Her sluttet 93 sykepleiere på ett år: – Mange fikk lyst å gråte da de kom hjem fra jobb

Helse-Norge skriker etter flere hender.

Verst er situasjonen i Nord-Norge.

Mangelen på fagfolk er årsaken til at helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har gitt Helse Nord et oppdrag å se om sykehusene i Nord-Norge kan drives mer effektivt.

Det har ført til en opprivende prosess, hvor forslag om kutt i akutt- og fødetilbudet har satt sinnene i kok hos mange.

Men hvor blir det av alle fagfolkene? Og hvorfor slutter folk i jobbene?

Det ville Nordlandssykehuset finne ut av.

Her sa 93 sykepleiere og helsefagarbeidere opp sine stillinger ved sju sengeposter i 2022.

Derfor sendte de ut spørreskjema til alle som hadde sluttet. Om lag halvparten (45) svarte.

Nyansatte slutter oftest

Resultatet fra spørreundersøkelsen er omtalt i en rapport lagt ut på Nordlandssykehusets hjemmeside.

Avisa Nordland omtalte funnene i undersøkelsen først.

Den viser at frafallet er størst hos de som har jobbet kortest i yrket.

To tredjedeler (30 av 45) av de som svarte, sa at de hadde sagt opp før det var gått fem år.

Av disse 30 er det kun 10 som fortsatt jobber i Nordlandssykehuset.

7 av disse hadde sagt opp jobben før det var gått ett år.

Men hvorfor slutter helsepersonellet i utgangspunktet?

Stort arbeidspress er ofte grunnen

Av de 45 svarene i undersøkelsen pekte 13 personer på arbeidspress som hovedårsaken til at de sa opp stillingen.

Blant de som hadde sagt opp før det var gått ett år, ble manglende eller dårlig opplæring oppgitt som en av årsakene.

«…for dårlig opplæring, startet i juli, mange vikarer, kun 3-4 opplæringsvakter og helt nyutdannet. 3 delt turnus, for få ansatte på jobb, mange dårlige pasienter og lite tid til dem. Konstant dårlig samvittighet…» Svar fra spørreundersøkelsen

I rapportens konklusjon står det:

«I svarene kommer det også frem at faktorer som ledelse, lønnsbetingelser, personalpolitikk, muligheter for faglig utvikling og opplæring har betydning når den ansatte velger å si opp sin stilling.»

NRK har forsøkt å komme i kontakt med noen av sykepleierne som har sagt opp, men har foreløpig ikke lyktes.

Dette overrasket sykehuset mest

Seniorrådgiver Anita Kvarsnes har ledet arbeidet som førte til rapporten.

– Det er viktige funn og viktige opplysninger å jobbe videre med, sier hun.

– Hvor mange er 93 sykepleiere i Nordlandssykehuset?

– Det er ganske mange, for disse 93 kommer fra sju sengeposter – ikke fra hele Nordlandssykehuset, sier Kvarsnes.

På noen sengeposter er det ikke så mange som slutter, mens på andre sengeposter er tallet veldig høyt, sier hun.

– Det vi ble mest overrasket over var at de fleste sluttet innen tre år var gått. Og hoveddelen av disse igjen, sluttet innen det var gått ett år.

– Har Nordlandssykehuset vært gode nok overfor de nyansatte?

– Vi ser i hvert fall at vi har nødt til å sette inn tiltak der, og nå er vi godt i gang.

Fordi vi har brukt den kartleggingen her til å finne og jobbe med tiltak som kan bidra til at medarbeidere ikke skal slutte, og forhåpentligvis også som kan rekruttere andre.

Så hva kan man gjøre?

Tillitsvalgt: Utrolig bekymret

– Jeg er utrolig bekymret for den store «turnoveren» vi har i Nordlandssykehuset blant sykepleierne. Det vitner om en stor arbeidsbelastning hos de ansatte.

Det sier foretakstillitsvalgt ved Nordlandssykehuset Bente Ingeborg Melø Arntsen.

