Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Hele Vestvågøy Arbeiderparti melder seg ut av partiet i protest mot forslaget om å fjerne akuttfunksjoner på Gravdal.

Lokallaget har totalt hundre medlemmer, og over 20 personer skal allerede ha meldt seg ut.

Lederen for Vestvågøy Arbeiderparti, Elisabeth Holdal, uttrykker misnøye med hvordan ledelsen og helseministeren har behandlet sykehusstruktursaken.

Helseminister Ingvild Kjerkol uttrykker overraskelse over det drastiske grepet fra Vestvågøy, men holder døren åpen for dialog.

Varaordførere i andre kommuner i Lofoten uttrykker forståelse for Vestvågøy sin avgjørelse, men har ikke planer om å følge etter.

Vestvågøy krever at Arbeiderpartiet signaliserer at akutt- og fødetilbudet ved Lofoten sykehus skal bestå som i dag. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Debatten rundt sykehusstruktur i Nordland fortsetter å rase, samt skape splid.

Nå melder hele Vestvågøy Arbeiderparti seg ut av partiet i protest etter at forslaget om å fjerne akuttfunksjonene på Gravdal kom frem.

– Vi har hatt et medlemsmøte der det er besluttet at vi avslutter vårt medlemskap i Arbeiderpartiet. Det er ut ifra at vi er veldig misfornøyd, sier lederen Elisabeth Holdal til NRK.

Totalt har lokallaget omtrent hundre medlemmer.

Allerede skal over 20 personer ha meldt seg ut.

Uakseptabelt

I en pressemelding skriver de at det under et medlemsmøte lørdag var enstemmig enighet om beslutningen.

– Vi mener at ledelsen og helseministeren har behandlet sykehusstruktursaken på en veldig lite tillitvekkende og uakseptabel måte, sier Holdal til NRK.

Elisabeth Holdal er lite fornøyd med måten hennes tidligere parti har håndtert sykehusstrukturdebatten på. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Hvordan føles det å ta dette steget?

– Det er skikkelig vondt. Men for oss så betyr det å ha et lokalsykehus med de viktige akuttfunksjoner mer. Hensynet til befolkningen ligger fast. Det har vi også signalisert tidligere i år, svarer Holdal og legger til:

– Vi har ikke blitt møtt på det.

Fakkeltog i Lofoten mot forslaget fra Helse Nord. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Kan bli langt færre Ap-politikere

Holdal understreker at de ikke føler at de er blitt tatt på alvor.

– Vi står nå sammen som en uavhengig gruppe.

I pressemeldingen skriver de også at de nå krever at Arbeiderpartiet, på lik linje med øvrige partier, må signalisere at akutt- og fødetilbudet ved Lofoten sykehus skal bestå som i dag.

Under medlemsmøte var det totalt 20 stykker på plass.

Der var alle enige om avgjørelsen om å melde seg ut.

Holdal opplyser at de er rundt 100 medlemmer totalt i lokallaget.

– Vil alle melde seg ut?

– Vi blir opplyst jevnt og trutt om at flere melder seg ut, svarer hun.

Tatt på senga

Til Dagbladet sier helseminister Ingvild Kjerkol at hun ble svært overrasket over det drastiske grepet fra Vestvågøy.

– Ja, det ble jeg. Vi har hatt to møter med Vestvågøy denne uka og vi er innstilt på å ha en åpen prosess fram til dette skal besluttes. Det er anbefalinger når det kommer fra Helse Nord som skal høres bredt, og vi kommer til å behandle gode partivenner i Vestvågøy på akkurat samme måte om fortsettelsen, sier hun til avisen.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap). Foto: REBEKKA ELLINGSEN

Kjerkol legger til at Vestvågøy får svare selv på hvorfor de gjør dette.

Samtidig holder hun døren åpen for dialog.

– De er velkommen til å la seg bli hørt og få innflytelse på prosessen, sier statsråden til Dagbladet.

Stor forståelse for avgjørelsen

Lofoten består totalt av seks kommuner; Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Værøy og Røst.

Marit Olsen, som sitter som varaordfører for Ap i Vågan kommune, sier til NRK at det også har vært diskusjoner om dette hos dem.

– Vi hadde et medlemsmøte i forrige uke. Det er klart diskusjonen var der. Men vi kom ikke til et vedtak om at vi samlet skal melde oss ut.

Hun legger til:

– Men det er klart at folk er oppført. Vi føler at helseministeren burde kunne si noe om dette uten å nødvendigvis stoppe hele prosessen.

– Vi skjønner at det må gjøres endringer i Helse Nord, men akuttfunksjon og fødetilbud i Lofoten må vi opprettholde.

– Hva tenker du om det grepet Vestvågøy gjør?

– Jeg har stor forståelse for det. Det tror jeg det er veldig mange som har, svarer varaordføreren.

– Da er det kanskje ekstra viktig at det er noen som kan jobbe inn mot partiapparatet og kan fortelle om hva vi sliter med og hvordan forholdene er i Lofoten.

Må fortsette arbeidet i eget parti

Også varaordføreren i Flakstad, Julie Hellan Larsen (Ap), sier de har forståelse for at det Vestvågøy gjør.

– Vi har ikke hatt den diskusjonen oppe hos oss. Vi har full forståelse for det Vestvågøy velger å gjøre, men vi har ikke sett det som aktuelt nå.

Hun legger til at de er like frustrerte som sine naboer over prosessen og situasjonen.

– At Arbeiderpartiet sentralt ikke velger å stoppe det som er mest sentralt i diskusjonen; altså akutt- og fødeberedskap er frustrerende.

Sykehuset på Gravdal står i fare for å miste viktige funksjoner.

Som partikollegaen i Vågan mener Larsen det er viktig å jobbe internt i partiet.

– Jeg tenker at vi må fortsette å arbeide og på den måten kanskje ha større sjanse om å nå frem. Så lenge vi er med har vi også påvirkningskraft.

– Men det kan jo hende det Vestvågøy gjør nå er med å vise alvoret i situasjonen. Jeg forstår tanken.