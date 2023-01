Meløy kommune har tradisjonelt vært en rik kraftkommune.

Med tilgang på Svartisen har kommunens eget strømselskap, Meløy Energi, kunnet produsere billig vannkraft til sine kunder.

Dette er noe Meløy kommune har dratt god nytte av.

I år etter år har kommunen kunnet regne med et utbytte på 4–5 millioner kroner når budsjettene og økonomiplanene skulle legges.

Men de pengene kan nå kommunen nå se langt etter.

Den spesielle historien starter i mars i fjor.

For da Ukraina ble invadert og Russland begynte å strupe gass til det europeiske markedet, skjøt strømprisene i været.

I Norge var det særlig den sørligste halvdelen av Norge som merket denne prisoppgangen.

Det gjorde at fortvilte strømkunder lette høyt og lavt etter strømavtaler de kunne spare penger på.

Det fant de i kommunen lengst nord på Helgelandskysten.

Takket være Facebook-gruppen «Prismatch strøm» fikk Meløy Energi over 800 kunder i løpet av noen få timer – alle i Sør-Norge.

Alle tegnet fastprisavtaler til 126 øre/kWh, noe som var langt under det selskaper i Sør-Norge kunne tilby.

Men dette viste seg å være en gedigen tabbe av strømselskapet.

For strømmen de solgte billig i sør kom ikke fra billig vannkraft i nord. Den måtte selskapet kjøpe i sør – og så selge videre med store tap.

I desember sa styreleder Rolf Inge Sleipnes at selskapet hadde tapt mellom 50–60 millioner kroner.

Selskapet gikk ut og sa at de sto i fare for å gå konkurs, og de tryglet kunder om å gå over på spotprisavtaler i bytte mot en pengesum.

Må spare 68 millioner kroner

Et knapt år senere er nå kommunen meldt inn i Robek-lista for kommuner som ikke har orden på økonomien.

Det betyr at kommunen er underlagt statlig kontroll av årsbudsjett, låneopptak og langsiktige avtaler.

Årsaken til at Meløy er blitt en Robek-kommune er at kommunen har vedtatt å spare 68,3 millioner i 2023, uten plan for hvordan dette skal gjennomføres.

– Det er selvsagt kjedelig å havne på Robek. Det er på ingen måte noe som vi synes er OK. Samtidig må vi bare erkjenne at vi må ta en fot i bakken, sier Meløy-ordfører Sigurd Stormo (Ap).

Meløy-ordfører Sigurd Stormo konstaterer at kommunen har et altfor høyt forbruk. Det er politikerne, administrasjonen og de tillitsvalgte som sammen må finne løsningene på situasjonen, sier han. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Han avviser at trøbbelet i Meløy Energi er årsaken til at kommunen har havnet på Robek-lista. Likevel skulle han gjerne sett at kommunen ikke mistet det årlige utbyttet på nær 5 millioner.

– Det er mye penger, og i et år med anstrengt økonomi passer det dårlig å få dette tapet i tillegg. Situasjonen vi står i nå skyldes problemer med driften. Her er det mye større beløp det er snakk om.

Han forklarer de høye utgiftene med endret demografi. Vi får flere eldre og færre barn.

– Det endrer inntektene våre samtidig som utgiftene er stabile.

Ble advart

Statsforvalter Tom Cato Karlsen ser alvorlig på situasjonen Meløy står i.

– Det er alvorlig når en kommune blir meldt inn i Robek. Hvis man skal spare inn midler må man ha en plan. Nå man ikke har konkrete tiltak er det lite realisme i at man klarer å spare inn et såpass stort beløp.

– Når man ikke drar i håndbrekket tidsnok og ikke gjør kloke politiske vedtak som gjør at man bruker for mye penger, er det fort gjort å havne i denne situasjonen, sier statsforvalter Tom Cato Karlsen. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Karlsen sier at plasseringen på Robek er et resultat av prioriteringer over flere år. Statsforvalteren vil ikke gå så langt som å kalle Meløy uansvarlig.

– Men vi har advart Meløy kommune mot å bruke oppsparte midler til å dekke driften.

Ordfører Sigurd Stormo sier han er forberedt på at det blir en krevende tid framover.

– Det er nødvendig å ta grep for komme i mål. nå skal vi så raskt som mulig få et møte med statsforvalteren og få klarlagt hvordan vi skal jobbe videre, sier Stormo.

– Men hvordan skal dere klare å spare inn nesten 70 millioner uten at det går ut over tjenestene til innbyggerne?

– Det er politikernes ansvar sammen med administrasjonen og de tillitsvalgte.

Meløy kommune har nå frist på å levere en tiltaksplan innen 30. juni 2023.

Administrasjonen har en ambisjon om å legge fram forslag til tiltaksplan til kommunestyret 30. mars.

– Tiltaksplanen skal vise hvordan vi kan gjenopprette økonomisk balanse i kommunen fremover, sier konstituert kommunedirektør Rolf Kåre Jensen.

Flest i Nordland

Seks av 41 kommuner i Nordland er innmeldt i dette registeret. Det betyr at Nordland er det fylket i landet med flest kommuner på lista.

– Det er uheldig, mener statsforvalter Tom Cato Karlsen. Han registrerer at relativt

store kommuner med gode inntekter og store budsjetter som Fauske og Meløy havner på Robek.

Totalt er 15 kommuner registrert på Robek-lista.

