatt i to omganger. Siden har debatten rast.

18. oktober presenterte Hele Nord sin innstilling i saken. De mener fortsatt et PCI-senter i Bodø må på plass.

Legene ved dagens PCI-senter i Tromsø mener fortsatt at forslaget er dårlig.

Onsdag 25. oktober skulle Helse Nord avholde et styremøte hvor de ønsker et PCI-senter i Bodø. NRK-sender direkte fra møtet.

Styret valgte da å utsette avgjørelsen til et styremøte i desember. Et av argumentene for dette var blant annet behovet for en grundigere analyse av hvilke konsekvenser et PCI-tilbud i Bodø vil få for pasientene på Helgeland og i Finnmark.

Den 13. desember avholdte Helse Nord styremøtet hvor de besluttet å vedta et PCI-senter i Bodø. Under dette møtet la Marianne Telle frem truslene hun hadde blitt utsatt for.

Tirsdag 6. februar 2018 ble det kjent i mediene at direktøren i Universitetssykehuset i Nord-Norge Tor Ingebrigtsen trekker seg som sjef for sykehuset.

I februar 2020 ble de første pasientene behandlet ved PCI-senteret ved Nordlandssykehuset i Bodø.

Tapte kampen

Men Trovik og kompani ble aldri hørt. Daværende direktør i Helse Nord Lars Vorland sto på sitt og han fikk etter hvert styret med seg, og nordlandsmiljøet vant kampen.

Nå drøye to år senere har røyken lagt seg, og paradoksalt nok er det Thor Trovik som er prosjektleder for PCI-laboratoriet i Bodø.

NRK er med når Trovik og hans nye kollegaer i Bodø behandler Bjarne Edvartsen fra Misvær i Bodø kommune.

Han er pasient nummer 28 i løpet av de drøye to ukene laboratoriet har vært i drift.

– Dette er jo kjempebra. Hvis det skjer noe alvorlig, er man mye nærmere og det går fortere å komme seg under behandling, sier Edvartsen.

Tidligere har nær 600 akutte hjertepasienter i Nordland hvert år blitt fraktet til Tromsø for å få den samme behandlingen. Men det trengs altså ikke lenger.

Avgjørelsen om å bygge opp et tilbud for avansert hjertebehandling i Bodø ble tatt for nesten to år siden. I forkant var advarslene mange, særlig fra fagmiljøet på UNN. Her blir Bjarne Edvartsen ved senteret i Bodø. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Forsiktig oppstart

Trovik innrømmer at det aller meste har gått fint så langt.

– Men det har vært en forsiktig oppstart, fordi vi må være sikre på at alt utstyr fungerer før vi øker til normal drift, sier han.

Trovik forteller at kompetansen fra Tromsø er meget viktig i oppstarten i Bodø.

– Det er viktig at vi har personell her som har lang erfaring. Et sted som dette, som er en liten PCI-lab, er ikke noe for nybegynnere. Vi er avhengig av et tett samarbeid mellom Tromsø og Bodø for at dette skal fungere på sikt.

Thor Trovik advarte etter beste evne mot etableringen av et PCI-senter i Bodø, men ble ikke hørt. Foto: Sveinung Åsali / NRK

– Og hvordan går samarbeidet?

– Samarbeidet går svært bra. Alle er innstilt på å gjøre det beste ut av det. Og jeg tror også alle forstår at et tett samarbeid er viktig.

Men:

– Det er ingen hemmelighet at fra Tromsø så var vi ikke spesielt begeistret for å starte dette i Bodø, og vi er lei oss for at ingen ville høre på våre råd. Men når det ble sånn, så er det viktig at vi gjør vårt for at dette skal kunne fungere, sier Trovik.

Uklart hva som skjer om to år

PCI-tilbudet i Bodø skal være i drift frem til desember 2022. Først da blir det avgjort om tilbudet får fortsette permanent.

– Vi kan fortsette som i dag med tilbud på dagtid, eller det kan bli utvidelse til døgntilbud. Eller det kan skje at vi finner ut at dette ikke har svart til forventningene og at vi avslutter, forteller Trovik, som tross alt har det ganske fint i Bodø.

– Det er hyggelig å jobbe her, det må jeg si. Uansett om man mener det bør være ett eller to senter, så er det alltid litt morsomt å starte noe nytt. Det er entusiasme i fagmiljøet her og jeg har blitt godt mottatt.