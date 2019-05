Sist måned kom nyheten om at Nord universitet vil legge ned på Nesna og i Sandnessjøen. I dag beordret verneombud Gary Hoffman i Nesna full arbeidsstans. Bakgrunnen er fare for de ansattes psykiske helse.

– Vi vet ikke hva vi skal gjøre. Vi har kontaktet Arbeidstilsynet for å få råd, forteller han.

Hoffman mener situasjonen har blitt helsefarlig for psyken til de ansatte i Nesna. Derfor har han sendt beskjed om Arbeidsstans til universitetsledelsen og i Arbeidstilsynets web-portal.

– Ansatte som gråter i gangene

Gjennom tre år mener Hoffman at de har måttet leve med en universitetsledelse som gradvis har innført tiltak for å bygge ned studiestedet. I et brev til ledelsen har han oppsummert flere forhold som han mener gir rett til arbeidsstansen.

Hoffman sier han har vært i kontakt med flere ansatte som sliter med søvn på natten, hodepine og andre helsemessige plager. Flere forteller at de er slitne og utmattet.

Verneombud Gary Hoffman beordret i dag full arbeidsstans ved studiestedet på Nesna. Foto: Privat

– Vi har et betydelig høyere sykefravær enn ved de andre campusene. Vi har hatt ansatte som har grått i gangene i fortvilelse. De er nedslitte etter flere år med psykologisk press, sier Hoffman.

Og etter forslaget om nedleggelse kom har bekymringene blitt verre.

– Flere er bekymret for at de må selge hus og flytte til Bodø eller Levanger.

Forslaget for universitetets fremtidige struktur: Ekspandér faktaboks To campuser: Bodø og Levanger. På disse campusene skal det satses på en videre utvikling og oppbygging av Nord universitets sterkeste fagmiljøer

Studiesteder: Mo i Rana, Steinkjer og Stjørdal for spissede fagsatsinger

Utdanningssteder for distribuerte utdanninger der søkergrunnlaget er til stede, for eksempel i Namsos og Stokmarknes

Aktiviteten ved Nesna og Sandnessjøen foreslås avviklet Kilde: Nord universitet

Håper på vurdering fra Arbeidstilsynet

Verneombudet vet ikke hvordan Arbeidstilsynet vil håndtere hendelsen, men håper på en vurdering av saken.

– Jeg forventer et mer konkret blikk på det som har skjedd her i løpet av de siste tre årene. Her er det en hel rekke avgjørelser som er tatt av ledelsen og en konstant nedbygging.

Hoffman sier at Nesna som studiested skulle styrkes gjennom fusjonsavtalen med Nord universitet, men at det i praksis er det motsatte som har skjedd.

– Det eneste vi har sett er en nedbygging. Først ble studentsamfunnet lagt ned, deretter kantina. Om en måneds tid har vi kanskje mistet alt.

– Kan stoppe arbeidet i påvente av vurdering

Johan Furebotten i Arbeidstilsynet Nord-Norge sier at verneombud har rett til å stanse arbeid som går ut over liv og helse.

– Arbeidet kan stoppes med en gang hvis verneombudet mener det må til for at arbeidet ikke går ut over ansattes helse. Videre er det vanlig at verneombudet kontakter oss for å få en vurdering av situasjonen, sier han.

Han bekrefter at de ble kontaktet av universitetsledelsen om hendelsen. Verneombudet kan stanse arbeidet inntil Arbeidstilsynet har tatt stilling til om arbeidet kan fortsette.

Nord universitet: – Har forståelse for situasjonen

Ledelsen ved Nord universitet bekrefter i en uttalelse at de er kjent med beordringen om stans i arbeidet ved campus i Nesna. Rektor Hanne Solheim Hansen sier hun har forståelse for at arbeidssituasjonen på Nesna er krevende i fasen universitetet er i.

Rektor Hanne Solheim Hansen har forståelse for situasjonen. Foto: Nord universitet

– Vi skjønner at forslaget til ny studiestedsstruktur gjør situasjonen vanskelig for våre ansatte på Nesna. Vi jobber godt sammen med de tillitsvalgte, og er samtidig opptatt av å ha god dialog med verneombudet, skriver rektoren i en pressemelding.

Ledelsen ved Nord universitet skriver videre at de har kontakt med verneombudene for å finne tiltak som kan løse situasjonen.