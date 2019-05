Opphever arbeidsstansen på Nesna: – Dette var ikke et PR-stunt

Onsdag stanset verneombud Gary Hoffman alt arbeid på universitetscampus i Nesna.

Bakgrunnen var det han mente var fare for de ansattes psykiske helse som en følge av forslaget om å legge ned studiestedet.

I dag skriver Khrono at Hoffman, etter møtet med ledelsen torsdag, velger å oppheve arbeidsstansen fra og med mandag.

Hoffmann og ledelsen har blitt enige om en rekke tiltak. Hvis disse er på plass på mandag gjenåpnes studiestedet.

Et av tiltakene er at det kommer på plass en bedriftshelsetjeneste som skal følge opp de ansatte. Det forventes også at Arbeidstilsynet skal følge med på tiltakene.

– Verst å tenke på at kolleger har det vondt

– Det er veldig bra at Nesna nå kan gjenåpne. Det verste med dette har vært å tenke på at noen av våre kolleger har det veldig vondt, sier konstituert rektor ved Nord universitet, Hanne Solheim Hansen til Khrono.

– Nå må vi fortsette å ha en god dialog med de ansatte på Nesna resten av denne prosessen, fortsetter hun.

– Ulovlig arbeidsstans

I etterkant av arbeidsstansen har både NRK og Khrono snakket med jurister som mener stengingen av campusen var ulovlig.

Arbeidsrettsadvokat Benedicte Hille sa følgende til NRK:

– Det er svært tvilsomt om psykiske påkjenninger i en slik situasjon medfører stansingsrett for verneombudet.

Nord universitets campus i Nesna er foreslått nedlagt av universitetet. Foto: Frank Nygård / NRK

– Ikke et PR-stunt

Men verneombud Hoffman mener han er misforstått og at juristene ikke har hatt det fulle bildet av situasjonen på Nesna.

– Jeg er helt uenig med juristene. Jeg stoppet ikke arbeidet bare fordi folk gråt i gangene. Det er bare tull. Situasjonen var svært alvorlig. Dette var ikke et PR-stunt.

– Jeg har sett på «psykiske tegn» på «stress» på Arbeidstilsynets nettsider. Der nevnes det en hel rekke symptomer som alle ansatte her har tegn på.

– Var det fare for liv og helse på Nesna?

– Snakk med ekspertene om hva alvorlig stress kan gjøre med en kropp! Det kan bryte ned kroppen, det er fare hjerteinfarkt, folk kan bli alvorlig klinisk deprimert og det kan føre til selvmord. Det kan skje alt mulig i en situasjon hvor vi har masse depresjon og psykiske belastninger, svarer Hoffman.

Han legger til at dette er en situasjon som har vart lenge.

– Dette har bygd seg opp siden fusjoneringen i 2016, og vi har vært truet med nedleggelse i hvert fall de siste 12 årene.