Hotellbransjen har gjennomgått milliardtap og permitteringer som følge av koronapandemien.

I april var belegget på landsbasis kun 6,9 prosent. Den sentrale årsaken var koronapandemien, ifølge NTB.

Men til tross for en tøff vår, satses det i nord.

Hotellrådgiver Peter Wiederstrøm i Wiederstrøm Hotel Consulting. Selskapet jobber med hotelleiendom og hotelldrift. Han representerer også tallkilden Benchmarking Alliance. Foto: Nina Otterbech

I Bodø, en by med i overkant av 50.000 innbyggere, planlegges fire nye hoteller.

Hotellrådgiver Peter Wiederstrøm sier at før pandemien brøt ut, var det flere titalls hotellprosjekter på gang i Norge. Men nå er flere satt på vent.

Han tror Bodø får den største prosentvise økningen i antall nye hoteller i år.

– Det er spesielt med Bodø som har så mange prosjekter, og to av dem i byggefasen. Prosentmessig blir jo dette en stor økning, sier Wiederstrøm.

Byens største

Også i Svolvær, på Leknes, Stokmarknes og Sortland bygges det.

I Nordens Paris, Tromsø, bygges flere hoteller. Blant annet det som skal bli landsdelens største.

Morten Christian Jakhelln er styreleder i Hundholmen Byutvikling i Bodø.

De står bak flere store byggeprosjekter i fylkeshovedstaden, blant annet det nye hotellet i Sjøgata i Ramsalt-komplekset.

– Du er ikke nervøs for å bygge et nytt hotell i en så usikker tid?

– Hadde jeg vært nervøs, hadde jeg ikke vært i eiendomsbransjen. Vi tilpasser oss og finner løsninger, er svaret fra eiendomsmogulen.

Hotellet skal stå ferdig om ett års tid, og skal bli byens største. Det blir et Nordic Choice-hotell. Det blir 250 rom, storsal, møteromsfasiliteter, restauranter og en lounge bar.

Morten Christian Jakhelln er styreleder i Hundholmen Byutvikling. De står bak flere store byggeprosjekter i fylkeshovedstaden, blant annet det nye hotellet i Sjøgata i Ramsalt-komplekset. Foto: Martin Giæver / NRK

Historisk dårlig sommer

Mange reiselivsaktører i Norge har opplevd en uventet oppgang på grunn av nordmenns feriering hjemme i år.

Dette gjelder i all hovedsak små hoteller og aktører med opplevelsesreiser.

Men ferien i hovedstaden har mange droppet i år. I forrige uke var hotellbelegget i Oslo i underkant av 40 prosent.

– For Oslo og Bergen har det vært en historisk dårlig sommer, sier hotellrådgiver Wiederstrøm.

Likevel er ikke situasjonen i juli så dårlig som man kanskje trodde tidligere i år – når vi ser bort ifra Bergen og Oslo.

– I resten av landet ligger besøkstallene i juli på tilnærmet lik, lik eller bedre enn i fjor, sier hotellrådgiveren.

Det gjelder for eksempel hoteller i Trondheim og Stavanger. I Tromsø har det ikke gått like godt i juli. De har gjort det dårligere enn i fjor, men ligger fortsatt bedre an enn Oslo.

– I Bodø og Kristiansand var belegget derimot skyhøyt i juli med rundt 90 prosent, sier han.

Tror folk fortsatt vil møtes

Hvordan det vil gå med de nye hotellene i kjølvannet av pandemien, er – ikke overraskende – vanskelig å spå.

Mange hoteller baserer seg på konferansemøter. Samtidig har pandemien vist at mye kan gjøres på videokonferanse.

Ifølge Wiederstrøm står konferanse for cirka 15 prosent av alle hotellgjestedøgn i Norge.

Det nye hotellet i Sjøgata i Bodø har allerede solgt mange konferanser til neste år.

– Noen saker er for viktige til å tas på videomøte. Jeg tror ikke vi slutter å ha et behov for å møtes, tror styreleder Jakhelln i Hundholmen Byutvikling.

– Kan bli for mange

Å komme seg tilbake til et normalnivå etter korona vil fort kunne ta flere år, tror hotellrådgiver Widerstrøm.

Det kommer også an på hvor lenge regelen om at man kan være 200 mennesker samlet gjelder – med tanke på store konferanser.

Daniel Helgesen, advokat i NHO Reiseliv Nordland. Foto: Martin Giæver / NRK

– Hvis smitte – situasjonen fortsetter som nå og restriksjoner oppheves, kan vi håpe på at trafikken tar seg betraktelig opp.

Daniel Helgesen, advokat i NHO Reiseliv Nordland, velger å se lyst på fremtiden. Han er samtidig realist:

– I verden slik den var, var det godt marked for fire nye hoteller i Bodø. Men hvordan det blir i den nye verden, gjenstår ennå å se, sier han.

– Kan det bli for mange hoteller i byen?

– Svaret er vel at ja, det kan bli for mange. Spesielt i så usikre tider som nå.