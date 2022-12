Meløy Energi selger 4.000 kunder – nå har de kun kunder de ikke vil ha

Historien om Meløy Energi startet i mars.

I løpet av timer fikk Meløy Energi over 800 kunder de egentlig ikke ønsket.

Selskapet solgte nemlig svært gunstige fastprisavtaler til folk i Sør-Norge. En avtale de selv har sagt burde vært fjernet.

Gjennom Facebook-gruppen «Prismatch Strøm» fikk 60.000 nordmenn se tilbudet, og mange valgte å signere.

I etterkant har Meløy Energi kjempet mot konkurs – og det hele toppet seg da selskapet tilbydde kundene i sør penger for å si opp avtalene.

De ville altså kvitte seg med 800 kunder i Sør-Norge.

Nå skjer nok en endring:

Meløy Energi overfører alle de lokale kundene til et annet nordnorsk selskap: Polar Kraft.

Det betyr at Meløy Energi kun har kunder i Sør-Norge, kunder de i lang tid har forsøkt å kvitte seg med.

Har unngått konkurs

Styreleder i Meløy Energi Rolf-Inge Sleipnes sier til NRK at salget av kundene i Midt- og Nord-Norge ikke handler om å få inn mer penger.

– Dette salget er ikke knyttet til at vi må ha penger som følge av tapet. Dette har vært et arbeid som har pågått i flere år.

– Står selskapet fortsatt i fare for konkurs?

– Det er ingen konkursfare. Alle ansatte er informert om at selskapet ikke går konkurs.

I en pressemelding beskriver direktør Børge Skaret Selstad at kraftbransjen er i endring gjennom nye krav og endret lovverk.

«Sluttbrukersalg er et marked med stor risiko, lite sysselsettingseffekt lokalt og med marginal lønnsomhet som ytterligere presses gjennom nye spissede krav.» skriver de.

Videre forklarer de at det krever mye ressurser for en liten aktør å tilby et fullverdig produktspekter.

Beholder kundene i sør

Ifølge selskapet har de over to år jobbet med å selge kundene til et annet selskap.

Dette har imidlertid dratt ut i tid på grunn av kundene i sør.

«Nå er selskapet i posisjon til å sluttføre denne prosessen.» skriver de.

Nå overføres kundene i Nord- og Midt-Norge til Polar Kraft, og Meløy Energi beskriver dette som en fremtidsrettet løsning.

Hva skjer så med kundene i Sør-Norge?

«Meløy Energi vil fortsatt stå inne for sine forpliktelser overfor allerede inngåtte fastpriskundene i sør.» skriver de.