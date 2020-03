Alstahaug setter alle som har vært i Oslo og Viken i karantene

Alstahaug kommune skjerper nå bestemmelsene for karantene, skriver kommunen på sine nettsider.

Innskjerpingene gjelder for alle som har oppholdt seg i Oslo og Viken i mer enn et døgn siden 9. mars skal i karantene i 14 dager.

Dette skjer med umiddelbar virkning.

Alstahaug-ordfører Petter Talseth (Sp). Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Smittetrykket i dette området er faktisk helt fullt på høyde med Østerrike og Italia. Da finner vi det naturlig at vi må ha de samme karantenebestemmelsene, sier ordfører Petter Talseth til NRK.

Talseth (Sp) sier at grunnen er at antallet smittede i dette området er høyt. De vet imidlertid ikke hvor mange de skjerpede bestemmelsene vil gjelde.

– Nei, det har vi ikke full oversikt over nå. Vi gjorde disse tiltakene for bare få timer siden, så vi har ikke oversikten i detalj, sier han til NRK.

Talseth har heller ikke oversikt over hvor mange smittede det er i kommunen.

– Vi har en god del ungdommer fra vårt område som studerer i Oslo og Viken. Og disse vil naturlig nok søke nordover når studiene avsluttes. Da må vi sørge for at vi har en ordning for dem, sier Talseth.

Stenger restauranter – kun takeaway er lov

Kommunen på Helgeland stenger også all restaurantdrift med unntak av takeaway. Butikker anmodes til å innføre skjerpede hygienerutiner og tiltak for å unngå ansamling av mennesker.