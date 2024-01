Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Styret i Helse Nord skal tirsdag avgjøre om den omstridte sykehusplanen skal sendes ut på offentlig høring.

Planen har mottatt massiv kritikk fra helsepersonell, politikere og tillitsvalgte, men Helse Nord-ledelsen mener endringer er nødvendige.

Det er usikkert om Helse Nord-sjef Marit Lind får flertall i styret for å sende planen ut på høring.

Planen innebærer blant annet å fjerne akuttkirurgien ved sykehuset på Gravdal i Lofoten og på sykehuset i Narvik, samt å gå fra tre akuttsykehus på Helgeland til et felles for regionen.

Fagforbundet ber styremedlemmene om å stoppe prosessen, men redaktør i Dagens Medisin tror Helse Nord-sjefen får flertall. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Sykehuskartet i Nord-Norge er i ferd med å tegnes på nytt.

Tirsdag er det ekstraordinært styremøte i Helse Nord. Det er satt av sju timer til kun én sak:

Skal man sende den omstridte sykehusplanen ut på offentlig høring?

Planen har fått massiv kritikk fra både helsepersonell, politikere og tillitsvalgte, men Helse Nord-ledelsen mener situasjonen er blitt så alvorlig at de må gjøre endringer.

Men hvorvidt Helse Nord-sjef Marit Lind får med seg flertallet i styret er høyst usikkert.

Styret består av ti personer.

Sju av dem er oppnevnt av eier, mens tre er representanter på vegne av de ansatte.

Allerede før jul forsøkte de tre tillitsvalgte å stoppe at planen ble sendt ut på høring.

Kritikken gikk på at de mener planen er for dårlig utredet, manglende risikovurdering og at man har hatt for dårlig tid i arbeidet.

Det er ventet at de tillitsvalgte vil stå ved dette synet under styremøtet tirsdag.

Helse Nord-sjef Marit Lind (til høyre) er avhengig av flertall i styret for å sende sykehusplanen ut på offentlig høring. Til venstre sitter styreleder Renate Larsen, som har dobbeltstemme dersom det blir nødvendig. Foto: Ingvild Vik / NRK

Ifølge NRKs kilder kan direktør Lind kun forvente sikker støtte fra fire styremedlemmer.

Det betyr at hun trolig ikke har flertall for å sende planen ut på offentlig høring.

Men det skal ikke mye til for å vippe flertallet andre veien under avstemmingen.

Skulle det bli likt under voteringen, vil dobbeltstemmen til styreleder Renate Larsen avgjøre saken.

Siste vedtak styret fatter

Det har vært tradisjon i Helse Nord-styret å forsøke å finne formuleringer som hele styret kan stille seg bak.

Dersom det ikke blir flertall for å sende saken ut på høring, vil utfallet trolig bli at direktør Lind får saken tilbake til sitt bord.

Møtet tirsdag er det også siste for flere av de nåværende oppnevnte styremedlemmene før helsedepartementet skal utnevne et nytt styre.

Det betyr at saken tirsdag er den siste flere av de sittende medlemmene skal ta stilling til.

Ingen av styremedlemmene ønsker å kommentere saken før møtet.

Forslaget om å fjerne akuttkirurgien fra sykehuset på Gravdal i Lofoten satte sinnene i kok hos lokalbefolkningen. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Vil fjerne akuttkirurgi på to sykehus

Planen som har satt sinnene i kok hos mange i Nord-Norge innebærer blant annet å fjerne akuttkirurgien ved sykehuset på Gravdal i Lofoten.

Dette skal i stedet samles på sykehuset i Stokmarknes i Vesterålen.

Det samme vil man å gjøre på sykehuset i Narvik, for å samle akuttkirurgien i Harstad.

I tillegg vil man gå fra tre akuttsykehus på Helgeland til et felles for regionen – uten å si hvor det skal ligge.

Fagforbundet: – Stopp prosessen

Men selv om det ikke skal fattes noe endelig vedtak på tirsdag, er det motstand mot å sende planen ut på høring.

