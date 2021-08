«Oljebrølet» tar Facebook med storm – Silje (19) er én av dem som har meldt seg inn

Har du fått med deg Facebook-gruppa «Oljebrølet»?

Gruppa ble opprettet for fire dager siden, men er i ferd med å nærme seg 200.000 medlemmer. En voldsom interesse.

Gruppa dukket opp på samme dag som Klimabrølet 2021 startet, fredag 27. august. Det skriver Aftenbladet.

Avisa siterer grunnlegger Helene Sørbu på at bakgrunnen for gruppa er hennes mening om at olje er nødvendig.

– Det er den meningen jeg har lagt ut.

Hun ser for seg å lage en organisasjon som kan påvirke norske politikere.

Medlemmer fra hele Norge

Gruppa består av medlemmer fra hele landet.

Én av dem som har valgt å melde seg inn, er nestleder for Fremskrittspartiets Ungdom i Nordland, Silje Anita Gundersen (19) fra Ørnes.

Hun jobber selv innenfor oljeindustrien som prosessoperatør i Equinor.

– Olje og gass vil i mange år fremover fortsatt være vår viktigste kilde til energi. Derfor meldte jeg meg inn i gruppa, forteller Gundersen til NRK.

Hun opplever oljedebatten som lite faktabasert.

– Jeg jobber selv i industrien, og vet at vi produserer den reneste olja i verden. Produserer ikke vi, vil Russland eller Saudi Arabia uansett veie opp for vår prosentandel. Forskjellen er at det ikke vil skje på en like miljøvennlig måte, mener hun.

Hun får støtte i en omdiskutert rapport som ble presentert i dag, hvor det kommer fram at stans i norsk olje- og gassproduksjon vil skade klimaet.

Selvsagt skal vi jobbe for gode tiltak for klima og miljø, men løsninga er ikke å kutte ut olje og gass, er Gundersen tydelig på.

– En dag vil oljebrønnene gå tomme av seg selv. Inntil da må vi bruke inntektene vi får fra denne viktige industrien, til å forske på den grønne energien som skal ta over.

MANGE MEDLEMMER: Slik ser toppbildet til Facebook-gruppa ut. I skrivende stund har den i overkant av 180.000 medlemmer, og vokser fort. Foto: Skjermdump

Nytt parti

Facebook-gruppa er ikke alene om å tilsynelatende treffe en nerve.

Man ser noe lignende med et nytt politisk parti. Det ferske partiet Industri- og næringspartiet kom til Mo i Rana i dag.

Partiet ble etablert i mars i fjor. For tiden etablerer de mange nye lokallag, sist i Bodø i forrige uke. De har allerede fått godt over 3000 medlemmer. Det gjør dem til det partiet med flest nye medlemmer i 2020.

Da NRK møtte partileder Owe Ingemann Waltherzøe på Mo tidligere tirsdag, var han blant annet tydelig på at han mener Norge bør gå ut av Parisavtalen.

– Vi ønsker å gi en tydelig og klar beskjed om at Norge skal være det siste landet som kvitter seg med olje- og gassnæringen. Ikke det første.

PARTI FOR OLJE: Owe Ingemann Waltherzøe avbildet under besøk i Mo i Rana tirsdag. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Peker på to sider ved debatten

Aslak Sira Myhre har noen tanker rundt hva dette egentlig handler om.

Han er tidligere jobbet i rikspolitikken for Rødt og er i dag aktiv samfunnsdebattant. Og ellers øverste leder for Nasjonalbiblioteket i Norge.

Samme dag som Oljebrølet ble en realitet, skrev han faktisk en kronikk i Dagsavisen hvor han adresserte klima- og miljøsnakket i det offentlige ordskiftet.

– Det er to avarter av debatten jeg synes er ganske håpløs, innleder han.

DEBATTANT: Aslak Sira Myhre, tidligere politiker for Rødt. Foto: Thomas Wiborg / NRK

Det ene er klimafornektelse. Det å mene at man bare kan fortsette som før, som om at vi ikke står overfor noen alvorlige utfordringer.

– Det andre er oppfattelsen av at «dette er enkelt». Hvis man bare vil nok, så kan vi trylle vekk olje og gass fra energimiksen i verden. Den er også veldig problematisk. Den bidrar ikke til å løse problemet, som er stort og ekte.

For det vi har sett er at, tross stor framvekst av fornybare energikilder i senere år, vokser fortsatt bruken av det fossile i verdenssammenheng, forklarer han.

– Klima- og miljøbevegelsen reagerer sterkt på «dumheten» i argumentene til klimafornektere. Det forstår jeg. Men samtidig skulle jeg ønske en kunne utvist den samme irritasjonen for «dumheter» rundt norsk oljeindustri og -historie.

Tror mange er frustrerte

Myhre tror «Oljebrølet» viser at der er et underliggende sinne hos mange folk der ute.

Et sinne som handler om det «vanlige arbeidsfolk» opplever som en arroganse. Fra ei diffus gruppe han beskriver som «snakkeklassen» eller «kultureliten».

– Denne gruppa inkluderer nok deler av venstresida og deler av miljøbevegelsen. Men det den første og fremst har til felles er innflytelse over den offentlige debatten.

– Det er en frustrasjon som jeg ikke tror handler om at man ønsker å ødelegge klimaet, eller forurense mest mulig. Men fordi de som jobber i produktive næringer, ofte føler at de blir møtt med en slags forakt.

– I kronikken nevner du at veien kan være kort til «vi ser den første norske Trump»?

– Det jeg mener, er at hvis ikke fornuftige folk klarer å snakke med arbeidsfolk, for å si det enkelt. Så kommer Trump og gjør det. Det har vi sett i England og i USA.

– Ikke at vi ser det nå, for det har vært gode allianser mellom fagbevegelse og intellektuelle siden krigen. Men noen av de holdningen som vi ser i debatten rundt klima og miljø, bryter ned det samarbeidet.

– Da blir det ikke by og land hand i hand, men by og land – mann mot mann. Og det trenger vi virkelig ikke nå, avslutter Myhre.

NRK var for øvrig i kontakt med Helene Sørbu, grunnlegger av Facebook-gruppa, tirsdag formiddag. Men hadde da ikke tid til å la seg intervjue. Sørbu er for øvrig gift med Morten Ørsal Johansen, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet i Oppland, opplyser Aftenblandet i sin artikkel.