NRK har i høst satt søkelyset på lysforurensning.

Du har kanskje merket at det har blitt lysere rundt deg? Billig strøm og energieffektiv LED gjør belysning både enklere og rimeligere enn noen gang.

Lysforurensning kaller vi det lyset som er overflødig eller uønsket. Slik forurensning kan skje hvis lys installeres eller vinkles feil, eller hvis de lyser for kraftig.

Selv om vi mennesker liker å ha det lyst rundt oss, er det ikke bare bra for naturen. Dyr og insekter tiltrekkes av lyset og dør.

I en sak om Aarhus, byen i Danmark som tar tilbake natta, ba NRK om innspill fra leserne. Av nærmere 200 e-poster var det spesielt én ting folk har merket seg:

Fjellheimen som en gang var et sted for mørke og nattero, er nå så opplyst at det har blitt til en plage for nordmenn som trives i fjellet.

LESERBILDE: En NRK-leser tok dette bildet fra Son for noen uker siden. – Jeg har fulgt med på denne bjørka i flere år. Den mister bladene på grenene som er under gatelykta flere uker senere enn på resten av treet hvert år, skriver Louise Brunborg-Næss i en e-post. Foto: PRIVAT

Mener vi nordmenn liker å ha lyset på hele tiden

Einar Grieg er én av leserne som har tatt kontakt om dette.

– Nå i desember er det blitt mer og mer vanlig med lyslenker på hytter høyt til fjells, også når det ikke er folk der. Fjellheimen ser ut som et tivoli, skriver han i en e-post.

I høst talte han 12 utelys på en hytte uten folk på Haugastøl, 1000 meter over havet.

– Før var dette utenkelig og helt normalt å skru av lys på hytten når det ikke var folk der.

Overfor NRK beskriver Grieg seg som en turglad mann som trives i fjellet. Han vil ikke rette pekefinger, men vil gjerne bidra til en diskusjon.

– Fasadebelysning man før fant i byer, er nå blitt vanligere på hytter. De siste årene har det eksplodert med lyslenker. Man må gå et godt stykke for å se stjernehimmelen.

Rene Koedooder fra Peize i Nederland eier hytte i Norge, og har merket at vi nordmenn er glade i å ha lyset på døgnet rundt.

Rene Koedooder, her avbildet med sin kone Elly Weerts. De har hatt venner i Norge i nesten 30 år. Foto: Privat

– Vi syns at det er helt merkelig at hyttefolk flest i Norge har utelyset skrudd på hele tiden. Vinter, vår, høst eller sommer. Selv når folk er ikke på hytta eller man sover. En helt rar vane, sier Koedooder til NRK.

Han forteller at i Nederland vokser de opp med at man alltid skal skru av lyset når man forlater rommet.

– Det gjelder selvfølgelig også utelys, som er skadelig for naturen. Også inne i vanlige hus har nordmenn lyset på i alle rom – toalettet inkludert, forteller Koedooder, som legger til at de har norske venner og snakker ut fra egen erfaring.

De liker å se stjernehimmelen, men opplever at den nesten er borte som følge av lysforurensning. Han tror strømprisen er en viktig forklaring på lysvanene.

– I Norge er strømprisen veldig lav. I Nederland er prisen høy. Dette er synd, for Norge er et fint land også om vinteren når det er mørkt.

Her ser vi hytta til hytta til Rene Koedooder, som de har eid i snart 13 år. Han forteller at de aldri har på særlig med lys ute, men her har de skrudd på lysene for å ta et vinterbilde om natten. Foto: Rene Koedooder

Han legger til at styret i hyttefeltet hvor de har hytte, har diskutert saken, og at han opplever økt oppmerksomhet mot dette der. Noen hyttenaboer er også flinke.

Vil ha regulering

Generalsekretær i Den Norske Turistforening, Dag Terje Solvang, synes det er interessant at NRKs lesere trekker fram lysforurensingen i fjellheimen som et særlig problem.

Han sier dette stemmer «svært godt med det inntrykket vi i DNT har».

DNT-sjefen tror tapet av stjernehimmelen er mer dramatisk enn vi tør tenke.

Generalsekretær i Den Norske Turistforening, Dag Terje Solvang. Foto: Marius Dalseg Sætre / DNT

– Immanuel Kant sa jo at stjernehimmelen fylte sjelen med ærefrykt. Store ord for en enkel kar fra Finnskogen, men slik er det for meg også. Stjernehimmelen er en naturopplevelse som gir perspektiv og innhold til livet.

Flere av NRKs lesere skriver i e-postene at lysbruken i fjellet burde reguleres. Også Solvang tar til orde for at det trengs politiske tiltak.

Men også at hver enkelt av oss tar ansvar.

– Myndighetene kan sørge for en forvalting av fjellnaturen som også adresserer lysforurensing. Da får vi regulert lysbruken bedre. Så må alle vi som eier hytter bli flinkere til å skru av lyset. Å la utelyset stå på når du reiser fra hytta er ikke bare penger ut av vinduet, det kan ødelegge naturopplevelsen for oss alle.

LESERBILDE: – Her et bilde tatt fra setra vår, som viser litt av gjenskinnet ifra hyttefeltet Musdalsætra. Bildet er tatt den 3. desember klokka 22.00, med min iPhone 12 og har ingen filter, forteller Haakon Svendsen, en av leserne som har sendt inn bilder til NRK. Foto: Privat

Aktuell problemstilling, sier departementet

Statssekretær Heidi Nakken (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier til NRK at dette ikke har vært en stor problemstilling så langt.

SER PÅ SAKEN: Statssekretær Heidi Nakken (H). Foto: Torbjørn Tandberg / KMD

Men at de ser at utviklingen med større hyttefelt og mer belysning på hyttene, har gjort dette mer aktuelt.

Hun sier de jobber med en ny veileder for fritidsbebyggelse som vil være ferdig til våren.

– Det er en veileder til kommunene på hvordan de kan drive bærerkraftig utvikling av hytte- og fritidsbebyggelse. Der er jo lys inkludert. Det er en viktig del av planlegginga å også ta hensyn til lyset.

– Dette har vært en utvikling over tid. Har man sovet i timen her?

– Ting har jo utvikla seg her som på alle andre områder. Det var jo gitt ut en veileder om lys i 2012. Det er noen år siden. Det blir i alle fall oppdatert en veileder nå.

Vil ikke gi krav gjennom loven

Det er imidlertid ingen planer om å gi nasjonale krav gjennom lov eller forskrift. Departementet mener en veileder er løsningen å gå for.

– En veileder er en tydelig oppskrift til hvordan vi ønsker at kommunene skal planlegge. Det vil stå tydelige anbefalinger om hva som er fornuftig bruk av lys.

– Har du tillit til at kommunene har god nok kompetanse på dette da?

– Det er kommunene som er planleggingsmyndighet i Norge. De er nærmest på problemstillingene. De kjenner de lokale forholdene. Så er det noen regler på det tekniske i det, så det er jo ikke helt «bonanza».

– Det er ulikt hvor mye man kan om dette. Derfor er det viktig å få på plass en slik veileder med god og tydelig oppskrift på ting. Både staten og fylkesmannen kan være viktige og gode veiledere, og kan hjelpe kommunene, sier Nakken.

Opplever du lysforurensning? Jeg vil gjerne høre om dine opplevelser med lysforurensning der du bor. Har du en historie, send meg gjerne en mail!