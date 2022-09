Styrelederen i Meløy Energi, Rolf-Inge Sleipnes, skriver til NRK at deres situasjonen deres er alvorlig.

– Meløy Energi as er fortsatt i en alvorlig situasjon med hensyn til det som skjedde i mars i år der vi i løpet av en helg fikk økt kundemassen med 15 prosent. Alle de nye kundene kom sørfra og fikk anledning ensidig til å tegne fastprisavtaler via vår nettside. Slik sett er det ikke noe nytt nå i forhold til det som kom frem i mars.

Men på grunn av situasjonen i Europa har situasjonen blitt enda verre forteller styrelederen.

– Situasjonen er ytterligere forverret i høst gjennom at prisene i sør har eksplodert fra slutten av august 2022 som følge at en svært uoversiktlig energi-krig mellom Russland og Europa der ingen foreløpig vet utgangen.

Han forteller at styret jobber med administrasjonen for å finne løsninger både for kundene og selskapet. Videre skriver han at ikke bare Meløy Energi, men hele bransjen, har lært mye av den svært uoversiktlige situasjonen i Europa.

– I praksis er det ikke mulig lenger for strømselskapene å tilby fastprisavtaler. Selv trakk Meløy Energi as umiddelbart tilbudet om fastpris i både sør og nord etter å ha blitt eksponert slik at 807 kunder i sør tegnet fastprisavtale med oss.

Han legger til:

– Vi konstaterer at ett halvt år senere har alle andre selgere av kraft i vårt område også sluttet å tilby fastprisavtaler. Med henvisning til at de ikke vil risikere å komme i samme situasjon som Meløy Energi as.

Styrelederen innrømmer at de undervurderte risikoen i markedet.

– Det vi trodde og la til grunn både i mars, basert på innspill og vurderinger om priser og sikringsstrategi så sent som like før sommeren 2022, er fullstendig snudd på hodet fordi Russland sluttet å levere energi til Europa i slutten av august. Det må vi stå i og løse.

– Så man har ikke sikret hele volumet av strøm som man hadde solgt gjennom fastprisavtalene?

– Den viktigste sikringen ville vært og unngått at de 807 kunder i sør ensidig fikk lov til å tegne fastprisavtaler med oss i mars 2022. Sikringsstrategi har fra dag en etter at disse kundene var etablert som nye kunder hos oss vært en del av det vi har arbeider fortløpende med sammen med våre samarbeidspartnere.

– Vi kan ikke gå ut med tall på om hva og hvor meget vi har sikret, men det er viktig å si at dette er den vanskeligste delen fordi prisforventningene med tanke på fremtidig pris har svingt enormt i perioden. I tillegg jobbes det politisk både i EU og i Norge med tiltak for å få bedre kontroll over energimarkedet igjen som påvirker disse vurderingene.