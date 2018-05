Mener ambulansesaken kan være en ulovlig aksjon

– Jeg tror vi nærmer oss det vi kaller en kollektiv sykemelding, sier arbeidsrettsekspert og advokat Thomas Benson til NRK.

Den siste uken har saken om luftambulansene preget mediebildet. Årsaken er at dagens operatør Lufttransport har tapt et anbud mot Babcock Scandinavian Air Ambulance om å drifte ambulanseflyene. Anbudet deres var billigere enn Lufttransport sitt.

Videre har ikke staten lagt inn i anbudet at dette skal være en virksomhetsoverdragning, noe som betyr at ambulansepilotene må søke seg nye jobber når dagens operatør må gi fra seg stafettpinnen til å drive ambulanseflyene.

Etter at fagforeningen ikke kom til enighet om at det nye selskapet skulle ta inn de gamle pilotene, har flere fly stått på bakken og ikke vært i beredskap. En av årsaken er at piloter har meldt seg sykemeldt eller «not fit for flight» (se faktaboks).

Etter flere måneder med samtaler trakk Babcock Scandinavian Air Ambulance seg fra avtalen om en kollektiv overføring av piloter til selskapet. Selskapet vant i sin tid anbudet på grunn av bedre pris – ikke bedre kvalitet på tjenesten. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Melder seg «not fit for flight»

At flere piloter gjør dette samtidig, mener Benson er uvanlig.

– Antallet her er veldig høyt, sier han.

Han understreker også at det heller ikke er snakk om noe som skal tre i kraft før etter sommeren 2019.

Hvis – her er det viktig å presisere hvis – det er tilfelle at dette er organisert, så er det et klart brudd på tariffavtalen mellom luftambulansen og arbeidsgiver.

Dette reguleres i §2-2, om at det ikke skal finne sted noen form for arbeidsstans eller arbeidskamp under tariffavtalen.

– Man kan ha en forhåndsvarslet politisk demonstrasjonsaksjon, men ikke kollektive sykemeldinger. Det vil være ulovlig, sier han.

Forbundsleder i Norsk Flygerforbund, Yngve Carlsen, avviser bestemt at pilotene driver med noen som helst form for koordinert aksjon. Foto: Privat

Avviser kollektiv aksjon

Norsk Flygerforbund, som er underlagt LO, sier at de ikke driver med noen som helst form for koordinert aksjon.

– Nei, det vil jeg avvise på det mest bestemte, sier forbundsleder Yngve Carlsen.

Han sier videre at da nyheten kom forrige fredag, om at det ikke kom i stand en egen avtale, så var det faktisk operatøren som bestemte at pilotene ikke skulle fly.

– Det var en beslutning den operative ledelsen i Lufttransport tok, for å sikre at pilotene som var på vakt og som skulle ut på nattevakt, hadde hodet skrudd sammen på riktig måte. Det er en beslutning vi også støtter fullt ut, sier han.

Han forteller at flysikkerheten er prioritet nummer én.

– Er man ikke i stand til å møte på jobb, så skal man heller ikke møte på jobb.

Han sier at det at flyene står er en kombinasjon mellom sykemeldinger, "not fit for flight"-meldinger og mannskapsmangel.

Får trolig ikke konsekvenser

Skulle det likevel vise seg at dette er en kollektiv aksjon fra pilotenes side, kommer det trolig ikke til å få konsekvenser, forteller Benson til NRK.

– Det er egentlig arbeidsgiver som i slike tilfeller vil reagere. Men i dette tilfellet er det jo i selskapets egeninteresse å få til en ny anbudsrunde, sier han.