I Meløy kommune i Nordland bor det i overkant av 6000 mennesker.

Administrasjonssenteret heter Ørnes. Der ligger en av kommunenes viktigste arbeidsplasser; Meløy Energi.

Strømselskapet er heleid av kommunen og har i en årrekke gitt svært viktige inntekter til en fattig kommune.

Nå er selskapet på randen av konkurs.

Årsaken?

800 «luksuskunder» i Sør-Norge med billige fastprisavtaler.

De mange gunstige fastprisavtalene vi solgte medfører nå store tap for Meløy Energi. Meløy Energi i e-post til kundene i Sør-Norge

Går Meløy Energi konkurs vil det ifølge politikerne kunne ramme unge som gamle i den lille kystkommunen.

Men kundene i sør virker ikke å ha planer om å gi slipp på avtalene.

– De sparker føttene under ei hel bygd. Dette vil gå utover både gamle og unge i Meløy. Det er forferdelig, og for noen familier er det rett og slett krise, sier meløyfjerding Åge Dybvik.

Nabolag har spart 200.000 kroner

Meløy Energi glemte i vår å fjerne en svært gunstig fastprisavtale på 126 øre/kWh.

Etter at Facebook-gruppa «Prismatch Strøm» ble tipset om dette fikk Meløy Energi 800 kunder over natta.

En gedigen tabbe som har kostet selskapet million på million.

Meløy Energis kunder i Sør-Norge har lite å tape på å bruke masse strøm. Med en gunstig fastprisavtale har de fleste gjennom sommeren tjent penger på å bruke strøm. Illustrasjon: Egil Ursin / NRK

Kundene i Sør-Norge er i motsetning til Meløy Energi strålende fornøyd med avtalen.

Men hvor mye kan søringene tjene på dette?

I et nabolag på Østlandet sitter fire husstander som sier de vil spare 200.000 kroner på svært gunstige fastprisavtaler fra Meløy Energi i år.

NRK har snakket med én av kundene.

Han hevder at avtalen er så gunstig at han i september fikk utbetalt 3400 kroner.

SVARTISEN SPOTPRIS: Meløy Energi forsøker å få kundene over på deres spotprisavtale; Svartisen Spotpris. Ingen av kundene NRK har vært i kontakt med virker å være interessert i det. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

I går fikk han et brev fra selskapet med tilbud om 25 000 kroner for å bryte avtalen og gå over på spotpris.

Det har han ingen intensjon om å gjøre.

– Hvorfor i all verden skal jeg ta den avtalen? Det er nesten ingen risiko for meg å fortsatt sitte med den avtalen, sier kunden.

Krisestemning

Fortsatt har NRK til gode å se dokumentasjon på at noen har takket ja til å si opp de gunstige avtalene.

Lenger nord i landet er det krisetilstander.

I Meløy er strømtabben den store snakkisen.

Vil en konkurs ramme vanlige folk i gata?

Vil hjelpe Meløy Energi Åge Dybvik forteller at han har bodd i Meløy kommune stort sett hele livet.



At kunder i Sør-Norge har lite sympati for strømselskapet i hans hjemkommune gjør meløyfjæringen trist.



– Beløpene de tjener og sparer gjør meg stum. Jeg vet nesten ikke hva jeg skal si. Det er tragisk.



Selv bor han 200 meter fra Meløy Energi.



– Jeg har selv fått telefoner fra andre strømselskap som har argumentert med at jeg kan tjene penger på å bytte til dem. Da har jeg takket nei. Vi trenger næringslivet i Nord-Norge.



– Da betaler jeg heller litt mer og hjelper Meløy Energi.

Håper det ordner seg Meløy Energi har sagt at de neppe vil overleve vinteren om de fortsatt har 800 fastpriskunder i Sør-Norge. Gudrun Knutsen er positiv til at det fortsatt kan ordne seg.



– De har ikke gått konkurs ennå, og de prøver å rette opp situasjonen. Det kan også gå bra har jeg skjønt, sier hun til NRK.



Hun legger til:



– Jeg håper det går bra. Vi er nødt til å være optimister. Trenger arbeidsplassene i distriktet Nora Tjore bor i nabokommunen Gildeskål.



Til tross for at hennes kommune neppe vil bli rammet argumenterer hun for at distriktene i Nord-Norge ikke bør miste viktige arbeidsplasser.



– Jeg synes det er trasig at de sliter sånn. Det er et lokalt foretak og vi trenger dem. Hun legger til: – Det er nok mange som står i fare for å miste arbeidsplassene sine. Det er veldig trist for distriktene trenger alle arbeidsplassene de kan få.

Lokallagsleder i Venstre, Cecilie Hegge, understreker at Meløy Energi har vært viktig for kommunen i mange år:

30 viktige arbeidsplasser

Utbytte til kommunen stort sett hvert år

Hovedsponsor for flere lokale idrettslag

En konkurs vil ifølge Hegge til syvende og sist ramme innbyggerne.

Meløy kommune står i fare for Robek-lista. En konkurs i Meløy Energi vil gjøre situasjonen vanskeligere. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

– Det vil ramme alle innbyggerne i Meløy hvis selskapet slås konkurs. Meløy har allerede en stram økonomi, og selv om utbytte ikke er veldig stort har det betydning for hvordan man budsjetterer.

Hun legger til:

– Det er ingen god tanke at Meløy kommune potensielt vil miste en viktig bidragsyter. Det er trist, veldig trist å tenke på.

Hevder han tjener 150.000 kroner på avtalen

Tilbake på Østlandet sitter strømkunden på en treårig avtale som han tegnet i desember i fjor.

Han har regnet på at han vil spare rundt 150.000 kroner på de 27 månedene han har igjen av avtalen sammenlignet med å ha spotprisavtale.

Han trodde faktisk ikke sine egne øyne da han fikk tilbudet om 126 øre per kilowattime.

– Jeg trodde det var for godt til å være sant. Så jeg ringte selskapet og snakket med dem. Og det viste seg å stemme.

Han syns det er trist hvis Meløy Energi faktisk går konkurs, men sier at han tjener godt på å stå i avtalen frem til det eventuelt skjer.

– Jeg er litt usikker på hvor reell konkursfaren er.

– Men hvis selskapet overlever i tre måneder til, så vil jeg i løpet av de månedene spare 25 000 kroner gitt at strømprisen er tilsvarende det den var i fjor.

Tjener penger på å bruke strøm

Og kunden sparer ikke bare penger på den gunstige strømavtalen. På grunn av strømstøtten tjener han tusenvis av kroner hver måned.

– Jeg har 6000 kroner i netto inntekter etter at nettleien er betalt.

– Så hvis man begynner å regne på dette, så blir den kompensasjonen man er tilbudt bare småtterier.

Styreleder i Meløy Energi, Rolf Inge Sleipnes, har tidligere uttalt til NRK at de ser at deres fastpriskunder i sør bruker mer strøm sammenlignet med tidligere forbruk.

Kunden på Østlandet understreker at han er opptatt av et fornuftig strømforbruk, men at han har vært smart og heldig som har fått seg en god avtale.