Avinors prestisjeprosjekt blir forsinket

NRK har tidligere skrevet om den storstilte satsingen til Avinor.

I hard kamp med Værnes og Gardermoen, trakk Bodø det lengste strået da Avinor skulle bestemme seg for hvor det nye tårnsenteret for fjernstyring av lufttrafikk skulle legges.

Ved hjelp av ny teknologi er ambisjonen at store deler av norsk lufttrafikk skal fjernstyres via store videoskjermer, fra ett sted i landet.

I 2015 meldte Avinor at senteret skulle ta over for 15 tårn, og at alt skulle være klart i løpet av 2017. Men midtveis i 2018 er ennå ikke alt på plass.

Og det vil i alle fall drøye til tredje kvartal neste år før Avinor er klare til å erstatte lokale flygeledere med ny teknologi.

– Det skyldes at det tar lengre tid å utvikle dette til tilfredsstillende sikkerhetsnivå, enn det vi så for oss. Vi trenger mer tid til å få alle systemene til å spille sammen på en god nok måte, sier operativ sjef for fjernstyring av kontrolltårn i Avinor, Jens Petter Duestad.

Stor interesse

I fremtiden kan i alt 36 av 46 norske flytårn bli fjernstyrte, noe som kan redusere kostnadene for tårntjeneste på lufthavnene med 30–40 prosent.

Det kan bety en tryggere fremtid for flyplasser med lite trafikk per i dag.

Interessen for prosjektet er stor internasjonalt, forteller Duestad.

– Det kommer folk fra fjern og nær. Bare siste måned har vi hatt delegasjoner fra India, New Zealand, USA og flere land i Europa. I den målestokken vi snakker om her, er vi de første i verden.

– Krevende for de ansatte

Det er fra tidligere kjent at 70–80 ansatte berøres av avgjørelsen om etableringen av det høymoderne tårnsenteret i Bodø. Mehamn, Berlevåg, Værøy, Røst og Hasvik er de første til å få fjernstyrt tårntjeneste i Norge.

Operativ sjef for fjernstyring av kontrolltårn i Avinor, Jens Petter Duestad. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Ifølge Duestad har alle ansatte fått tilbud om å bli med over til det nye senteret. Utsettelsen er imidlertid ikke uproblematisk for de ansatte.

På Røst forteller lufthavnsjef Brynjar Åsland at situasjonen fremstår som krevende for flygeledere som har planlagt med både boligkjøp og flytting.

– Det påvirker arbeidsmiljøet på lufthavna. Prosessen har pågått en stund, og de ansatte kjenner på usikkerheten. Det er slitsomt i lengden, sier Åsland.

Jens Petter Duestad i Avinor sier de har fokus på tett dialog med de ansatte.

– Det er alltid utfordringer når man får forsinkelser. Vi er veldig opptatt av å forsøke forhindre at folk skal finne seg andre jobber.

Skepsis

Satsingen har skjønt også blitt møtt skepsis. Da planene ble kjent for to år siden, uttalte en fortvilet Gamvik-ordfører at han var redd for å isolert.

Duestad forsikrer imidlertid om at systemet vil være både robust og trygt.

– Det kan jeg garantere.