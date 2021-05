Nora (21) får ikke startlånet som har hjulpet unge inn på boligmarkedet før

Det er dessverre slik at vi ser at den terskelen for å komme seg inn på boligmarkedet er for høy mange steder, særlig for unge. Jeg tror at det aller viktigste vi må gjøre for at flere kan kjøpe seg bolig, er å bygge boliger.

Og vi må sørge for å ha boliger som unge ønsker å flytte inn i. Så jeg mener at vi også må sørge for at det bygges flere boliger, som er små og passelig.

Også må vi sørge for at det blir billigere og raskere å bygge, slik at vi får boligprisene ned. Det er noe av det viktigste vi folkevalgte kan gjøre for å hjelpe folk inn på boligmarkedet.

Jeg mener også vi må gjennomgå de tekniske kravene som er stilt til bolig. Mens Høyre har sittet i regjering har vi fjernet tekniske krav, som har sørget for at byggekostnadene på en leilighet for eksempel har kunnet gått ned med bortimot 100.000 kroner. Vi har for eksempel lempet på kravet om innvendig bod.