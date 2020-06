I en ny, nasjonal reklamekampanje i sosiale medier bruker Norsk olje og gass norske kommune- og fylkesvåpen for å illustrere hva olje- og gassindustrien gir til kommunene.

Blant annet er den tradisjonelle nordlandsbåten på gul bakgrunn, Nordland fylkeskommunes våpen, brukt. Det går ikke upåaktet hen.

Håkon Møller er en av dem som reagerer på annonsen. Han er gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne på fylkestinget i Nordland, og synes ikke noe om bruken.

Håkon Møller (MDG). Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Det er helt greit at en lobbyorganisasjon prøver å samle støtte for sin sak.

– Det som ikke er greit, er at Norsk olje og gass tyvlåner norske kommune- og fylkesvåpen og bruker dem i sin markedsføring. Et stort, ressurssterkt selskap som dette bør vite bedre, skriver han.

Bruken av fylkesvåpenet er helt uakseptabel, fremholder Møller.

– Dette er ikke bare på tvers av skikk og bruk, men trolig også i strid med §165 i straffeloven som forbyr misbruk av offentlig kjennetegn, sier Møller.

SV: Kan ikke ta seg til rette slik

Også gruppeleder for Nordland SV, Christian Torset, har engasjert seg i saken.

Christian Torset sier han oppdaget reklamen torsdag før pinse, og reagerte umiddelbart. Foto: SV

I et debattinnlegg skriver han at man ikke kan «tillate at næringsdrivende snakker på vegne av det offentlige, eller insinuerer at det offentlige har godkjent deres budskap eller produkt».

Selv om reklamen ble trukket etter fire dager, er han ikke nådig i sin kritikk.

– For det første er det vanskelig å forstå at interesseorganisasjonen for oljeselskaper og leverandørbedrifter ikke har grunnleggende kompetanse om norsk lovverk, skriver Torset.

TIl NRK sier Torset at han raskt fant ut at dette verken var greit eller lovlig.

– Man kan ikke ta seg til rette på denne måten, og bruke offentlige våpenskjold i sin egenreklame. Det er vanskelig å forstå at de har så lav kompetanse på dette området. Man skulle tro at dette var grunnleggende allmennkunnskap.

Slik så annonsen ut for Oslo. Slik så annonsen ut for Møre og Romsdal. Slik så annonsen ut for Akershus. Slik så annonsen ut for Skien. Slik så annonsen ut for Nordland.

– Vi burde nok ha spurt først

Norsk olje og gass har fjernet annonsen etter at Nordland fylkeskommune tok kontakt.

Kommunikasjonsdirektør Tommy Hansen sier fylkesvåpenet ble brukt som en illustrasjon for å vise hvilket fylke informasjonen gjaldt, og at deres ønske har vært å vise frem hva industrien betyr for hele landet.

Tommy Hansen er kommunikasjonsdirektør i Norsk olje og gass. Foto: Norsk Olje og Gass

– Vår hensikt har ikke vært kommersiell, og vi har vært tydelig på at det er vi som er avsender av informasjonen. Vi burde nok ha spurt Nordland fylkeskommune om lov først, og det beklager vi at vi ikke gjorde.

– Fremover vil vi dele plakaten uten fylkesvåpenet, for å vise hva olje- og gassindustrien betyr for Nordland fylke.

Norsk olje og gass skriver til NRK at de ikke har mottatt krav fra andre fylkeskommuner om å fjerne, men at de likevel har valgt å gjøre det.

– Vår hensikt har vært å vise frem hva olje- og gassindustrien betyr for hele landet. Vi har åpenbart ikke sjekket de enkelte regelverkene godt nok, og det beklager vi.

– Fylkesvåpenet ble kun brukt som illustrasjon for å vise hvilket fylke informasjonen gjaldt, og vi har aldri prøvd å bruke det slik at det kunne gi inntrykk av at en fylkeskommune sto bak. Vi burde ha sjekket bedre, men tok ned plakaten så fort vi ble oppmerksomme på saken.