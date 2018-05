Luftambulansedirektøren setter inn tiltak for å styrke ambulanseberedskapen

Luftambulansetjenesten HF arbeider med å sikre en god beredskap i hele landet og spesielt i Finnmark. De sier det viktigste er å ivareta sikkerheten for pasientene:

– Situasjonen er krevende, men det gjøres en stor innsats for at pasientene skal få den hjelpen de trenger, sier administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF Øyvind Juell.

I et ekstraordinært styremøte i kveld varsler de flere tiltak på situasjonen for ambulanseflyene.

– Det første tiltaket er allerede satt i verk. Vi har startet innleie av en ambulansemaskin fra Sverige. Den var to dager i Tromsø sist uke og skal ha beredskap i morgen. Videre så har Forsvaret lovt at de kan stille med to ambulansekonfigurerte helikoptre, sier han.

Helikoptrene er av samme type som Forsvaret har flydd oppdrag med i Afghanistan. Disse har en medisinsk innredning, anestesilege og spesialsykepleier om bord.

Disse tiltakene er kartlagt av styret og aktiveres etter behov: Ekspandér faktaboks Innleie av en Beech 250 propellfly fra Babcock, med besetning (også helsepersonell med norsk autorisasjon). Tilgjengelig på dagtid. Kan fly langbane og oppdrag til Svalbard. Det betyr at øvrige ambulansefly kan prioriteres på kortbanenettet.

To helikopter fra Forsvaret, med medisinsk innredning og anestesilege og medic om bord. Det første går på vakt i Kirkenes på tirsdag ettermiddag.

Innleie av ambulansejet (Learjet) fra Babcock.

I løpet av juni kan to nye ambulansehelikopter settes inn. Dette er helikoptre som kommer inn som følge av ny ambulansehelikopterkontrakt.

Babcock forbereder å overta driften av en eller to ambulanseflybaser.

– Vil dekke opp for svikten

– Dette vil dekke opp for den svikten som måtte være i disse kommende dagene. Beredskapen er skjør, og vi føler også at det er nødvendig med akutte tiltak, sier Juell.

– Dette er jo snarlige tiltak, hva gjør dere på lang sikt dersom problemet vedvarer?

– Der ser vi på løsninger hvor den nye operatøren kan leies inn til å overta baser fra dagens operatør. Det vil gjøre situasjonen lettere for Lufttransport og de ansatte der til å ivareta beredskapen på basene de har igjen, sier Juell.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Følger med på utviklingen

Likevel må de følge med utviklingen på pilotsiden, men begge parter synes dette er en god idé, ifølge Juell.

– Så må vi sette oss ned å se på hva vi får til et samarbeid om.

Finnmarkssykehuset setter i tillegg inn ekstra ambulanser ved behov. Ambulansene kan ta de mindre alvorlige oppdragene slik at flyene avlastes og kan ta de oppdragene som haster mest.

I tillegg bemanner Universitetssykehuset Nord-Norge opp medisinsk koordinering av ambulanseflytjenesten.