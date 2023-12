Har ikke plass i «nytt sykehus» – legene jobber i 20 år gammel brakkerigg

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks En ny rapport bestilt av Legeforeningen viser at norske sykehus mangler vedlikehold og utstyr for 110 milliarder kroner.

På Nordlandssykehuset i Bodø jobber rundt 80 leger i en brakkerigg beregnet for 35 personer på grunn av plassmangel i selve sykehusbygget.

Rapporten fra Menon Economics foreslår at 110 milliarder kroner investeres i bygg og utstyr frem mot 2030, noe som tilsvarer om lag 18 milliarder kroner i året hvis man begynner i 2024.

Legeforeningens president, Anne-Karin Rime, mener at en stor del av problemet ligger i hvordan sykehusene finansieres, og foreslår at drift og investering skilles.



På Nordlandssykehuset i Bodø er det julestemning.

I flere vinduene henger julestjerner. Nissen har vært på besøk. På bakken begynner de hvite brøyteskavlene å bli høye.

Et par leger kommer ut i den bitende vinterkulden. De har kun på seg kortermede arbeidsklær og sandaler.

De skynder seg gjennom snøen bort til en sliten brakkerigg som er satt opp på parkeringsplassen ved siden av sykehuset.

Denne brakkeriggen er kontoret til rundt 80 leger ved Nordlandssykehuset. Selv m den kun er beregnet for 35 personer.

På parkeringsplassene rundt Nordlandssykehuset er det flere brakkerigger som utgjør kontor til en rekke sykehuspersonell. De er gamle og i dårlig stand. Foto: Marius Guttormsen / NRK

– Pengene til oppussing tok slutt på veien. Denne brakken har stått i minst 20 år.

Det sier tillitsvalgt for overlegene ved Nordlandssykehuset, Frida Andræ.

Selve sykehusbygget har ikke plass til alle disse kontorplassene.

– Jeg har forstått det slik at det aldri var planen at brakken skulle stå så lenge. Men det har rett og slett ikke vært penger til å finne en bedre løsning. Derfor har nødløsningen mer eller mindre blitt permanent.

Hun sier at legene vegrer seg for å bruke de upraktiske kontorlokalene mer enn høyst nødvendig.

– Det er upraktisk å ta seg hit. Og når det er trangt, er det vanskelig å både få arbeidsro og nok surstoff. Legene har behov for kontorplasser, både til å lese journaler, gå igjennom prøvesvar og snakke med pasienter på telefon.

Legene i Bodø er trolig ikke de eneste som jobber under krevende forhold i Sykehus-Norge.

Inne på det trange kontoret i den ene brakkeriggen er det ment at fire leger skal dele på noen få kvadratmeter. Foto: Marius Guttormsen / NRK

Ny rapport: Så mye koster det

At norske sykehus ikke er helt friske er ikke noe nytt.

I 2011 slo Stortinget alarm rundt den tekniske tilstanden i sykehusene.

Ti år senere fastslo Riksrevisjonen at ting bare hadde blitt verre.

Det kan få alvorlige følger for pasienttilbudet, konkluderte riksrevisor Per-Kristian Foss.

Nå har Legeforeningen bestilt en rapport fra Menon Economics for å tallfeste etterslepet nøyere.

Analysebyrået mener at Sykehus-Norge trenger 110 milliarder kroner i investeringer i bygg og utstyr.

«Dette vil gi et brudd ut av den negative spiralen og stimulere til en bærekraftig økonomi i spesialisthelsetjenesten», heter det i rapporten.

NRK har bedt Helse- og omsorgsdepartementet om en kommentar til den nye rapporten, men har så langt ikke fått svar.

Den nye rapporten bestilt av Legeforeningen i hendene på president Anne-Karin Rime. Foto: Odd Skjerdal / NRK

Analysebyrået foreslår å fordele pengene år for år frem mot 2030. Det tilsvarer om lag 18 milliarder kroner i året hvis man begynner i 2024.

Det mener Menon Economics vil spare penger på sikt.

«Over et lengre tidsperspektiv finner vi at de reduserte fremtidige driftskostnadene vil mer enn kompensere investeringskostnadene, og gi en positiv netto nåverdi på mer enn 260 milliarder kroner.»

Flere ganger om dagen må de rundt 80 legene med kontorsted i brakkeriggen gå i småsko og arbeidsklær gjennom vær og vind for å komme til sykehusbygget og pasientene. Overlege Frida Andræ hadde for anledningen tatt på seg litt mer solid fottøy grunnet store snømengder. Foto: Marius Guttormsen / NRK

Vil skille mellom drift og investering

– Jeg er bekymret over den investeringstakten vi har nå.

