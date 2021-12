På Lamarktunet sykehjem i Sortland i Vesterålen har Morris Owiny (37) fra Uganda bodd i åtte måneder.

Her bor han med en alvorlig hjerneskade etter han ble ranet og slått i bakhodet med en betongblokk i hjemlandet.

Men oppholdet på sykehjemmet har allerede vart åtte måneder lenger enn det samboeren Sofie Karlsen (28) har ønsket.

Hun vil ha Morris hjem til seg og datteren Dahlia, som snart skal fylle fire år.

28-åringen har kjempet en lang kamp og er kritisk til oppfølgingen fra hjemkommunen.

– Jeg har følt fra dag én at han ble sett på som en tapt sak. At her hastet det ikke, sier hun til NRK.

Krever reform

Morris har ikke fått en individuell oppfølgingsplan og det har ikke blitt satt av en koordinator til å følge opp han og familien.

Dette er lovbestemt, og Sortland kommune innrømmer at de ikke har hatt dette på plass de åtte månedene Morris har bodd på sykehjemmet.

Saken er nå klaget inn til Statsforvalteren i Nordland.

Historien har fått mange til å reagere. Blant annet LHL hjerneslag.

– Denne historien gjør et voldsomt inntrykk, sier generalsekretær Tommy Skar til NRK.

– Dette viser hvordan situasjonen blir for pasienter og pårørende, og hva de må gå gjennom, når rehabilitering og oppfølging ikke fungerer godt.

LHL hjerneslag krever nå, sammen med 20 andre organisasjoner, en rehabiliteringsreform.

Dette krever organisasjonene: Ekspandér faktaboks Tydelig organisering og ledelse av rehabiliteringstilbudet på ulike nivåer

Rehabilitering integrert i hele pasientforløpet

Et kompetanseløft innen fagfeltet fysikalsk medisin og rehabilitering

Styrking av samhandlingen mellom den enkelte pasient/bruker og tjenestetilbudet

Finansiering som stimulerer ønsket utvikling

– Det gjør vi fordi vi ser at mange av de samme utfordringene som ble nevnt for ti år siden, går igjen i dag. Vi har en rekke forslag for å gjøre tilbudet og tjenestene bedre, sier Skar.

Han mener det i dag i altfor stor grad er postadressen som avgjør hva slags tilbud man får.

– Vi må få slutt på helsevesenets postkodelotteri.

Videoen viser Sofie Karlsens reaksjon når hun forteller om tekstmeldingene hun fikk dagen etter at samboeren ble utsatt for grov vold. Du trenger javascript for å se video. Videoen viser Sofie Karlsens reaksjon når hun forteller om tekstmeldingene hun fikk dagen etter at samboeren ble utsatt for grov vold.

Vil styrke rehabiliteringen

Morris Owiny er ikke alene om å bo på sykehjem til tross for ung alder. De nyeste tallene fra Helsedirektoratet viser at det er om lag 90 personer i alderen 18–49 år som bor på sykehjem i Norge.

Sånn skal det ikke være, ifølge regjeringen.

Statssekretær Ellen Moen Rønning-Arnesen (Ap). Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

– Det er ikke sånn at unge personer skal bo på sykehjem. Og det vil ikke denne regjeringen at skal være gjengs politikk, sier statssekretær Ellen Moen Rønning-Arnesen (Ap) til NRK.

Regjeringen vet ikke nå om det blir en ny reform, men skal jobbe for å styrke rehabiliteringen.

– Rehabiliteringsfeltet må definitivt løftes. Veldig ofte er det sånn at både pasienter og pårørende må koordinere sine egne forløp. Det er en måte vi mener helsetjenesten ikke skal jobbe på.

– Det er veldig viktig at både kommunen og spesiallisthelsetjeneste jobber sammen, sånn at forløpene blir gode og at behandlingen ikke stopper når man er ferdig på sykehuset.

Vil ikke gi opp

Sofie Karlsen vet at Morris aldri bli helt som han var, men hun ønsket han skal bli så god som mulig.

– Du har liksom funnet kjærligheten i livet og da er det ikke bare å gi opp.

– For meg er det ikke viktig at han lærer seg å gå igjen. For meg er det viktigste at han lærer seg å kommunisere, å si hva han ønsker hva han ikke ønsker og hva han trenger.

Sortland kommune ønsker ikke å kommentere denne saken siden den er klaget inn til Statsforvalteren.