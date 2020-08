Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Kjellbjørg Mathisen skulle hatt 80 turguider i sving i sommer.

Med skreddersydde turopplegg for passasjerene på cruiseskip, Hurtigruten og store internasjonale turoperaturer.

I stedet er turguidene permittert, og det er full krise i selskapet.

Arctic Guide Service, med avdelinger i Lofoten, Tromsø og Nordkapp, har ikke hatt inntekter siden mars.

– Omsetningssvikten i juli er på 90 prosent. Den krisa vi nå står i har historiske dimensjoner, sier daglig leder Kjellbjørg Mathisen.

Årsaken til krisa er at selskapet henter 99 prosent av inntektene fra det internasjonale markedet.

Fjorårets omsetning på 22 millioner kroner kan Kjellbjørg og kollegene se langt etter.

– Det har vært en tøff sommer, både for turguidene, leverandørene og våre samarbeidspartnere langs kysten.

Heldigvis hadde selskapet en grei økonomi da koronaen kom. Bedriften fikk også kontantstøtte som har bidratt til å lette situasjonen.

Omsetningen halvert

Astrid Bergmål, som leder Virke Reiseliv forteller at medlemmene hennes frykter en krisehøst. Foto: Virke Reiseliv

En fersk undersøkelse Virke Reiseliv har gjort blant sine medlemmer viser at 75 prosent av virksomhetene melder om en halvert omsetning av det som var forventet før koronapandemien.

– Av disse hadde halvparten en nedgang på over 90 prosent, sier Astrid Bergmål, som leder Virke Reiseliv.

Bare 10 prosent av virksomhetene har hatt økt omsetning.

Dette viser Virkes medlemsundersøkelse Ekspandér faktaboks Virkes medlemsundersøkelse gjennomført av medlemmer innen reiseliv 27.-30. juli viser at: Omtrent en tredjedel av virksomhetene holdt åpent i sommer med ordinære åpningstider. Nesten halvparten av virksomhetene har holdt åpent med reduserte åpningstider, mens 12 prosent var helt stengt.

75 prosent av virksomhetene rapporterte om at deres omsetning har blitt mer enn halvert i sammenlignet med forventningene før koronapandemien. Av disse hadde 50 prosent en nedgang på over 90 prosent. Under 10 prosent meldte om en økning i omsetningen.

Over 60 prosent av virksomhetene innen reiseliv melder om under 50 prosent kapasitetsutnyttelse i forhold til før virusutbruddet.

Det er 118 reislivsbedrifter over hele landet har svart - alt fra reisebyrå, reisearrangører, opplevelsesbedrifter og hoteller. Kilde: Virke



Som tallene viser, og som Bergmål kam bekrefte, har det vært en svært kontrastfylt sommer for reiselivet.

Det er de klassiske turistattraksjonene som har klart seg best. Spesielt Lofoten og bedrifter som driver med overnatting og camping.

– Vi ser at enkelte overnattingsbedrifter og turistmål har gjort det ganske bra. Noen har gjort det bedre enn tidligere. Men for de aller fleste, ser vi at det fremdeles er vanskelig.

Bekymret for høsten

Nordkappklippen hadde i juli i fjor 85.000 besøkende. I år var cirka 19.000 gjester innom. Foto: Kristina Kalinina / NRK

Virke reiseliv er veldig bekymret for høsten.

– Den norske sommerferien er over, og de utenlandske turistene uteblir. I tillegg ser det ut som konferansehøsten og vinterturismen også uteblir for overnattingsstedene.

Selv om enkelte bedrifter har hatt en god juli, er det ingen som kan leve av én god måned alene.

– Mange er avhengige av konferanser, arrangementer og eventer utover høsten.

Men fortsatt gjelder enmetersregelen. Og det kan fortsatt ikke være mer enn 200 personer til stede på arrangementer.

– Denne krisen er ikke over. Dessverre ser det ut som den så vidt har begynt. Reiselivet er avhengig av at regjeringen viderefører hjelpepakkene og redusert reiselivsmoms.

Virke ser at flere bedrifter sier opp ansatte. Over hele landet tærer mange bedrifter på egenkapital.

– Vi er redd for at vi vil se en rekke konkurser, noe som er svært alvorlig.

Ikke redd for konkurs

– Vi velger å være optimistiske, og har allerede gjort noen omstillinger. Men koronaen kom brått på og det tar tid å snu seg i et marked, sier daglig leder Kjellbjørg Mathisen i Arctic Guide Service. Foto: Finnmarksposten

Nå står vintersesongen for tur – hvor Arctic Guide Service vanligvis har mange oppdrag innen nordlysturismen i Nord-Norge.

– Det er vanskelig å holde stø kurs i et så uforutsigbart landskap. Plutselig blir et grønt land rødt, sier Mathisen.

Likevel er hun ikke redd for konkurs. Men hun håper på hjelp fra regjeringen.

– Det står og faller på hva som skjer framover med cruiseindustrien, Hurtigruten og internasjonale turoperatører.