Ny meningsmåling: Sju av ti mener det var feil å legge ned Nesna

I en fersk meningsmåling Infact har gjort for NRK og Amedia i Nordland svarer 70,4 prosent av de spurte at det var feil å legge ned studiestedene på Nesna og i Sandnessjøen.

– Vi er ikke overrasket, sier leder for Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland, Jenny Myklebust.

Hun jobber nå for at det 101 år gamle studiestedet på Helgelandskysten skal leve videre.

– Vi er veldig glade for å ha folk i ryggen. Det viser at styret ved Nord universitet har gjort en veldig stor feil.

Hun sier at aksjonsgruppen ikke har som mål å få vedtaket snudd.

– Vi på Helgeland er egentlig ganske ferdig med Nord universitet, de har ikke lengre så stor tillit her på Helgeland.

Jenny Myklebust, leder for Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Nå rettes fokus mot nye muligheter for campuset på Nesna.

– Vi har mange andre løsninger vi jobber med for å videreføre Nesna. Universitet i Tromsø har vist sin interesse. Det som er helt sikkert er at Nesna skal videreutvikles.

Regionrådene på Helgeland har vært i samtaler med ledelsen ved UiT om nye virksomheter i lokalene på Nesna. Nesna-ordfører Hanne Davidsen har sagt at det ikke er aktuelt for UiT å ta over den aktiviteten Nord universitet legger ned på Nesna.

I vår protesterte flere av innbyggerne på Nesna mot nedleggelsen. Her ved ordfører Hanne Davidsen. Foto: Hans Petter Sørensen

Dyre studenter

Rektor Hanne Solheim Hansen har tidligere sagt at få studenter og store bygninger gjør Nesna dyrt å opprettholde. Det skal også ha vært få kvalifiserte søkere til Nesna.

Utredningen til Nord universitet viste at hver Nesna-student som tar 60 studiepoeng på ett skoleår koster universitetet over 130.000 kroner i husleiekostnader. Snittstudenten på Nord koster 40.000 kroner, og ingen andre campus er over 60.000 kroner.

I tillegg til Nesna har Nord lagt ned sykepleierutdanningen i Sandnessjøen.

– Vet ikke hva de har svart på

I juni i år vedtok styret ved Nord universitet at studiestedet på Nesna skal avvikles inne tre år. Den direkte besparelsen ved å legge ned studiestedene Nesna og Sandnessjøen, utgjør to prosent av Nord universitets budsjett på 1,4 milliarder kroner.

Nedleggelsen har skapt sterke reaksjoner både blant studentene og de om lag 120 ansatte.

Rektor Hanne Solheim Hansen sier at målet med styrevedtaket var å utdanne flere til regionen.

– Vi kommer til å levere flere kandidater både på lærerutdanning og på sykepleie enn med tidligere struktur. Derfor mener jeg det vi har gjort er helt riktig.

Hanne Solheim Hansen, rektor ved Nord universitet. Foto: Nord universitet

Hun er godt fornøyd med årets opptak, og peker på opptakstallene.

– Opptaket vi nå har gjort viser at vi kommer til å levere flere kandidater. Derfor tror jeg faktisk at de som har svart på meningsmålingen ikke helt vet hva de har svart på.

Myklebust sier hun ikke har forståelse for argumentasjonen til styret i Nord.

– Vi vet jo at mellom 80 og 90 prosent av dem som tar lærer- og sykepleierutdanning på Nesna og i Sandnessjøen blir igjen i regionen. Det tenker jeg er en ganske god investering.