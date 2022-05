Mange i Norge synes allerede det er altfor dyrt å kjøpe strøm.

Det hjelper lite at det er stor usikkerhet knyttet til prisene også fremover.

Derfor letes det etter gode tilbud – og flere av disse deles i Facebook-gruppen «Prismatch Strøm».

Tidligere i vår ble medlemmene tipset om at det var mulig å sikre seg en god deal hos Meløy Energi i Nordland.

Strømselskapet tilbydde nemlig kundene å binde seg for 126 øre/kWh.

Det viste seg imidlertid at prisen var litt for rimelig.

– En veldig dårlig avtale for dem, sier Martin Bratgjerd, en av kundene som har sikret seg en avtale som sparer ham for mange tusen kroner.

Samtidig taper Meløy Energi flere millioner kroner på de nye kundene.

– Vil ikke skje i fremtiden

I Nord-Norge høres ikke 126 øre/kWh ut som en fantastisk avtale. Snittprisen i nord er nemlig 12 øre/kWh i dag.

Men for folk i sør er det mye å spare. I dag ligger snittprisen på 1 krone og 94 øre.

Børge Erlend Skaret Selstad, administrerende direktør i Meløy Energi, sier til NRK at de var for sen med å regulere egne priser da markedet endret seg.

– Det som har skjedd er selvfølgelig uheldig. Strømmarkedet endret seg i månedsskiftet mellom februar og mars. Vi var for sene med å sette opp våre priser, sier han og henviser til at Facebook-gruppen «Prismatch Strøm» fanget dette opp.

Administrerende direktør i Meløy Energi, Børge Erlend Skaret Selstad. Foto: Meløy Nett

Drøyt 60.000 medlemmer i gruppen fikk en anbefaling om å kjøpe fastprisavtale hos Meløy Energi.

Det gjorde at bestillingene rant inn.

– Vi har stoppet salg av fastprisavtaler i sør. Vi selger fortsatt strøm som normalt ellers, sier Selstad.

– Hvor mye taper dere på dette?

– Vi kjøper strømmen i sør og selger den i sør. Disse avtalene gjør at vi selger med negative marginer og er eksponert mot et økonomisk tap opp mot 10 millioner kroner.

Tilbudet «Fastpris Sør-Norge» er ikke lenger mulig å bestille fra Meløy Energi. Foto: Skjermdump / meloyenergi.no

– Hva tenker du om det?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere. Det økonomiske tapet sier vel det meste.

Selstad understreker at selskapet er godt finansiert ellers. Et dårlig 2022/2023 vil ikke ruinere firmaet.

De gjør nå grep for at ikke slike «feil» som dette skal skje i fremtiden.

– Vi gransker det som har skjedd og har allerede iverksatt korrigerende tiltak slik at ikke dette skal skje i fremtiden.

Et tilbud er et tilbud

Facebook-gruppen «Prismatch Strøm» blir av folk i gruppen ofte kalt strømmarkedets Robin Hood. Den ble startet for et år siden av Mathias Nilsson.

Han sier til NRK at han er lidenskapelig opptatt av strøm – og at det å sikre folk gode avtaler som dette gjør ham godt.

– Det vi snakker om her er minstepensjonister som får råd til å gå til tannlegen, eller småbarnsforeldre som kan seg en tur til tusenfryd med ungene.

Mathias Nilsson driver Facebook-gruppa «Prismatch Strøm». Foto: Privat

Nilsson nevner også andre eksempler der gruppen fått mange til å signere avtaler, som da Ren Røros fikk drøssevis av kunder over natta.

– Hva tenker du om at strømselskapene «taper» penger slike Facebook-grupper?

– Det er ikke min oppgave å tenke på det. Jeg lærer folk hvordan de kan spare penger i en verden der strømmen er dyr. Et tilbud er et tilbud, sier han og legger til:

– Jeg kan ikke ringe til strømselskapene for å sjekke om de faktisk mener at folk kan få strøm for den prisen de tilbyr.

Langt lavere strømregninger

Martin Bratgjerd fra Furnes i Ringsaker kommune er en av de mange medlemmene i «Prismatch Strøm».

Da han ble tipset i gruppen om tilbudet fra Meløy Energi bestemte han seg raskt.

– Jeg har hatt en avtale på 97 øre per kilowattime tidligere, og da har jeg fått ned regningene mine 1–2000 kroner per måned, sier han til NRK.

– Da denne avtalen var på vei ut tenkte jeg at jeg må sikre meg for perioden fremover også.

Før Meløy Energi rakk å trekke tilbudet fikk Bratgjerd sikret seg en bindene avtale.

Nå er han sikret «billig» strøm fra juni 2022 til juni 2023.

– Hva tenker du om at strømselskapet taper penger på avtalen?

– Jeg tenker ikke så mye på det. De burde tenkt på det før de la ut en slik avtale. Det er klart at det er noen som taper penger, men jeg tenker at strømselskapene ikke skal tjene penger på at de kjøper strømmen langt frem i tid.