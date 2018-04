Luftambulanseflyene står på bakken: – Akutt trussel mot liv og helse

I forbindelse med anbudsprosessen på luftambulansetjenesten, anbefalte Norsk Flygerforbund en kollektiv overføring av piloter. Selskapet Luftransport har hatt denne tjenesten i mer enn 25 år. Fra 1. juli 2019 så skal ambulansetjenesten overtas av Babcock Scandinavian Air Ambulance (BSAA). Nå har BSAA trukket seg fra samtalene, og alle ambulanseflyene står på bakken.

Mads Gilbert sier at de nå er en uholdbar beredskapssituasjon. Foto: NRK

– Dette er en akutt trussel mot liv og helse. Dette er en uholdbar beredskapssituasjon, sier Mads Gilbert, klinikkoverlege ved Akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge til NRK.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie er nå orientert om situasjonen.

– Jeg er orientert om at flygerne har meldt at de ikke føler seg i stand til å fly og at ambulanseflyene er satt på bakken. Luftambulansetjenesten HF følger situasjonen nøye, og har iverksatt flere tiltak for å sikre at beredskapen er god, sier Høie i en kommentar til NRK.

Norsk Flygerforbund har nå bedt om et møte med helseministeren, og bekymret for utviklingen i saken.

– Mange i de nordlige fylkene blir bekymret når denne tjenesten står. Jeg forventer at det blir innkalt til møter og tatt noen grep, slik at vi kan finne en løsning, sier Yngve Carlsen, forbundsleder i Norsk Flygerforbund til NRK.

Trakk seg fra avtale

Forbundsleder i Norsk Flygerforbund er bekymret for pilotenes fremtid etter at BSAA trakk seg fra avtalen om overføring av ansatte. Foto: Privat

– Norsk Flygerforbund, som organiserer flygerne har vært opptatt av å få til en avtale med den nye tilbyderen som sikrer at pilotene som ønsker blir med over. Vi ble enige, og aksepterte kravene fra de nye tilbyderne, men så valgte Babcock helt overraskende å takke nei til avtalen de har vært med å fremforhandle, sier Carlsen.

Etter flere måneder med samtaler trakk BSAA seg fra avtalen. Carlsen frykter at tjenesten faller fra hverandre.

– Det som skjer er det vi har fryktet hele veien. Nå er det plutselig 110 piloter som ikke har jobb fra neste sommer, med mindre de får jobb hos de nye tilbyderne. Vi risikerer at denne tjenesten faller fra hverandre hvis et tjuetalls piloter søker seg til andre tjenester, sier han.

– Helseministeren må på banen

I en pressemelding fra Norsk Flygerforbund skriver organisasjonen at det er en skandale at norske helsemyndigheter ikke sikrer nøkkelpersonell til en samfunnskritisk og livsnødvendig tjeneste som luftambulansen.

Norsk Flygerforbund vil ha helseministeren på banen. Foto: Siri Vålberg Saugestad / NRK

– At de overlater ansvaret til en helt ny operatør og Norsk Flygerforbund som arbeidstakerorganisasjon å ordne opp, er intet mindre enn en skandale. Som ansvarlig arbeidstakerorganisasjon ser vi oss nå nødt til å be helseministeren gripe inn for å finne en løsning, sier Carlsen i pressemeldingen.

Carlsen sier til NRK at han er veldig overrasket over at BSAA har trukket seg fra avtalen.

– Vi har vært villig til å akseptere det som har blitt tilbudt. Hvorfor dette har skjedd blir spekulasjoner. Jeg skjønner det ikke, sier han.