Line Tollefsen er nestleder i Fagforbundet i Nordland. Hun ber styremedlemmene tenke seg godt om før de skal bestemme seg.

Line Tollefsen er nestleder i Fagforbundet i Nordland. De ber nå styret i Helse Nord om å tenke seg godt om før de eventuelt vedtar å sende sykehusplanen ut på høring. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

– Det er om saken en god nok til å sendes ut på høring til befolkningen.

– Er den det?

– Vi mener ikke det. Vi mener at prosessen ikke har vært god nok, og det har våre tillitsvalgte sagt ifra i drøftingsmøte til arbeidsgiver.

Derfor mener Tollefsen og Fagforbundet at det eneste riktige er å stoppe prosessen nå.

– Det er forhold som er kommet frem i arbeidet som er interessant å se på, men hovedtrekkene – og særlig rundt akuttberedskapen – er ikke godt nok utredet til å sende ut på høring.

Uenig i forslagene

På spørsmål om hun har forståelse for at Helse Nord må gjøre endringer for å møte fremtiden, sier hun seg enig i formålet men ikke virkemidlene.

– Omstilling er et viktig verktøy for å utvikle tjenesten, men vi er ikke nødvendigvis enig med arbeidsgruppene om hva som er nødvendig å gjøre.

– Er det så farlig om man sende saken ut på høring?

– Vi ser allerede at denne prosessen har rystet befolkningen i Nord-Norge ganske kraftig. Det er ingenting som føles så tøft som å kjenne seg utrygg der man bor.

Hun legger til:

– Å sende et høringsutkast som er så dårlig har konsekvenser. Man peker på en retning, og det er ikke den retningen som vi Fagforbundet ønsker å gå.

Redaktør: – Interessant for resten av landet

En som ikke tror prosessen stopper opp på styrebordet tirsdag er redaktør Martin Gray i Dagens Medisin.

– Jeg er helt sikker på at det kommer til å være både lange, intense og engasjerte diskusjoner underveis i møtet. Men jeg blir veldig overrasket hvis det som kommer ut ikke ligner veldig på innstillingen.

– Men nå har jo de konserntillitsvalgte prøvd å stoppe denne prosessen, og da er det naturlig å vente at de vil gå imot dette i styret. Betyr ikke det noe?

– Jo, noe av det betyr en del for diskusjonen, og det kan bety noe for disse enkeltforslagene. Men jeg tror ikke det på noe vis betyr at denne prosessen stopper opp i dette møtet.

Foto: Tone Herregården

Han mener prosessen som nå foregår i Helse Nord også er interessant for resten av landet.

– Det er fordi det er flere andre områder som kommer til å møte mange av de utfordringene som man nå står i Helse Nord. Så har man skapt presedens for det som skjer i resten av Helse-Norge også.

– Er det nødvendig med store endringer?

– Ja, det er det. Så har jo helsetjenesten alltid endret seg også. Det er ikke en statisk størrelse på noe vis.

Fikk oppdraget av helseministeren

Det var nettopp styret i Helse Nord som satte i gang omstillingsprosessen. Det gjorde de etter å ha fått oppdraget fra helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Deretter satte administrasjonen i Helse Nord ned fem arbeidsgrupper som skulle se på de ulike områdene av driften, og foreslå en ny organisering.

Helse Nord-ledelsen fikk disse fem rapportene 14. november, og har siden da jobbet frem et helhetlig forslag.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) skal trolig avgjøre Helse Nord-saken utpå vårparten. Det er departementet som er eier av sykehusforetakene i Norge. Her er hun på besøk i Lofoten før jul. Foto: Vilde Bratland Erikstad

Det er denne planen styret i Helse Nord skal ta stilling til om skal sendes ut på en offentlig høring.

Høringsperioden er i åtte uker, og det er ventet at styret samles i slutten av april for å fatte et vedtak.

Dersom vedtaket innebærer store nok endringer, vil det også måtte sendes til Helse- og omsorgsdepartementet, som er eier av helseforetakene.

Styremøtet foregår fysisk i Tromsø og starter klokken 08 tirsdag.