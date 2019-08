Ansatte og studenter på Nesna: – Rektor ikke velkommen til studieåpning

Til rektor

Nord universitet

Bekymringsmelding:

Vi ser at rektor har planlagt å delta på åpningsseremonien på Nesna. Vi vil med dette informere rektor om at en god del av våre kollegaer og studenter har uttrykt at de opplever det som svært vanskelig at rektor eller andre i ledelsen skal åpne studieåret på Nesna, slik situasjonen er akkurat nå.

Vi ønsker rektor velkommen til Nesna ved en senere anledning for å ha en dialog med fagforeningene og de ansatte, slik at vi sammen kan finne en løsning på denne vanskelige situasjonen.

På vegne av våre medlemmer

Morten Mediå

Plasstillitsvalgt Nesna, Forskerforbund Nord universitet

Ann Lisbeth Sandvær

Plasstillitsvalgt Nesna, NTL Nord universitet

Karin Stoll

Arbeidsplasstillitsvalg studiested Nesna, Utdanningsforbund Nord universitet

Kari Antonsen

Plasstillitsvalgt Nesna, Parat

Kopi:

Egil Solli, Dekan FLU

Vigdis Moe Skarstein, Styreleder Nord universitet

Arne Brinchmann, Organisasjonssjef Nord universitet