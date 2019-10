Det nye fjernstyrte tårnsenteret i Bodø har vært mye omtalt.

For det var i 2015 at Avinor meldte at senteret skulle ta over for hele 15 tårn i Norge. Da var planen at alt skulle vært klart i løpet av 2017.

Ferdigstillingen lot imidlertid vente på seg, og sommeren 2018 var ennå ikke alt på plass.

Men lørdag 19. oktober ble et nytt kapittel i norsk luftfartshistorie skrevet.

Da ble den første vellykkede fjernstyringen fra tårnsenteret «Remote Tower Centre» gjennomført.

Flyvningen som fikk denne æren var Widerøes avgang fra Bodø til Røst i Lofoten.

Widerøe-flyet fra Bodø landet her på Røst i Lofoten lørdag morgen, og ble fjernstyrt fra Bodø hele veien. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Dette er skikkelig moro! Det er ikke mange som driver med dette, og vi er utrolig fornøyde med at vi nå har kommet i gang, sier Jens Petter Duestad til NRK.

Han er operativ sjef for fjernstyring av kontrolltårn i Avinor.

Mange land som ser på Norge

Duestad er for tiden på en av verdens største bransjemesser i Washington, der blant annet alle leverandører av teknologien som tas i bruk i fjernstyringen er samlet.

– Det er veldig tilfredsstillende å se at det vi har planlagt, nå er satt til livs, sier Jens Petter Duestad i Avinor. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

At Norge er i gang med dette, er stort.

– Det er mange land som undersøker muligheten for å gjøre det samme som vi gjør, men de eneste andre jeg vet om som faktisk har formelle vedtak er Sverige, sier han.

Planleggingen har tatt over tre år. Konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen, er glad for at teknologien endelig blir tatt i bruk.

– Fjernstyrte tårn er et viktig bidrag for at vi kan opprettholde en bærekraftig lufthavnstruktur i Norge. Samtidig får vi bygget opp et robust fagmiljø ved tårnsenteret i Bodø, sier han i en pressemelding.

FØRSTE FJERNSTYRING: Christin Ulltveit-Moe i Kongsberg Defence & Aerospace, Anders Kirsebom, administrerende direktør i Avinor Flysikring, og Elin Blakstad, direktør for tårnsystemer i Indra. Foto: Avinor

Mellom 70 og 80 ansatte berøres

Men det har ikke bare vært god stemning i forbindelse med satsingen.

I Mehamn i Finnmark frykter de å bli isolert når flyplassen skal fjernstyres.

Mellom 70 og 80 ansatte ved norske lufthavner berøres når tårnsenteret i Bodø tar over styringen ved 15 lufthavner.

De ansatte får tilbud om å bli med over til det nye senteret, men dette er ikke helt uproblematisk.

Ansatte, blant annet ved Røst lufthavn, sier det påvirker arbeidsmiljøet, og Duestad sier de tar dette på det største alvor.

– Det er en tøff belastning, fordi mange må flytte. Flytting er krevende i seg selv, og mange må flytte til steder der boligprisene er høyere enn der de bor nå.

Ved Hasvik lufthavn er det en ansatt som blir med videre, mens de resterende to snart går av med pensjon, sier lufthavnsjef Tor Rasmussen.

– Vi har visst dette lenge, og er forberedt på å bli en del av dette fra neste høst. Alle blir godt ivaretatt.

Verdens største fjernstyrte tårn i 2020

I dag ligger det fjernstyrte tårnet i terminalbygget ved Bodø lufthavn.

Men bare noen hundre meter unna er de i gang med byggingen av det som skal bli verdens største fjernstyrte tårnsenter.

Det er herfra 15 norske lufthavner etter hvert skal ha sin tårntjeneste, når tårnet skal stå klart i 2020.

Dette gjelder Røst, Svolvær, Bodø, Berlevåg, Vardø, Hasvik, Mehamn, Lakselv, Røros, Rørvik, Namsos, Sogndal, Førde og Molde.

Den 15. lufthavnen er ifølge Avinor ikke bestemt enda.