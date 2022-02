Morris får ikke flytte hjem: – Fratatt muligheten for et verdig liv

Sofie Karlsen (28) vet at Morris Owiny aldri vil bli som før, men hun ønsker at han skal bli så god som mulig.

Derfor vil hun ha kjæresten hjem.

Hjem til seg og deres felles barn, Dahlia (4).

– Jeg vil fortelle datteren min at jeg gjorde alt for å ha han pappa i livene våre.

Men i snart ett år har småbarnsfaren fra Uganda bodd på Lamarktunet sykehjem i Sortland i Vesterålen.

Der bor han med en alvorlig hjerneskade etter han ble ranet og slått i bakhodet med en betongblokk i det tidligere hjemlandet.

Fikk avslag på søknad

Samboeren har hele tiden vært sterkt kritisk til oppfølging fra hjemkommunen.

Og sommeren 2020 søkte hun om brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Det vil si en person som er ansatt for å hjelpe til i dagliglivet slik at Morris kan bo hjemme.

Nå, over et halvt år senere, har hun fått hun avslag på søknaden.

– Alt jeg har jobbet for siden dette skjedde, er jo at han skal kunne få et verdig liv. Og at vi skal kunne leve et så normalt familieliv som mulig. Og den sjansen følte jeg at nå ble fratatt oss, sier Karlsen.

Morris og Sofie drømte om et familieliv sammen. Her er de i dåpen til datteren Dahlia. Foto: Privat

Kommunen mener på sin side av Owiny er for dårlig til å bo hjemme. Behovene hans vil ikke bli tilstrekkelig ivaretatt der, ifølge vedtaket.

Helse- og sosialsjef Sture Jacobsen i Sortland kommune skriver i en e-post til NRK at de har foretatt en grundig behandling av søknaden.

– Avslaget baserer seg på en samlet vurdering av søkers funksjonsnivå sett opp mot muligheten til at ordningen skal gi han et mest mulig selvstendig og aktivt liv.

BPA er et tjenestetilbud som skal legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand skal få leve et mest mulig selvstendig og aktivt liv. Etter grundig behandling av søknad om brukerstyrt personlig assistanse fra Morris Owiny har kommunen gitt avslag på søknaden om BPA. Avslaget baserer seg på en samlet vurdering av søkers funksjonsnivå sett opp mot muligheten til at ordningen skal gi han et mest mulig selvstendig og aktivt liv. Basert på rapporter/epikriser fra vurderingsopphold i spesialisthelsetjenesten samt langvarig rehabiliteringsopphold i kommunen er vurderingen at målsettingen ikke vil bli oppnådd gjennom BPA – ordningen.

Flyttes til bofellesskap

Etter vedtaket trer i kraft skal Morris få flytte fra sykehjemmet til et bofellesskap.

Men også denne løsningen er samboeren kritisk til.

– I mine øyne er det tilnærmet likt et sykehjem. Det er et bofellesskap der han må dele fellesarealer med eldre beboere. Det er lite tilpasset å ha med seg barn og kunne oppholde seg over lengre tid.

– Jeg kunne ikke se en eneste plass i dette vedtaket at de har tatt hensyn til at dette er en småbarnspappa. Det vil jeg gå videre på.

Rådes til å klage

Helsefaglig rådgiver og slagsykepleier i LHL Hjerneslag, Marita Lysstad Bjerke, har fulgt saken tett.

Hun mener kommunen har brukt altfor lang tid på saksbehandlingen. Nå råder hun Karlsen til å klage på vedtaket.

– Jeg ser jo det at når partene har så ulik oppfatning av situasjonen, kan det være fornuftig å klage på denne saken for å få gjort en ny vurdering.

Marita Lysstad Bjerke er slagsykepleier og rådgiver i LHL Hjerneslag Foto: Monica White Martinsen

Bakgrunnen for saken

September 2020: Etter mange år på korte besøksvisum, hadde Morris endelig fått midlertidig oppholdstillatelse.

Han skulle bare en siste tur til hjemlandet Uganda for blant annet å motta vitnemål for fullført bachelorgrad i sosialt arbeid.

Hjemme i Vesterålen ventet Sofie Karlsen (28) og datteren Dahlia (4).

Men så skjer det utenkelige.

Morris blir brutalt ranet og slått i bakhodet med en betongblokk. Han ender opp med å bli pleietrengende og alvorlig hjerneskadet.

Etter en lang kamp for å få Morris tilbake til Norge, ender han opp på et sykehjem på Sortland.

Samboer Sofie Karlsen har hele tiden kjempet for å få Morris hjem i eget hus, slik at de kan leve et så normalt familieliv som mulig.

I tillegg har hun vært sterkt kritisk til kommunen.

Morris fikk ikke en individuell oppfølgingsplan og en egen koordinator de første åtte månedene han bodde på sykehjemmet, noe han har krav på ifølge loven.

Sortland kommune har i ettertid beklaget dette. Saken er klaget inn til Statsforvalteren i Nordland.