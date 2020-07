Mandag kveld stod en bobil parkert rett utenfor porten til brannstasjonen på Flakstad i Lofoten.

Brannsjef i Lofoten, Ragnhild Sæbø, er sjokkert over den uansvarlige parkeringen.

– Jeg har nå sett mange biler stå ulovlig langs veien. Men parkering foran porten til brannstasjonen har jeg aldri opplevd i min 25 år lange karriere.

Dersom alarmen hadde gått, ville ikke brannbilene hatt mulighet til å komme seg ut, konstaterer hun.

Sæbø ber bilister lese skiltene godt og bruke sunn fornuft. Så de ikke ender med å blokkere utrykningsveier.

– Da kan en liten feilparkering fort koste liv.

Dette gjelder ikke bare utenfor nødetatenes hovedkvarter. Men også langs veiene og de populære utfartsstedene.

– Hvis det skjer en ulykke ved for eksempel en populær badestrand, vil det skape unødvendig kaos om vi ikke enkelt kan komme til med bil, hevder Sæbø.

Brannbilen er bare én av flere hundre feilparkeringer som er registrert i Lofoten de siste ukene.

LANG, LANG REKKE: På godværsdager vil folk på fjellet, og stiller seg ulovlig opp langs veien. Som her ved Reinebringen i Lofoten. Foto: Privat

Samme problemet finnes ved flere populære turistdestinasjoner over hele landet.

Som for eksempel ved Preikestolen og ved Gaustatoppen i Telemark.

Ved sistnevnte sier politiet at «det har gått helt over styr». Her står hundrevis av biler parkert langs veien.

Kvalvika strand i Moskenes er ett av Lofotens mest populære turistmål. Her er det lite parkeringsplasser i området, og besøkende må enten gå lange avstander, eller parkere på steder som ikke er tilrettelagt for parkering. Foto: Dina Storvik / NRK

Bilistene slipper unna

Ett av de mest populære utfartsstedene i Lofoten er Reinebringen i Moskenes.

På godværsdager fylles de parkeringsplassene fort opp.

Mange ender derfor med å finne alternative løsninger, for eksempel langs hovedveiene.

Europavei 10 svinger forbi populære attraksjoner som Reinebringen.

Her står det ingen skilt. De som parkerer i grøftekanten får foreløpig ingen konsekvenser.

Lensmann i Vest-Lofoten, Asbjørn Sjølie, mener likevel bilistene bør vite at dette er ulovlig.

Lensmann i Vest-Lofoten, Asbjørn Sjølie.

Han håper publikum kan forstå at de har begrenset kapasitet, og ofte har mer alvorlige saker som må behandles.

– Feilparkeringer blir som regel ikke prioritert, ved mindre det kan skape fare. Som for eksempel å stå i veien for utrykningskjøretøy. Da må vi ut umiddelbart, sier Sjølie.

Kan du parkeringsreglene? Les dem her:

Parkeringsregler Ekspandér faktaboks Plassering av kjøretøy: Kjøretøyet skal plasseres som anvist ved skilt eller oppmerking, og innenfor oppmerket felt der dette finnes.

Kjøretøyet skal plasseres i feltets lengderetning.

Elektrisk og hydrogendrevet motorvogn kan likevel parkere på tvers av feltets lengderetning dersom alle hjulene er innenfor feltet og overhenget ut over feltet ikke overstiger 40 centimeter på hver side. Forbudt å stanse: I uoversiktlig kurve, i tunnel, på bakketopp eller på annet uoversiktlig sted.

I vegkryss eller nærmere enn 5 meter fra vegkrysset. Avstanden regnes fra det punkt hvor fortaukant, kantlinje eller vegkant begynner å runde.

Helt eller delvis på fortau, gangveg eller sykkelveg.

På gangfelt eller sykkelkryssing eller nærmere enn 5 meter foran slike steder.

