Siden 2011 har man snakket om å fjernstyre flytårn fra Bodø.

I fjor ble det første tårnet noensinne i Norge fjernkontrollert – da fra Røst.

Denne uka var det Vardø i Finnmark sin tur.

Flytårnet helt i nord, 750 kilometer unna i luftlinje, blir nå fjernstyrt fra Bodø.

Målet er til slutt å få 15 flyplasser under luftfartsbyens kontroll: Fra Finnmark i nord til Vestland i sør.

Bodø Remote Tower Centre, eller fjernstyrte tårn, er et prosjekt fra Avinor som handler om å spare penger og effektivisere flydriften.

– Her er det nye hovedsenteret for fjernstyrte tårn som etableres i Norge i dag, sier daglig leder av senteret, Geir Ove Heir, og viser til bygget bak seg.

Geir Ove Heir, daglig leder for Bodø Remote Towers Centre. Han står foran landets hovedsete for fjernstyring av flytårn som driftes av Avinor. 15 flytårn skal styres herfra. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Gjennom 14 videoskjermer skal Bodø dirigere fly over halve landet. Kameralinsene leverer 360 graders oversikt over vær, trafikk og landingsforhold.

– Sensorene vi bruker, både kamera og lyd, gir oss mulighet til å se ting som vi ikke ser fra de vanlige tårnene. For eksempel kan vi se i mørket med kameraene, sier han.

Et nærliggende spørsmål i overgangen er sikkerheten. Dette har blitt stilt flere ganger, og svaret fra Avinor er det samme:

– Et fast mål er at sikkerheten skal være like god eller bedre enn den var før.

Avinor mener teknologien er sikrere enn den vi har i dag.

Disse flyplassene skal fjernstyres fra Bodø Ekspandér faktaboks Røst (NO) – Fjernkontrollert siden 19. oktober 2019

Vardø (FI) – oktober 2020

Hasvik (FI) – november 2020

Berlevåg (FI) – november 2020

Mehamn (FI) – mai 2021

Røros (TRØ) – mai 2021

Rørvik (TRØ) – oktober 2021

Namsos (TRØ) – oktober 2021

Svolvær (NO) – desember 2021

Sogndal (VE) – desember 2021

Molde (MR) – februar 2022

Førde (VE) – februar 2022

Bodø (NO) – (muligens) april 2022

Lakselv (FI) – (muligens) juni 2022

Kirkenes (FI) – september 2022 Kilde: Avinor (08.10.2020)

Arbeidstakerorganisasjon: – God dialog med Avinor

Et annet tema har vært arbeidsplasser.

Mellom 70 og 80 ansatte ved norske lufthavner berøres som følge av Avinors prosjekt.

– Hittil har overføringen av de ansatte gått veldig bra. Det har vært en lang og grundig prosess i samarbeid med Luftfartstilsynet, som nå har godkjent systemet til Røst og Vardø.

Det sier Mari Halvorsen Sundgot, nestleder i Delta Luftfart.

Mari Halvorsen Sundgot, nestleder i Delta Luftfart. De organiserer ansatte i Avinor, på Stord lufthamn, OSL, forsvaret og i Luftfartstilsynet. Til nå er det kun Delta-medlemmer som er overført til Bodø. Foto: privat

De som jobber i tårnene til Avinor, enten som flyveledere eller AFIS-fullmektige*, skal ha fått tilbud om videre jobb i Bodø i en såkalt virksomhetsoverdragelse.

– I Vardø har de fleste som jobbet i flytårnet allerede flyttet sørover, sier hun.

Hittil er tre ansatte fra Røst og til sammen fem fra Vardø berørte.

– Én av de fem har fått en annen jobb i Avinor, én går av med pensjon, og de tre andre har flyttet til Bodø og sagt til oss at de er fornøyde med det, sier hun til NRK.

Allerede i november skal ansatte fra to nye tårn, Hasvik og Berlevåg i Finnmark, overføres til Bodø.

Heir sier at ingen i utgangspunktet mister jobben sin.

– Alle har fått tilbud om å bli med til Bodø. De har fleste har takket ja, mens andre ikke.

Han sier det er vanskelig å anslå hvor mange arbeidsplasser som skapes av dette, men anslår rundt 50 arbeidsplasser på senteret i Bodø.

Se nyhetssak fra 2013: Ny luftfarts-teknologi på Røst lufthavn sørger for et ubemannet kontrolltårn. Snart kan passasjerfly bli fjernstyrt gjennom 14 videoskjermer. Du trenger javascript for å se video. Se nyhetssak fra 2013: Ny luftfarts-teknologi på Røst lufthavn sørger for et ubemannet kontrolltårn. Snart kan passasjerfly bli fjernstyrt gjennom 14 videoskjermer.

Forsinkelser og folk som må flytte

Da Avinor i 2017 måtte utsette prestisjeprosjektet for å være sikre på at sikkerheten var god nok, ble flere bekymret.

– Vi trenger mer tid til å få alle systemene til å spille sammen på en god nok måte, sa operativ sjef for fjernstyring av kontrolltårn i Avinor, Jens Petter Duestad.

Han forsikret om at systemet ville være sikkert og robust.

Ifølge Avinor er dette verdens største fjernkontrollsenter. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Det samme svarer Heir til NRK nå:

– Vi har hatt forsinkelser og støtt på noen utfordringer i å finne best mulig teknologi. Vi går som sagt aldri på akkord med sikkerheten, og derfor bruker vi den tiden vi trenger for å finne systemet som fungerer optimalt.