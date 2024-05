Kraftunderskuddet i Nord-Norge kommer stadig nærmere.

Samtidig er det ventet stor etterspørsel etter fornybar energi fra landsdelen.

I 2015 ble tidevannskraft dratt frem som en mulig løsning, men drømmen brast.

Nå, nesten ti år senere, er strømmen på vei å snu.

I Lofoten er nemlig arbeidet med et testsenter for blant annet tidevannsteknologi i gang.

– Det er en innertier. Akkurat det vi var på utkikk etter, sier Karl Tore Pedersen i Flumill.

Selskapet Flumill har testet tidevannsteknologi i flere år, men aldri i Norge. Det kan det bli endring på nå. Foto: Flumill

I kjølvannet av oljevern

Testsenter i Lofoten og Vesterålen er ikke noe nytt.

I 2019 ble det kjent at Fiskebøl i Hadsel skal huse et nytt senter for oljevern og marint miljø.

En slik etablering vil gi både kompetanse og lokaler som potensielt kan utnyttes på andre måter.

– Vi jobber med det vi kaller LoVe Fornybar. Kystverkets planer gjorde at kommunen ble interessert i å se om man kunne skap ringvirkninger med å bygge opp testmiljø for andre teknologier, sier Klaus Klausen Espedal til NRK.

Klaus Klausen Espedal er prosjektleder i Egga Utvikling, og leder prosjektet LoVe Fornybar. Hadsel kommune er prosjekteier. Foto: Egga Utvikling

Espedal jobber for Egga Utvikling, og er prosjektleder for LoVe Fornybar.

Målet er å få etablert et testsenter som kan bidra til teknologisk utvikling innenfor:

Bølgekraft

Flytende solkraft

Flytende havvind

Tidevannskraft

– Vi holder på med kartlegging av hvilke områder som egner seg for ulike typer teknologier, forteller Espedal.

Prosjektet LoVe Fornybar har fått støtte fra Arktis 2030 og Samfunnsløftet. I tillegg samarbeider de med en rekke private aktører.

Espedal påpeker at et slikt testsenter vil gjøre det enklere å gå fra prototyp til kommersialisering.

– Aktørene trenger et testsenter. Det er utviklet løsninger som så å si er klare for sjøen.

Flumill AS har i godt over 10 år jobbet med teknologi som skal utnytte tidevannskraft. Illustrasjon: Flumill

Skjedd mye siden drømmen ble «knust»

Det har ikke vært veldig mye snakk om bølge- og tidevannskraft i Norge de siste årene.

Til tross for det har norske aktører testet teknologi, i Storbritannia.

– I perioden frem mot 2016 var det en del teknologi både innenfor tidevann- og bølgekraft som dessverre ble testet på et litt for tidlig stadium. Det gikk ikke så greit, og derfor ble det en del skepsis knyttet til dette.

Karl Tore Pedersen jobber for Flumill AS. De utvikler teknologi som utnytter seg av tidevann og havstrømmer til å produsere energi.

Her tester Flumill AS teknologi i småskala. Pedersen sier resultatene er lovende, og at Nord-Norge er perfekt for drift i stor skala. Du trenger javascript for å se video. Her tester Flumill AS teknologi i småskala. Pedersen sier resultatene er lovende, og at Nord-Norge er perfekt for drift i stor skala.

Pedersen mener naturlig nok det er på høy tid å få testet teknologien i Norge. De er også en av partnerne i LoVe Fornybar.

– Det er en innertier. Akkurat det vi har vært på utkikk etter. Det finnes ikke testsenter i Norge. Dette er svært viktig, understreker han.

Flumill bruker over 2000 år gammel teknologi Ekspander/minimer faktaboks Flumill AS bruker en variant av det de kaller Arkimedes’ skrue. Den er også kjent som en skruepumpe eller vannskrue. Faktisk ble den opprinnelige ideen oppfunnet av den greske matematikeren og ingeniøren Arkimedes rundt 200 år før Kristus. I Flumills tilfelle beveger vannet seg opp gjennom skruen, eller spiralen. Skruen kan produsere energi både på lave og høye hastigheter.

Han mener de sitter på en bærekraftig løsning for Nord-Norge, og andre steder i verden.

– Det spesielle med tidevann er at det er en av de få energikildene i verden som er helt forutsigbar. Vi vet nøyaktig når tidevannet kommer, hvilken hastighet det har og når det snur, forklarer han og legger til:

– Det betyr at man kan si nøyaktig hvor mye energi man produserer i dag, i morgen og om tusen år.

Sintef: – Potensialet er stort

José Miguel Rodrigues er forsker for Sintef, og spesialiserer seg på skip- og havkonstruksjoner.

Han sier at potensialet som ligger i spesielt bølgekraft er stort, og at det ikke er så vanskelig å forstå hvorfor når man ser på Norges kystlinje.

– Bølgekraft kan potensielt stå for 15 prosent av energien som trengs i verden, og det kan skje mye de neste årene. Potensialet er stort, men det er noen utfordringer.

– Ja, for hvorfor er det så vanskelig å sette i drift?

– Blant annet er det fordi du ønsker passe store bølger, men ikke for små og ikke for store. Hvis bølgene er for store må du ha svært robuste installasjoner, og da vil de ikke være konkurransedyktige for andre alternativer, som solenergi og vindkraft.

Han sier at både bølgekraft og tidevannskraft trenger et testsenter i Norge, slik at folk ser at det faktisk fungerer.

Han bruker bilen som eksempel når folk spør nøyaktig når denne teknologien kan se dagens lys på ordentlig.

– Det kommer helt an på både vilje og investeringsevne. Akkurat som da bilen ble lansert, innså folk at dette ville hjelpe menneskene, og veier og infrastruktur ble bygget i rekordfart. Det vi trenger er et testanlegg slik at vi ser nytteverdien i teknologien.

Håp om produksjon i 2027

Pedersen sier testresultatene deres fra Storbritannia er lovende.

– Ting tar tid, men vi mener vi er på riktig spor. Vi mener vi har en veldig spesiell teknologi som er svært kostnadseffektiv.

Han påpeker at dette i all hovedsak vil være en løsning som er effektiv i Nord-Norge, på grunn av geografien langs kysten. Eller andre steder i verden som har lignende forhold.

– Tidevann bør komme inn i energimiksen for å balansere energinettet. Og det er det fremtiden vil handle om hvis vi skal bli grønne, flere kilder som sammen balanserer nettet.

– Når ser dere for dere at dette kan bli en realitet?

– Det er noen veldig gode tidevannsstrømmer i området rundt Lofoten og Vesterålen. Målet vårt er at vi skal ha dette klart i 2027. Da håper vi at vi kan bidra med å produsere energi.