På motorveg og motortrafikkveg eller på inn- eller utkjøringsveg til motorveg og motortrafikkveg.

Nærmere planovergang enn 5 meter.

I kollektivfelt, i sambruksfelt eller i sykkelfelt, unntatt for buss eller sporvogn på holdeplass.

På vegutvidelse for holdeplass for buss, drosje eller sporvogn eller nærmere enn 20 meter fra offentlig trafikkskilt for slik holdeplass. Unntatt er av- eller påstigning når den ikke er til hinder for buss, drosje eller sporvogn. Forbudt å parkere: Foran inn- eller utkjørsel.

På møteplass i vegens hele bredde så langt kjørebanen er utvidet.

På gågate, på gatetun utenom særskilt anviste plasser, og på forkjørsveg med høyere fartsgrense enn 50 km i timen er det forbudt å parkere på kjørebanen. Kilde: www.lovdata.no (parkeringsforskrift og forskrift om trafikkregler)

Vil skilte bedre

Sjølie mener det største problemet er at det er få parkeringsplasser. I tillegg til mangel på skilting ved populære turistattraksjoner.

– Nå overlater vi ansvaret til turistene selv. Hadde vi satt opp flere muligheter på forhånd, kunne vi unngått at feil hadde blitt gjort, mener Sjølie.

Øystein Solaas er teknisk sjef i Moskenes kommune. Han har ansvar for utbygging av veiene i den sørligste delen av Lofoten.

Øystein Solaas er teknisk sjef i Moskenes kommune. Foto: Arnstein Jensen / NRK

– Det hadde vært en stor fordel å få tilrettelagt bedre i sommer. Vi kan imidlertid ikke sette opp skilt eller bruke flere steder som parkeringsplasser. Det må behandles av Vegvesenet først, sier Solaas.

Han forteller at kommunen har sendt forespørsel til Statens vegvesen om å få større areal til parkering nedenfor Reinebringen.

I tillegg har de lenge snakket om å lage en bedre skiltplan, noe som har blitt utsatt på grunn av årets pandemi.

– Målet er i alle fall å skilte bedre, så folk faktisk kjører dit hvor det er lovlige parkeringsplasser, avslutter Solaas.

REINE: En populær perle på sørsiden av Lofoten. Her passerer turistene hele døgnet, etter å ha ankommet Lofoten med ferje. Mange stopper også innom for å gå den berømte Reinebringen. Foto: Dina Storvik / NRK

Bussjåfør frykter alvorlige ulykker

Lillian Hansen er bussjåfør i Moskenes. Hun er frustrert over situasjonen.

– Jeg er vitne til nestenulykker hver eneste dag.

Hun frykter at det snart skjer faktiske ulykker.

– Heldigvis kan lokalbefolkninga veiene godt og tilpasser seg turistene, sier hun.

Hun sier trafikken langs Lofoten-veiene i år er verre enn noen gang.

– Da nordmennene kom, synes jeg det ble det verre enn noensinne! Jeg tør nesten påstå at det virker som de tar seg mer til rette enn utenlandske turister, sier hun.

Biler står ulovlig parkert over sperrelinjen ved fjellet Reinebringen i Lofoten. Foto: Privat

Hun sikter spesielt til biler som stiller seg over sperrelinja langs veien i bunnen av det populære fjellet Reinebringen.

– De står over sperrelinja og går nesten inn i tunnelen. Folk stiller seg før og oppe på bakketopper. Dette gir store trafikale problemer, sier hun.

Yrkessjåføren mener det kunne blitt gjort enkle grep for å bedre situasjonen: bedre skilting og mer tilstedeværelse av politiet.

– Men jeg har sluttet å ringe politiet for lenge siden i vanskelige trafikale situasjoner. De kommer ikke. Det er fryktelig frustrerende. Det er mulig at de må prioritere andre ting, men jeg mistenker at de kommer først når uhellet er ute. Og da er det for sent, sier hun.