Det sier presidenten i Den norske legeforening, Anne-Karin Rime.

Hun mener at en stor del av problemet ligger i hvordan sykehusene finansieres.

– Selve finansieringsmodellen gjør at sykehusene må skjære ned på drift for å kunne finansiere disse nye byggene, og har heller ikke råd til å bygge.

– Som Helsepersonellkommisjonen har sagt må de ansatte jobbe enda mer effektivt i fremtiden om vi skal vi klare å ha de samme tjenestene fremover. Og da trenger vi bygg som er funksjonelle. Vi trenger flere rom, og vi trenger arbeidsstasjoner som både leger og sykepleiere kan jobbe, sier president Anne-Karin Rime i Legeforeningen. Foto: Odd Skjerdal / NRK

Da sykehusene var underlagt fylkeskommunene, fikk man overført øremerkede midler til investering i bygg og utstyr.

Dette opphørte da sykehusene ble underlagt staten, og gikk over til en foretaksmodell.

Da fikk sykehusene en samlet pengesum, og måtte selv prioriteres pengene mellom å drive behandling, lønne ansatte og investere i bygg og utstyr.

Men staten hjelper til med lån til blant annet oppussing eller splitter nye sykehus, forutsatt at helseforetakene kan stille med 30 prosent av pengene selv.

Regjeringen har foreslått å redusere dette kravet til 10 prosent.

– Det er en vanskelig diskusjon. Vi heller nok mot at driften må skilles fra investeringen, for drift går hele tiden utover investeringsbehovet, fortsetter Rime.

– Men er det realistisk å be om 110 milliarder kroner?

– Det er politikerne som må bestemme. Det er klart det er mange penger, men vi vet at helsetjenesten i dag står i en ekstremt utfordrende situasjon. Vi blir eldre og vi bor i et langstrakt land hvor vi trenger gode tjenester i hele landet. I tillegg skal vi ha beredskap. Det koster penger, sier Rime.

Pusset opp – sprakk med 330 millioner kroner

Nordlandssykehuset er blant sykehusene som kommer best ut i den nasjonale kartleggingen som Riksrevisjonen gjorde i 2021.

Det skyldes i stor grad at man har pusset opp en betydelig del av sykehuset i Bodø, en oppussing som sprakk med 330 millioner kroner.

– Det var en helt nødvendig med en oppussing og ombygging i Bodø, som var fra 1970-tallet. Ja, det kostet mye penger, og det er mange ting som man kan si om den finansieringen. Men vi er glade for at det ble fullført i hvert fall, fortsetter Andræ.

Pengene var brukt opp før man fikk tatt løs på lokalene til psykiatrien ved Nordlandssykehuset.

Psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset ligger naturskjønt til i Rønvik i Bodø, men innvendig er det langt fra like skjønt, sier tillitsvalgt overlege Frida Andræ. Foto: KÅRE RIIBE RAMSKJELL

– Det gamle bygget i Bodø er fra 1929. Man så litt annerledes på psykiatriske sykehus for 100 år siden. Det har skjedd en enorm utvikling, sier hun.

– Både i Lofoten og i psykiatrien i Bodø så har man så uhensiktsmessige lokaler at det er vanskelig å jobbe. Det krever mye ekstra av de ansatte for å kunne tilby god omsorg og behandling for pasientene, fortsetter Andræ.

Rotte falt ned fra tak

– Hva tenker du om tallet på 110 milliarder kroner?

– Det er et stort tall. Og jeg håper at man fra politisk hold er villig til å se litt på hvordan vi finansierer den offentlige helsetjenesten. Både når det gjelder muligheter å bygge nye bygg og drifte og rekruttere personer.

– Har det skjedd noen alvorlige hendelser som følge av dårlig stand?

– Nei, det var jo historien om en rotte som fall ned fra taket.

Hun sikter til en episode hvor en av avdelingene ikke fikk pusset opp sine lokaler på grunn av pengemangel, og måtte fortsette å bruke sine gamle.

– De ansatte var veldig misfornøyd fordi det var dårlige lokaler og store mangler. En dag var det en rotte som falt ned fra taket, og da fikk de utbedret lokalene.

– Hva tenker du om at det er det som må til før man tar tak?

– Jeg tenker at det er litt symptomatisk. For når pengene ikke strekker til, blir det en veldig hard prioritering på hva du skal gjøre. Og da blir det sånn at man prioriterer det som har gått fullstendig i stykker. Derfor tenker jeg at en rotte er ganske symptomatisk.