NRK fortalte i går om Facebook-gruppa «Oljebrølet».

Gruppa fortsetter å vokse, og har økt til over 220.000 medlemmer.

Men grunnleggeren selv ser onsdag kveld ut til å ha forlatt gruppa.

UTE AV GRUPPA? Grunnleggeren Helene Sørbu er ikke lenger å se blant medlemmene. Foto: Skjermdump

Et søk i medlemsbasen returnerer i alle fall ikke lenger opp noen treff for Helene Sørbu, som forrige fredag grunnla gruppa.

NRK har forsøkt å få til et intervju med noen andre av administratorene i gruppa, foreløpig uten hell.

– Jeg uttaler meg ikke til media, sier én, som henviser til grunnlegger Helene Sørbu.

Vedkommende kan ikke svare på hvorfor Sørbu ikke lenger er å finne blant medlemmene i gruppa.

Sørbu selv har så langt onsdag kveld ikke besvart NRKs henvendelser på telefon eller SMS.

Flere mediesaker denne uka

Det er dermed uvisst hva årsaken til at Sørbu ikke tilsynelatende selv lenger er med på å administrere gruppa, som de siste dagene har vært gjenstand for stor medieinteresse.

«Tidligere medlem» står det, og det ser dermed ikke ut til at grunnleggeren selv er med lenger. Foto: Skjermdump

Blant annet har både Dagbladet, Aftenposten og Nettavisen skrevet om en fem år gammel skjermdump som begynte å spre seg på sosiale medier.

«Det er nesten som man savner nazistene når man ser dette», lyder påskriften under et bilde av fem hvite og fem mørkhudede mennesker, skriver sistnevnte i artikkelen. Der bakteppet er en Facebook-kommentar fra Sørbu.

Både på Twitter og Instagram er innlegget delt, til sterke reaksjoner. Blant annet av kontoen @rasisme_i_norge med over 32.000 følgere.

Oppland Arbeiderblad gjenga i går ettermiddag en beklagelse fra Sørbu, hvor hun uttaler at kommentaren «var en gedigen blemme»:

– Kommentaren kom på et tidspunkt hvor jeg syslet aktivt med standup. Det feilet jo totalt. Både fordi jeg ikke er kjendiskomiker, og fordi det var helt feil vinkel. Det eneste jeg oppnådde, var å stemple meg selv som nazist og rasist. Jeg kan ikke annet enn å legge meg langflat og be om unnskyldning. Og håpe at det ikke ødelegger for oljesaken i gruppa.

Samme avis hadde mandag et intervju med Sørbu, hvor det blant annet kommer fram at hun ikke tror på menneskeskapte klimaendringer.

Sørbu er for øvrig tidligere ordførerkandidat for Frp i Nordre Land kommune i Oppland, ifølge Nettavisen.

Trakk seg som moderator

På Twitter har det også blitt reist kritiske spørsmål fra blant andre Eivind Trædal i MDG. Blant annet rundt en av moderatorene i gruppa, Ronny Alte.

Han har bakgrunn blant annet som talsperson for Odins soldater, og ledet for en del år tilbake Norwegian Defence League (NDL).

Onsdag meddelte Alte imidlertid i Facebook-gruppa at han inntil videre har valgt å trekke seg som moderator, på bakgrunn av det han beskriver som svertekampanjer fra ytre venstre.

Om ytringene fra Trædal er en del av disse svertekampanjer, er uvisst. Men Trædal selv er ikke så kritisk til gruppen som en kanskje skulle tro.

– Jeg har vært mer bekymret for den klamme konsensusen rundt oljeboring i det politiske Norge, enn en opphetet debatt. Det er mer skummelt hvis vi ikke har en åpen diskusjon om oljas framtid i Norge, sier Trædal til NRK.

– Jeg ønsker på en måte den konflikten velkommen. Fordi det innebærer at vi kan gjøre noen framskritt. Det er ubehagelig for alle å ha en konflikt rundt olje. Men til syvende og sist er det bedre å ta den diskusjonen, enn å ikke gjøre det.

Kan en slik gruppe påvirke valget?

At debatten kanaliseres inn i slike aksjonsgrupper sier noe om at det som har vært ukontroversielt før, nå har begynt å bli kontroversielt. Tror Trædal.

REPRESENTERER MDG: Eivind Trædal. Foto: MDG

Da skapes også en større grad av mobilisering både for og imot.

– Jeg er vant med at «ja til oljeboring» er grunnplanken i norsk-politisk debatt. Og noe alle partier er enig om, bortsett fra en liten grønn opposisjon. Det nye er at oljeboring ikke er like selvsagt. Det er i det perspektivet man må se slike oppblomstringer av protestbevegelser både for og mot olje.

Snart er det valg i Norge. Og på Twitter skriver TV2s Sturla Dyregrov at:

«Hvis «Oljebrølet» hadde vært et politisk parti og fått stemmene til de 208.000 som har meldt seg inn i facebookgruppen siste uke, hadde det vært landets femte største parti. Ref. valgresultat 2017».

Trædal er imidlertid ikke bekymret for at en slik aksjonsgruppe kan ha innvirkning inn mot valget.

– De ville nok ha stemt som de hadde tenkt til uavhengig av om de er medlem av en Facebook-gruppe, eller ikke. Så akkurat det tror jeg ikke gjør noen kjempestor forskjell.

– Handler dette også om at meningsbærere på venstresida er dårlig til å kommunisere med «vanlige arbeidsfolk», som Aslak Sira Myhre er inne på?

– Jeg tror ikke det først og fremst er kommunkasjon det handler om. Jeg tror det handler om at det å slutte å lete etter olje og gass, er et fryktelig tøft budskap for mange.

– Det er nok lett å sitte på sidelinja og tenke at ingen ville bli sinte hvis miljøbevegelsen bare kommunisert «perfekt». Det tror jeg er en litt naiv innfallsvinkel, avslutter Trældal.