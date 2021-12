– I fjor fikk vi ikke feire sammen. Da bekymret jeg meg for hvordan jeg skulle få ham til Norge. I år fikk vi være sammen. Det var veldig fint.

Sofie Karlsen og dattera Dahlia (4) har kjempet lenge for sin pappa og samboer Morris Owiny (37). Derfor betydde noen dager sammen i deres felles hjem i Vesterålen så mye.

– Dahlia tror det er pappaen som har gitt henne julegavene. Hun har sett film med han, og hun vil ligge med han på kvelden. Han stryker på henne og susser på henne. De flirer sammen.

Karlsen ønsker at samboeren skal få flytte hjem.

Men Sortland kommune vil ikke ferdigstille søknad om brukerbasert personlig assistanse (BPA) før Owiny har vært hos spesialhelsetjenesten i Tromsø.

Når han får reise nordover, har ingen svar på. I mellomtiden sendes han tilbake på sykehjem.

– Kan ta måneder

Siden april har småbarnsfaren fra Uganda bodd på Lamarktunet sykehjem i Sortland i Vesterålen.

Der bor han med en alvorlig hjerneskade etter han ble ranet og slått i bakhodet med en betongblokk i hjemlandet.

Owiny er avhengig av hjelp i form av BPA for å kunne bo hjemme med familien.

– Da jeg søkte i sommer var det ikke snakk om nytt vurderingsopphold. Det ble snakket om et nytt vurderingsopphold, men det skal ikke ha betydning for saksbehandlingen tilknyttet BPA, sier Sofie Karlsen og legger til:

– Vi vet heller ikke når oppholdet blir. Jeg skjønner ikke på hvilket grunnlag de gjør dette. Timebehovet er fortsatt det samme, forteller hun og sier de er lovet ny informasjon 4. januar.

Ifølge Karlsen kan det gå et halvt år fra oppholdet hos spesialisthelsetjenesten på UNN, til BPA er på plass og Owiny får flytte hjem.

– Jeg skjønner at vurderinga ved UNN kan være et pluss. Men jeg skjønner ikke hvorfor de ikke kan si ja eller nei til BPA nå. Så fort de fatter vedtak kan man starte prosessen. Det krever måneder med arbeid.

Rett før Dahlia fylte to år fikk Morris oppholdstillatelse i Norge. Foto: Privat

– Mange kommuner mangler kunnskap

Morris Owiny er ikke alene om å bo på sykehjem til tross for ung alder. De nyeste tallene fra Helsedirektoratet viser at det er om lag 90 personer i alderen 18–49 år som bor på sykehjem i Norge. Det vil regjeringen ha slutt på.

Morris har ikke fått en individuell oppfølgingsplan og det har tatt tid før han og familien fikk en egen koordinator.

– Vi fikk tildelt koordinator først etter at saken gikk på TV, sier Karlsen.

Dette er lovbestemt, og Sortland kommune innrømmer at de ikke har hatt dette på plass de åtte månedene Morris har bodd på sykehjemmet.

Saken er nå klaget inn til Statsforvalteren i Nordland.

Pasientombudet i Nordland, Runar Finvåg, vil ikke uttale seg om denne saken konkret. Han sier deres erfaring er at tilbud til unge med stort hjelpebehov varierer veldig fra kommune til kommune.

– Det være seg BPA, individuell plan og koordinator. Det er manglende kunnskap i enkelte kommuner både når det gjelder intensjon med ordningen og hvordan den skal fungere i praksis.

Videoen viser Sofie Karlsens reaksjon når hun forteller om tekstmeldingene hun fikk dagen etter at samboeren ble utsatt for grov vold. Du trenger javascript for å se video. Videoen viser Sofie Karlsens reaksjon når hun forteller om tekstmeldingene hun fikk dagen etter at samboeren ble utsatt for grov vold.

– De må prioriteres

Finvåg sier det er viktig at tilbudene er på plass for at pasienter og brukere skal få best mulig hjelp og mulighet til å styre sitt eget liv mest mulig.

– Vi har en forståelse for at det kan ta tid for å legge til rette for tjenestene. Men vi mener sånne brukere skal prioriteres.

Finvåg sier at i de tilfellene kommunen lykkes med individuell plan, koordinator og BPA, fungerer det godt.

– Når det er unge folk utsatt for skade og pasient og de nærmeste står i en krise er det desto viktigere at kommunen stiller opp og prioriterer å få på plass tjenestene så godt og tidlig som mulig.

Pasientombudet i Nordland sier at manglende kunnskap kan være bakgrunn for at mange kommuner ikke får på plass lovpålagte tjenester fort nok. Foto: Roar Halten / NRK

Dato for vurdering er ikke satt

Helse- og sosialsjef Sture Jacobsen i Sortland kommune sier de ønsker bistand for å vurdere hvilke behov Morris har.

I foreløpig svarbrev vedrørende søknad om BPA, er det gitt følgende begrunnelse for utsettelse:

Fra: Sture Jacobsen Til: Monica White Martinsen Sendt: 29.12 Emne: Morris og Sofie «Tjenestekontoret har i dag, 20.12.21 hatt samtale med UNN Tromsø, rehabiliteringsenheten. Tjenestekontoret vurderer etter denne samtalen, at det er behov for å utvide saksbehandlingstiden. Dette med bakgrunn i at Morris Owiny skal på nytt vurderingsopphold ved UNN Tromsø, og det er behov for oppdaterte helseopplysninger for å kunne vurdere saken.»

Dato for nytt opphold ved UNN er ikke satt enda, ifølge helse- og sosialsjefen.

Føler seg styrket

Ventetida er tung for Sofie Karlsen og dattera Dahlia. Men etter at Karlsen stod fram om saken, har reaksjonene ikke latt vente på seg.

– Det var et enormt ubehag å eksponere seg sånn. Jeg er en veldig privat person. Men jeg har kun fått positive tilbakemeldinger fra folk.

Karlsen sier hun har følt seg veldig alene, men at forståelsen blant folk har hjulpet ved at hun har fått mer styrke og motivasjon til å fortsette å stå i den vanskelige livssituasjonen.

– Folk har sendt gode, varme tanker. De har tipset om rehabilitering, hjelp og bistand. Noen har donert penger så vi ikke trenger å bekymre oss like mye for det økonomiske som vi har gjort det siste året.

– Man har fått en ekstra styrke nå etter tilbakemeldingene.