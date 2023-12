Helse Nord-sjefen trosser tillitsvalgte – har sendt kuttforslag til styret

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Helse Nord-direktør Marit Lind har foreslått en rekke kutt og omstruktureringer av sykehus i regionen.

Lind har trosset konserntillitsvalgte som har uttrykt motstand mot forslagene.

Tillitsvalgte har uttrykt bekymring for mangler ved innholdet og begrunnelsen i planen, og anbefalte ikke at saken oversendes til styret.

Lind har likevel sendt forslagene til styret, som skal behandle dem 9. januar.

Lind har blant annet foreslått å avvikle akuttkirurgisk funksjon ved Nordlandssykehuset Lofoten og UNN Narvik for å sikre framtidig bærekraft i tjenestene.



9. januar skal Helse Nord-styret møtes i Tromsø.

Der skal styret diskutere forslagene fra direktør Marit Lind angående omstrukturering av sykehus i regionen.

Nå har direktøren sagt sitt og lagt frem sin innstilling.

Hun trosser egne tillitsvalgte og foreslår en rekke kutt.

Styreleder i Helse Nord, Renate Larsen (til venstre), har nå fått forslagene fra direktør Marit Lind. Foto: Ingvild Vik / NRK

Ville stanse prosessen

For to uker siden omtalte NRK et lekket dokument som viste hvilke kutt Marit Lind kom til å foreslå.

21. desember ble det gjennomført et drøftingsmøte der konserntillitsvalgte og direktøren var til stede.

I protokollen fra dette møtet kom det frem at de tillitsvalgte stilte seg spørrende til om forslagene var et utkast, eller et endelig forslag.

«For det andre mener vi at det er for mange mangler ved selve innholdet og begrunnelsen i den helhetlige planen, til at vi kan stille oss bak forslag til enighetsprotokoll i denne drøftingssaken» står det i protokollen.

Det har vært flere demonstrasjoner mot kuttforslagene i regionen. Som her i Lofoten. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

De tillitsvalgte konkluderte med at de ikke anbefaler administrerende direktør at saken oversendes til styret og senere til høring.

Avisa Nordland omtalte motstanden fra de tillitsvalgte 21. desember.

Nå har imidlertid Marit Lind bestemt seg, og hun velger å gå videre med kuttforslagene.

Disse forslagene er nå sendt til styret som nå skal behandle hennes forslag 9. januar.

Her vil direktøren kutte, under tvil

Styrepapirene viser at Marit Lind ikke har forandret mening etter at NRK omtalte det lekkede dokument tidligere i desember.

Forslagene fra direktøren er dermed som følger:

Å fjerne akuttkirurgien ved sykehusene i Lofoten og Narvik.

Indremedisinsk beredskap anbefales å beholdes i både Narvik og Lofoten.

Fødetilbudet i både Lofoten og Narvik foreslås endret, med avvikling av keisersnittberedskapen i Lofoten og nedgradering av fødeavdelingen i Narvik.

For Helgeland anbefales det å samle de tre akuttsykehusene i Sandnessjøen, Mo i Rana og Mosjøen til ett felles sykehus i regionen.

Marit Lind, direktør for Helse Nord, står på sitt til tross for at de tillitsvalgte sa nei til forslagene hennes. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

I styrepapirene kommer det også frem at Marit Lind, under tvil, har kommet til denne anbefalingen.

– Administrerende direktør har under tvil landet på at min anbefaling vil være å avvikle akuttkirurgisk funksjon ved både Nordlandssykehuset Lofoten og UNN Narvik. Hovedbegrunnelsen er for å sikre framtidig bærekraft i tjenestene, heter det i papirene