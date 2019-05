Onsdag stengte verneombud Gary Hoffmann Nord universitets studiested på Nesna med øyeblikkelig virkning. Han mener arbeidsforholdene er uforsvarlige og frykter for de ansattes psykiske helse.

– Folk gråter i gangene. Situasjonen er blitt helsefarlig for psyken til de ansatte i Nesna, sa verneombud Gary Hoffman til NRK onsdag.

NRK har snakket med flere arbeidsrettseksperter. De mener det er en ulovlig aksjon.

– Gråting gir ikke grunnlag for stansing av arbeid. Heller ikke sykdom på grunn av personalkonflikter, sier jurist og arbeidsrettsekspert Thomas Benson.

– Det må være en mer ekstrem situasjon, sier han.

Nord universitets campus i Nesna er foreslått nedlagt av universitetet. Foto: Frank Nygård / NRK

– Må stå om liv og død

Benson får følge av arbeidsrettsadvokat, Benedicte Hille.

– Det er svært tvilsomt om psykiske påkjenninger i en slik situasjon medfører stansingsrett for verneombudet, sier Hille.

Thomas Benson, jurist i Angell Advokatfirma. Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Benson sier det må foreligge en umiddelbar fare for arbeidstakernes liv eller helse.

– Dersom verneombudet tror at arbeidstakerne vil ta sine liv som følge mobbing eller trakassering, kan arbeidet stanses, sier juristen til NRK.

Han underviser ved Nord universitet, men understreker at han uttaler seg som jurist.

Benson har aldri hørt om at et verneombud har stengt ned et helt studiested.

– Meg bekjent har ikke dette skjedd i Norge tidligere, sier han.

Kan bli erstatningspliktig

Dersom stansingsretten misbrukes i demonstrasjonsøyemed, vil verneombudet ifølge loven kunne bli erstatningsansvarlig, sier ekspertene til NRK.

Benedicte Hille, jurist i advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund.

Men ikke hvis verneombudet etter beste skjønn mente en stans var nødvendig, sier Hille. Selv om vurderingen var feil.

– Det er imidlertid viktig at verneombudet ikke bruker stansingsretten for å ramme arbeidsgiver, sier hun.

Verneombud Gary Hoffman er ikke selv helt sikker på om han har dekning i loven. Han sier folk er syke etter å ha opplevd at ledelsen har jobbet mot Nesna de siste tre årene.

– Er dette en måte å protestere mot ledelsen på?

– Det er både og. Jeg tok utgangspunkt i den psykisk helsen, som jeg har sett er blitt verre og verre. Men det er også bra at det får mediedekning. For vi har lenge forsøkt å fortelle vår side. Hvis vi har gått ut med kritikk, er vi blitt kalt illojale, sier Hoffman.

Ledelsen møtte på Nesna

Egil Solli, dekan på fakultet for lærerutdanningen og kunst- og kulturfag ved Nord universitet. Foto: Tonje Vondstad

Torsdag møtte ledelsen i Nord universitet verneombudet i Nesna.

Det er fortsatt steile fronter, og Hoffman sier det vil være opp til Arbeidstilsynet å konkludere i saken.

– Vi står i en veldig utfordrende situasjon som ledelsen ved Nord universitet tar på høyeste alvor. Det viser vi med å være til stede på Nesna i dag, sier dekan Egil Solli.

– Verneombudet er i sin fulle rett til å stenge arbeidsplassen når den vurderer arbeidsmiljøet som uforsvarlig, sier han.