– De klarer ikke å stå i det. Det er lite folk på jobb, stort arbeidspress og mange beskriver at de får lyst å gråte når de kommer hjem fra jobb. Det er stor arbeidsbelastning på ferske sykepleiere.

Og når problemet begynner ett sted, forplanter det seg videre.

– Det er få igjen med lang erfaring. Det betyr at kompetansen forsvinner sakte, men sikkert. Det betyr at de unge får enda større utfordringer med å holde seg faglig oppdatert, og de skriker etter opplæring.

«…Jeg opplevde perioden med mange vikarer som ekstremt slitsom. Vikarene måtte følges opp for å lære seg det mest nødvendige for å gjøre en god jobb for aktuelle fagfelt. Når de begynte å bli selvgående, var det ikke lenge før de ble byttet ut med nye vikarer…» Svar fra spørreundersøkelsen

Det tror Arntsen gjør at yrket har fått et dårlig rykte.

– Jeg får høre at det er ingen som anbefaler sine venner eller venninner å bli sykepleiere ut ifra den opplæringen de føler er mangelfull når de starter i spesialisthelsetjenesten.

Må tørre snakke om lønn

Samtidig stuper søkertallene til sykepleierutdanningene.

I år var det ledige plasser ved 27 av 38 sykepleierutdanninger i Norge.

Tall fra Dagens Medisin viser at søkere med sykepleie som førstevalg har falt med 34 prosent fra 2020 til 2023.

«…Tidvis dårlig arbeidsmiljø, høy arbeidsbelastning, ikke nok ressurser og kompetanse, lav bemanning på de travle vaktene over tid, ikke god nok opplæring…» Svar fra spørreundersøkelsen

– Ser man på søkertallene til sykepleierutdanning i nord, er den nedadgående og vi har tomme studieplasser. Det har ikke skjedd før.

Hun frykter at situasjonen kan gå ut over pasientene om utviklingen ikke endrer seg. Men foreløpig går det mest ut over de ansatte, sier Arntsen.

Sykepleierforbundets medlemsundersøkelse Foto: Vilde Kvammen / NRK Ekspander/minimer faktaboks Tallene fra Nordlandssykehuset føyer seg inn i en nasjonal trend. Nylig gjennomførte Norsk sykepleierforbundet en undersøkelse blant medlemmene. Her opplyser 17,7 prosent at de ønsker å jobbe andre steder enn i helsetjenesten. Hovedgruppene som oppgis er: Arbeidsbelastningen er stor – 29,2 prosent

Lønna er lav – 26,1 prosent

Belastning som følge av turnusarbeid – 11,8 prosent Godt arbeidsmiljø, konkurransedyktig lønn og god ledelse er de tre viktigste punktene for at sykepleiere skal ha det bra på jobb. Kilde: Norsk sykepleierforbund

– Alle de ansatte gjør så godt de kan i hverdagen, så det går mest ut over de selv. Det ser vi også på et høyt sykefravær som kan relatere seg til den store arbeidsbelastningen.

– Hva er løsningen?

– For det første er løsningen å få nok folk på jobb, ivareta de nyansatte med gode opplæringsprogram og det er klart at lønn har også betydning. Vi er konkurranseutsatt og vi må kanskje tørre å si at vi skal bi ledende på lønn, også i Nordlandssykehuset.

Men hva gjør Nordlandssykehuset?

Satser på tre områder

– Vi har identifisert flere områder som vi skal jobbe med, og målet er å få en plan for «Slik gjør vi det i Nordlandssykehuset», sier Kvarsnes.

Opplæring av nye ledere – de må få tid til å lede

Utvikle program for nyansatte – starter allerede i januar

Utviklingsprogram for sykepleiere og helsefagarbeidere

– Vi må sørge for at nye får en god mottakelse og opplæring. Så må vi legge til rette for at sykepleiere som ønsker å ta relevant videreutdanning får mulighet til det, sier hun.

Men hva med lønn?

– I de funnene vi har gjort er det kun én som har nevnt lønn som årsak til oppsigelse. Noen sier at lønn er viktig, men at det aller viktigste er gode arbeidsforhold og arbeidsmiljø, sier Kvarsnes.