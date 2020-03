De nordnorske fylkene krever at regjeringen stenger grensene

– I nord er grenseovergangene per nå å betrakte som åpne, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) i Nordland til NRK.

Derfor går han og hans kollega i Troms og Finnmark, Bjørn Inge Mo, ut med et krav overfor regjeringen for få en mye strengere grensekontroll i nord – ved å stenge landegrensene.

De vil primært unngå det uavklarte myndighetsforholdet reiselivsbedriftene ifølge Norvoll kjenner på nå.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) i Nordland. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

– Nå får vi tilbakemeldinger på at det er en utfordring i nord. Vi mener dette er tiltak som bør komme veldig raskt.

– Inne i en høysesong

Selv om de går ut med et krav for de nordnorske fylkene, er han klar på at de helst skulle ha sett tiltaket over hele landet.

– Det er åpenbart at skal du gjøre tiltak så må det skje overalt. I nord er vi praktisk talt inne i en høysesong for reiselivsnæringa nå. Det betyr at det er relativt mange som nå søker inn mot Nord-Norge.

Han peker på at det fortsatt kommer turister inn i landet fra flere steder.

– Nå ser vi at man har gjort tiltak på Gardermoen for å hindre at personer kommer inn i landet og sprer seg utover.

– Det er fortsatt slik at de har mye mindre restriksjoner i Sverige enn vi har i Norge, grensa vår går mot Sverige og vi får tilbakemeldinger om at det er en del trafikk over de grensepasseringene.

Erna svarer

Det er i dag innført strengere tiltak for å begrense spredningen av viruset. Blant annet skal alle som har vært i andre land enn Sverige og Finland de siste 14 dagene i karantene.

– Nå er det reiselivsbedrifter og hotell som sliter med at de blir stedet der utlendinger blir satt i karantene uten at de har noen myndighet over dem, sier Norvoll.

– Senest i går så vi oppslaget i NRK der et thailandsk reisefølge ble snudd i Lofoten, der ordføreren måtte bruke hele dagen for å forhindre at de kom. Dette var med fly, det kan man ordne nå, og det har man gjort på Gardermoen, sier han.

Og til NRK sier statsminister Erna Solberg nå at de vurderer grenseovergangene.

– Regjeringen vurderer å stenge grensene til Norge, sier Solberg.