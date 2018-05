– Bent Høie har vært en på en reiserunde i helgen for å se på det som skjer, og han har sagt at dette er en mye vanskeligere situasjon enn hva vi kan akseptere, sier statsminister Erna Solberg (H).

Tirsdag var Solberg i Evenes i Nordland for å bli orientert om utbyggingen av Harstad/Narvik lufthavn. Statsministeren måtte likevel svare på spørsmål rundt den vanskelige situasjonen i norsk luftambulanse.

I april strandet forhandlingene mellom selskapet som skal ta over driften av ambulanseflyene, Babcock, og pilotene. I etterkant har piloter sluttet eller meldt seg «unfit to flight». Derfor har flere fly har blitt stående på bakken. I tillegg ser det ut til at flyteknikerne mister jobben når Babcock tar over.

Sykehusansatte, ansatte i Lufttransport og politikere etterlyser at helseminister Bent Høie tar tak i saken. Høie var i helgen i Nord-Norge for å snakke med partene, og for å få oversikt over situasjonen. Han har sagt at det ikke blir noen ny anbudsrunde. Samtidig har Høie stilt krav til at helseforetakene finner løsninger for dagens dramatiske situasjon, med flere fly stående på bakken på grunn av pilotmangel.

Mandag la Luftambulansetjenesten HF frem fem forslag som kan hjelpe på situasjonen.

Disse tiltakene er kartlagt av styret og aktiveres etter behov: Ekspandér faktaboks Innleie av en Beech 250 propellfly fra Babcock, med besetning (også helsepersonell med norsk autorisasjon). Tilgjengelig på dagtid. Kan fly langbane og oppdrag til Svalbard. Det betyr at øvrige ambulansefly kan prioriteres på kortbanenettet.

To helikopter fra Forsvaret, med medisinsk innredning og anestesilege og medic om bord. Det første går på vakt i Kirkenes på tirsdag ettermiddag.

Innleie av ambulansejet (Learjet) fra Babcock.

I løpet av juni kan to nye ambulansehelikopter settes inn. Dette er helikoptre som kommer inn som følge av ny ambulansehelikopterkontrakt.

Babcock forbereder å overta driften av en eller to ambulanseflybaser.

– Min oppfordring nå er at det som ser ut til å være konflikt internt i et selskap, ikke skal gå utover sikkerheten til folk, sier Solberg.

Inhabil styreleder

I tillegg kom det i går frem at styrelederen i Helse Nord, Marianne Telle, også er direktør i et selskapet som rekrutterer piloter til Babcock, som tar over ambulansefly-tjenesten i juli til neste år.

– Jeg forstår at Telles habilitet har vært vurdert flere ganger, og de har vurdert det slik at hun ikke har vært inhabil. Når det likevel blir stilt spørsmål rundt habiliteten, synes jeg det er greit at hun melder seg inhabil, sier Erna til den saken.

– Samtidig forutsetter jeg alltid at folk vet om sine kryssende interesser, og så vidt jeg forstår har de har vært åpne om det og det har vært vurdert tidligere.

– Men kan man ha en styreleder som er inhabil i en så stor og viktig sak?

– Inhabilitet er et spørsmål om å oppføre seg ryddig i alle sammenhenger. I denne saken er det et spørsmål om at man har ordentlige jobber i dagens samfunn, og at man har venner om også har slike jobber. Inhabilitet er ikke en utfordringen, men man deltar da ikke i behandlinger av slike saker. Jeg har forstått det slik at den vurderingen har blitt gjort, og det har vært åpenhet rundt det. Så forstår jeg slik at Telle nå oppfatter det som en vanskeligere situasjon, og da har valgt å trekke seg fra arbeidet med denne saken.

Kritisk Støre

Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, mener hele prosessen er en skandale.

– Anbudet har vært en varslet katastrofe, prosessen bør nullstilles og startes på nytt. Det bør lyses ut et nytt anbud der de ansatte får tilbud om å være med over i nye jobber, sier Støre, som også mener at situasjonen rundt Marianne Telle bør avklares fort.

– Helseministere må umiddelbart avklare om han har tillit til styreleder Marianne Telle i Helse Nord. Det å ha en styreleder som melder seg inhabil på et så viktig område som har med pasientenes trygghet i Nord-Norge, det er ikke akseptabelt.