I mars var ikke Meløy Energi rask nok til å endre prisene sine på fastprisavtalen.

Dermed kunne kunder i hele landet sikre seg en lukrativ fastprisavtale på 126 øre/kWh.

Dette førte til at bestillingene rant inn, og energiselskapet gikk på store økonomiske tap, før de fikk stoppet salget.

Kundemassen til selskapet økte med 15 prosent i løpet av et halvt døgn som følge av «pristabben».

I Nord-Norge høres ikke 126 øre/kWh ut som en fantastisk avtale.

Men for folk i sør er det mye å spare. Særlig når snittprisen er på 3,59 kroner – som i skrivende stund.

Problemet for Meløy Energi er at de må kjøpe den dyre strømmen i sør og selge den for en billigere penge.

– I et normalt marked ville vi tapt 10 millioner kroner, men i dagens marked er konsekvensen av en helt annen dimensjon, sier daglig leder i Meløy Energi, Børge Selstad.

En av dem som sikret seg strømavtalen var småbarnsfar Espen Lühr i Horten.

Men da han nylig skulle flytte 300 meter lenger ned i gaten, og ville ha med seg den gunstige strømavtalen, fikk han nei fra strømselskapet.

– De har slått seg helt vrange

– De har slått seg helt vrange. Jeg får ikke ta med meg avtalen, og jeg får heller ikke gi bort avtalen til dem som nå overtar min leilighet, sier han.

Småbarnsfar Espen Lühr var én av kundene i sør som sikret seg den billige fastprisavtalen. Foto: Privat

– Hva sier Meløy Energi?

– De sier at de var i en ekstraordinær situasjon, og da kunne ikke avtalen gjelde. Jeg har fått blankt nei fra dem to ganger. Nå sitter jeg i et hus uten strømleverandør, sier han.

Det er ingen tvil om at Lürhr var heldig da han sikret seg fastprisavtalen. Strømprisene har den siste tiden vært skyhøye i store deler av landet. Dermed har han spart store penger.

– Med strømstøtten har strømregninga vært på mellom 7–900 kroner. Nå vil den jo tredoble seg hvis jeg ikke får avtalen, sier han og fortsetter:

– Men vi er ikke dem som er verst stilt. Jeg vet om mange som betaler 4–5000 kroner mer enn hva de er vant til.

Måtte snu

Daglig leder i Meløy Energi, Børge Selstad, er åpen på at de har sett på mulighetene til å komme seg ut av strømavtalene som fører til milliontap.

– I en situasjon der selskapet taper så mye penger er det naturlig å undersøke det juridiske grunnlaget for å redusere våre tap.

Foto: Meløy Nett

Derfor har de hyret advokatfirmaet Simonsen Vogtwiig for å se på om selskapet på en lovlig måte kunne si opp kunder på flyttefot.

– Den konkluderer, under tvil, med at kunden har rett til å flytte avtalen til en ny adresse. Kunden vil få skriftlig beskjed om dette i dag.

Selstad sier han forstår at det kan oppfattes som at selskapet leter etter muligheter for å komme seg ut av avtalene.

– Vi forstår veldig godt kundens frustrasjon og beklager at vi ikke har kommunisert bedre med kunden underveis. ​ Vi kunne informert kunden om at vi var i gang med å hente inn en juridisk vurdering og at vi ville komme tilbake til ham når denne var klar.

Har sluttet med fastprisavtaler

Han legger til at han håper folk forstår at situasjonen er veldig krevende for det lille strømselskapet.

– Vi opplever i tillegg at strømstøtteordningen gjør at fastpriskunder tjener penger på å bruke mest mulig strøm. Det forverrer ytterligere situasjonen for Meløy Energi.

– Denne gruppen, i motsetning til våre kunder på spotpris, har ikke den samme motivasjonen økonomisk på å spare strøm. Vi kunne selvsagt heller ikke forutse en slik strømstøtteordning, fortsetter han.

Meløy Energi har som mange andre strømselskap i Norge nå sluttet å selge fastprisavtaler.

– Vi har lært at slike avtaler medfører for stor risiko for kraftselskapet i dag, tatt i betraktning det ekstreme strømprismarkedet

– Et irritasjonsmoment

Tilbake i Horten får Espen Lühr vite gjennom NRK at selskapet nå ha snudd i saken.

– Det er kjempefint hvis de endelig gjør det, men jeg har ikke fått noen bekreftelse ennå. Det har vært mye styr og et irritasjonsmoment for å få beholde strømavtalen.

I mellomtiden måtte han signere en ny avtale med et annet strømselskap. Men den er uten bindingstid, slik at han kan si den opp når som helst.

Nå puster han lettet ut før vinterkulda setter inn og strømforbruket i husstanden øker.

– Det redder oss veldig mye. Vi har avtalen frem til slutten av mars. Da blir det varmere ute, og nå får vi isolert huset vårt også.