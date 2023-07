Fredag sendte Grong sparebank ut en pressemelding om at det har vært flere svindelforsøk i sommer.

Nylig ble en bankkunde svindlet for 400.000 kroner, og det har vært hendelser der kunder i bedriftsmarkedet har tapt store penger.

Verst har likevel en situasjon i Nordland vært, der svindlere har klart å overføre 850.000 kroner fra en kundes bankkonto.

Personen skal være fra Helgeland.

Banken prøver nå aktivt å forhindre svindelforsøket ved å stanse pengene som har blitt sendt ut av kontoen til kunden.

Ble lurt til å gi fra seg kode

Denne kunden fikk en SMS som inneholdt en lenke fra Skatteetaten torsdag kveld, sier Ann Jeanett Klinkenberg, leder for kundeservice og digital i Grong sparebank.

– Kunden ble nysgjerrig på hvem dette var, og logget seg inn på lenken. Ved pålogging la kunden igjen informasjon om hvilken bank kunden benyttet, samt passord som tilhører BankID. Kort tid etter ble kunden oppringt av noen som utga seg for å være fra Grong Sparebank, og som sa at SMS kunden hadde mottatt var svindel.

På denne måten bygget svindlerne tillit til kunden, sier Klinkenberg.

– Dette ble gjort sent på kvelden, etter at banken og kundesenteret var stengt. I denne meldingen har kunden lagt igjen informasjon om hvilken bank vedkommende har, noe som gjorde at svindlerne kunne presentere seg som Grong Sparebank i telefonen.

Når «banken» da fikk engangskoder fra BankID-brikken, så er det alt de trenger for å kunne logge seg inn i nettbanken å gjøre betalinger.

– Passordet har de allerede fra når kunden la dette inn i den falske SMS lenken. Da fortsatte svindleren med å ta ut penger ut fra kontoen. Det jobber vi nå med å få stoppet mest mulig.

– Hvordan gjør dere det?

– Vi må kjapt ta kontakt med det stedet der vi ser pengene har blitt overførte. Utfallet av dette vet vi ikke per dags dato.

Høy svindelaktivitet i sommer

Grong Sparebank skriver i pressemeldingen at flere kunder blir kontaktet på sommeren enn ellers i året, hvor de utgir seg for å være enten Grong Sparebank, eller Eika, som er en bankallianse som sparebanken er medeier av.

Også i saken der en person ble svindlet for 400.000 kroner ble det brukt telefonsamtale, hvor kunden ble bekymret over et svindelforsøk, og delte informasjon for å gardere seg mot det.

Klinkenberg sier til NRK at man aldri, under noen omstendigheter, skal dele detaljer om sin BankID til noen.

– Banken, eller andre aktører, ville aldri bedt om passordet eller koden din over telefon eller lignende.

Hva som skjer med tapet som kunden har, er forskjellig fra sak til sak, sier Klinkenberg. Hun kan ikke kommentere den enkelte saken, siden den ikke er ferdigbehandlet.

– Banken skal bidra slik at kunden ikke bli skadelidende for alt, men hvem som tar tapet vil være forskjellig fra sak til sak.

I fjor ble det satt presedens i slike saker, da en kvinne i 70-årene vant fram i Høyesterett, og fikk tilbake de 150.000 kronene hun mistet da hun ble utsatt for såkalt «olga-svindel».

Tidligere har NRK skrevet om svindelforsøk ved hjelp av flere forskjellige metoder.

Leder for DNBs avdeling for å avdekke cyberkriminalitet, Sebastian Takle, sier at de har sett en økning på 832 prosent i svindelsaker fra 2018 til 2022.

– Pilene på dette området har pekt oppover i flere år. I fjor hadde vi en angrepssum på 1,2 milliarder og vi stoppet en milliard kroner fra å bli stjålet av svindlere. Vi havnet på i underkant av 10.000 saker som er en 45 prosent økning fra i fjor, sa han i en sak fra april.

Grong Sparebanks bankvettregler Ekspander/minimer faktaboks Grong Sparebank har 9 bankvettregler – som er relevant uavhengig av hvilken bank du har. 1. Del aldri opplysninger om din BankID – selv ikke til politi, myndigheter eller til banken.



2. Les om hvordan du holder din BankID trygg på bankens nettsider.



3. Hvis du blir kontaktet og bedt om å oppgi din BankID er det svindel! Legg på og kontakt banken med en gang.



4. Vær forberedt på at du kan bli kontaktet av svindlere, slik at du kan ta trygge valg hvis uhellet er ute.



5. Legg på i tide hvis du er usikker på hvem du snakker med.



6. Meld fra til banken hvis du får en mistenkelig telefon.



7. Det er ingen skam å snu – kontakt banken for å sjekke at det virkelig er oss du har snakket med.



8. Mange er usikre rundt dette med svindel. Spør banken om råd hvis du er usikker.



9. Ring banken med én gang hvis uhellet er ute!